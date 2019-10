Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1eaf298-3229-420b-9148-6eaf38fc61c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hópelyheket azonban még nem találtak.","shortLead":"Hópelyheket azonban még nem találtak.","id":"20191003_Negy_fokot_mertek_Kekesteton_csutortok_delben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1eaf298-3229-420b-9148-6eaf38fc61c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a3cb95-ab0d-4cae-95a8-f45f6425f301","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Negy_fokot_mertek_Kekesteton_csutortok_delben","timestamp":"2019. október. 03. 13:23","title":"Négy fokot mértek a Kékestetőn csütörtök délben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ugyanis csupán egyetlen indulót vettek nyilvántartásba az október 13-i önkormányzati választásra.","shortLead":"Ugyanis csupán egyetlen indulót vettek nyilvántartásba az október 13-i önkormányzati választásra.","id":"20191003_onkormanyzati_valasztas_polgarmesterjelolt_szavazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25647c18-881e-46b2-ae59-55edf0eb9e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_onkormanyzati_valasztas_polgarmesterjelolt_szavazat","timestamp":"2019. október. 03. 06:40","title":"A települések közel harmadán egyetlen érvényes szavazattal polgármester lehet a jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf414bd-531b-480c-b137-db7fe0fa6bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De ott már mentora nélkül, egyedül kell helytállnia magándetektívként. ","shortLead":"De ott már mentora nélkül, egyedül kell helytállnia magándetektívként. ","id":"20191004_Edward_Norton_Arva_Brooklyn_elozetes_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bf414bd-531b-480c-b137-db7fe0fa6bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a945f83e-69c8-411d-ba76-50f5fb92db48","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Edward_Norton_Arva_Brooklyn_elozetes_film","timestamp":"2019. október. 04. 15:36","title":"A Tourette-szindrómás Edward Norton lemerül az alvilág bugyraiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbb3881-ee30-437a-b5d4-fa99fc76cfca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"30 millió forint = 10 százalékkal kevesebb menetidő.","shortLead":"30 millió forint = 10 százalékkal kevesebb menetidő.","id":"20191002_Zoldhullamot_adott_at_Egerben_a_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dbb3881-ee30-437a-b5d4-fa99fc76cfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a053de6d-8048-429b-8e34-342910258ad9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Zoldhullamot_adott_at_Egerben_a_polgarmester","timestamp":"2019. október. 02. 18:32","title":"30 milliós zöldhullámot adott át Egerben a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fás területen értek földet, hét katonát kórházba kellett szállítani.","shortLead":"Egy fás területen értek földet, hét katonát kórházba kellett szállítani.","id":"20191003_Elfujta_a_szel_az_amerikai_ejtoernyosoket_egy_hadgyakorlaton_22en_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be028f3-9c0b-42b6-99cf-3e0c14b543c1","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Elfujta_a_szel_az_amerikai_ejtoernyosoket_egy_hadgyakorlaton_22en_megserultek","timestamp":"2019. október. 03. 18:21","title":"Elfújta a szél az amerikai ejtőernyősöket egy hadgyakorlaton, 22-en megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bagdadban és további három tartományban kijárási tilalmat vezettek be.","shortLead":"Bagdadban és további három tartományban kijárási tilalmat vezettek be.","id":"20191003_Mar_27_halottja_van_az_iraki_tunteteseknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba67168-e9d1-4395-af35-eac2911ce187","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Mar_27_halottja_van_az_iraki_tunteteseknek","timestamp":"2019. október. 03. 21:18","title":"Már 27 halottja van az iraki tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén eddig közel ötvenszer jelezte fel- vagy leszálló repülőgépek személyzete, hogy a földről lézerrel zavarták meg őket. A pilótafülkére irányított lézerfény akár tíz kilométerről is elvakíthatja a pilótákat, ami a személyzet egészsége mellett több száz utas életét is veszélyeztetheti.","shortLead":"Idén eddig közel ötvenszer jelezte fel- vagy leszálló repülőgépek személyzete, hogy a földről lézerrel zavarták meg...","id":"20191004_hungarocontrol_legiforgalmi_iranyitas_lezerezes_pilotak_vakitasa_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d62d26-202b-4539-a1b8-dd4f9b655f94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_hungarocontrol_legiforgalmi_iranyitas_lezerezes_pilotak_vakitasa_repules","timestamp":"2019. október. 04. 10:33","title":"Egyre többen lézereznek Budapesten, előfordult olyan, hogy a kapitány nem tudta letenni a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a33a20-8643-43d6-bbc3-3e060e495757","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Medián ügyvezetője nem akart tippelni, de szerinte akár 10 megyei jogú várost is elvihet az ellenzék. Az önkormányzati választás előtt jelent meg a kutatócég friss felmérése a HVG-ben, ennek apropóján Hann Endrével beszélgetett Gergely Márton a hvg360 hírháttér műsorában. ","shortLead":"A Medián ügyvezetője nem akart tippelni, de szerinte akár 10 megyei jogú várost is elvihet az ellenzék...","id":"20191002_Hann_Endre_Median","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6a33a20-8643-43d6-bbc3-3e060e495757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe11da1-ccc7-4ab2-88f3-673e6192452f","keywords":null,"link":"/360/20191002_Hann_Endre_Median","timestamp":"2019. október. 02. 16:05","title":"Hann Endre: A Fidesz nem tudja teljes támogatottságát polgármesteri székekre váltani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]