[{"available":true,"c_guid":"c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","id":"20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca112f8-23b8-4d47-a014-8c3eafd8dc7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 18. 13:11","title":"Nem nőtt Karácsony Gergely vagyona tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Általánosan előforduló szennyező anyagból mutatott ki a határértéknél többet egy kakaóporban az ellenőrzés.","shortLead":"Általánosan előforduló szennyező anyagból mutatott ki a határértéknél többet egy kakaóporban az ellenőrzés.","id":"20200218_rakkelto_anyag_magyarorszag_kakaopor_nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c83edb0-1fdc-453f-8f5d-25a4dc8b9024","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_rakkelto_anyag_magyarorszag_kakaopor_nebih","timestamp":"2020. február. 18. 16:02","title":"Rákkeltő anyagot találtak egy Magyarországon gyártott kakaóporban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brand volt az egyik legfontosabb vagyonuk, a királynő most megfosztotta őket ettől.","shortLead":"A brand volt az egyik legfontosabb vagyonuk, a királynő most megfosztotta őket ettől.","id":"20200219_Erzsebet_kiralyno_alaposan_osszezavarta_Harry_herceg_es_Megan_Markle_terveit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35cc656-18a4-460c-9621-8ff4bcce8795","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Erzsebet_kiralyno_alaposan_osszezavarta_Harry_herceg_es_Megan_Markle_terveit","timestamp":"2020. február. 19. 09:33","title":"Erzsébet királynő alaposan összezavarta Harry herceg és Megan Markle terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid és a Borussia Dortmund előnyből várhatja a visszavágót.\r

","shortLead":"Az Atlético Madrid és a Borussia Dortmund előnyből várhatja a visszavágót.\r

","id":"20200218_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50028001-61d6-4348-a398-2fba47dc7ca0","keywords":null,"link":"/sport/20200218_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. február. 18. 23:18","title":"Bajnokok Ligája: a Liverpool és a PSG is kikapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6fd1bc-d681-4df0-8916-a65364b9ae1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a már átutalt vagy folyamatban lévő kifizetések összege meghaladja a kétmilliárd forintot. Ezt tovább növelik az ipari létesítményekben bekövetkezett károk.","shortLead":"Csak a már átutalt vagy folyamatban lévő kifizetések összege meghaladja a kétmilliárd forintot. Ezt tovább növelik...","id":"20200217_viharkarok_karosszeg_februar_biztositok_mabisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6fd1bc-d681-4df0-8916-a65364b9ae1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eba5836-d258-4f57-8bd1-aa464700c228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_viharkarok_karosszeg_februar_biztositok_mabisz","timestamp":"2020. február. 17. 16:08","title":"Jóval nagyobbak a viharkárok, mint korábban becsülték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a88a19-3fa2-4d9e-8cff-94f8bf26e9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem könnyű Chicken névvel csirkét rendelni.","shortLead":"Nem könnyű Chicken névvel csirkét rendelni.","id":"20200218_furcsa_nev_csirke_etterem_pincer_kiszolgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11a88a19-3fa2-4d9e-8cff-94f8bf26e9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c724c98e-a79a-4ffb-8f14-df3d36c11c62","keywords":null,"link":"/elet/20200218_furcsa_nev_csirke_etterem_pincer_kiszolgatas","timestamp":"2020. február. 18. 18:52","title":"Poénnak hitték a vezetéknevét, ezért nem kapott asztalt Csirke úr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs elég pénz a legfontosabb digitális adatbázis finanszírozására, kutatók tízezrei és felsőoktatási hallgatók százezrei veszítik el ingyenes hozzáférésüket.","shortLead":"Nincs elég pénz a legfontosabb digitális adatbázis finanszírozására, kutatók tízezrei és felsőoktatási hallgatók...","id":"20200218_arcanum_digitalis_tudomanytar_mta_tudomanyos_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dd82d4-f7bb-4aa4-8236-d31395c2810f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_arcanum_digitalis_tudomanytar_mta_tudomanyos_kutatas","timestamp":"2020. február. 18. 11:18","title":"Magyar kutatók, orvosok ezrei veszítik el fontos ingyenes tudományos hozzáférésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Ügynökség műsorában viccelődtek a németek kiirtásán. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Ügynökség műsorában viccelődtek a németek kiirtásán. ","id":"20200218_Demeter_Szilard_elnezest_kert_a_nemetgyalazas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca443cd-046b-41d9-a4f8-8edfbf0d7976","keywords":null,"link":"/kultura/20200218_Demeter_Szilard_elnezest_kert_a_nemetgyalazas_miatt","timestamp":"2020. február. 18. 10:25","title":"Demeter Szilárd elnézést kért a németgyalázás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]