Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztői a közösségi oldal mobilos alkalmazásához készítettek egy frissítést, amivel könnyebben lehet meghatározni, milyen bejegyzésekre vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"A Facebook fejlesztői a közösségi oldal mobilos alkalmazásához készítettek egy frissítést, amivel könnyebben lehet...","id":"20200218_facebook_hirfolyam_bejegyzesek_megjelenitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c0aedb-743b-40ec-99a0-73846d72a0a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_facebook_hirfolyam_bejegyzesek_megjelenitese","timestamp":"2020. február. 18. 20:03","title":"Régóta várt változás jöhet a Facebookra, máshogy jelennének meg a bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","shortLead":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","id":"20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff0e68-a9b9-48f2-abff-866679705eee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","timestamp":"2020. február. 18. 19:03","title":"Bemondta a SpaceX, mikor viszik az űrbe az első turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844a339-18da-4f54-9707-68acdda03d5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár a vasúti átjárókban történt balesetek a legsúlyosabbak közé tartoznak, van, akit ez nem érdekel.","shortLead":"Bár a vasúti átjárókban történt balesetek a legsúlyosabbak közé tartoznak, van, akit ez nem érdekel.","id":"20200219_Hosszu_kocsisort_elozve_inkabb_a_vonat_ele_hajtott_ez_az_autos__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6844a339-18da-4f54-9707-68acdda03d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea69cb86-bb8e-4dae-8cc1-9d2dd52521f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Hosszu_kocsisort_elozve_inkabb_a_vonat_ele_hajtott_ez_az_autos__video","timestamp":"2020. február. 19. 09:48","title":"Az érkező vonat előtt szlalomozott át egy autós Százhalombattánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e625e4-425d-4775-abaa-1d00fcb785dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óceánjáró hajón együtt utazott három magyar egy koronavírussal fertőzött amerikaival. Ketten már karanténban vannak, a harmadik pedig kedden vonul be.","shortLead":"Egy óceánjáró hajón együtt utazott három magyar egy koronavírussal fertőzött amerikaival. Ketten már karanténban...","id":"20200218_karanten_koronavirus_oceanjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e625e4-425d-4775-abaa-1d00fcb785dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd5656a-c393-4379-80b4-ad8ff6f96e64","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_karanten_koronavirus_oceanjaro","timestamp":"2020. február. 18. 15:29","title":"Újabb magyar került karanténba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","shortLead":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","id":"20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd4b7-353f-4f45-b14f-380c73ae7d0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","timestamp":"2020. február. 19. 08:53","title":"Sorra szedik ki a rendőrök az autókat Budapest buszsávjaiból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök idei évértékelője minden erőlködés nélkül lett felejthető, minden eleménél azt érezhette hallgatósága, hogy „ezt már hallottam”, „ezt mintha már mondta volna.” Borítékolható volt, hogy egy kis szocialista rémkormányok-ozás után jönnek az elért, vélt vagy valós sikerek, Soros György mellett elrejt néhány humorbonbont is, ahogyan a honi ellenzék is megkapja a magáét. Nincs új a Várkert Bazár többszörösen átadott falai között. Innovációnak nyoma sincs, de nem is igényli tábora.","shortLead":"A miniszterelnök idei évértékelője minden erőlködés nélkül lett felejthető, minden eleménél azt érezhette hallgatósága...","id":"20200219_Unalmas_lett_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da6f81c-6891-4783-bbb3-5db0661448bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Unalmas_lett_Orban","timestamp":"2020. február. 19. 14:10","title":"Orbán Viktor unalmas lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456fc1a9-97ae-473a-8755-a09ca81c7479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikai főtanácsadó szerint a teljes termékenységi arányszámnak 2,1-nek kellene lennie, hogy a magyar társadalom fennmaradjon, de ez az Európai Unióban sehol sem valósul meg.","shortLead":"A statisztikai főtanácsadó szerint a teljes termékenységi arányszámnak 2,1-nek kellene lennie, hogy a magyar társadalom...","id":"20200218_885_ezer_magyar_fiatal_el_a_mamahotelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=456fc1a9-97ae-473a-8755-a09ca81c7479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdbdd18-0867-439e-9243-bd63f2a517f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_885_ezer_magyar_fiatal_el_a_mamahotelben","timestamp":"2020. február. 18. 10:29","title":"885 ezer magyar fiatal él mamahotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","shortLead":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","id":"20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035b3633-68c7-4140-886f-33b51a01b3bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","timestamp":"2020. február. 19. 15:08","title":"„Már a számlán a pénz” – utalt a kormány az egészségügyi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]