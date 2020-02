Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai tisztviselők szerint az oroszok a közösségi oldalakon, valamint az orosz médiában is olyan összeesküvés-elméleteket terjesztenek, amelyek szerint az Egyesült Államok felelős a koronavírus-járványért.","shortLead":"Az amerikai tisztviselők szerint az oroszok a közösségi oldalakon, valamint az orosz médiában is olyan...","id":"20200224_koronavirus_oroszorszag_egyesult_allamok_fake_news","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89a7583-9f25-4acf-9d39-68f50b3a38ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_koronavirus_oroszorszag_egyesult_allamok_fake_news","timestamp":"2020. február. 24. 13:03","title":"Koronavírus: Amerika álhírterjesztéssel vádolja az oroszokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy gondolta a kínai pártvezetés, semmi értelme nincs, hogy összehívják a képviselőket a mostani helyzetben.","shortLead":"Úgy gondolta a kínai pártvezetés, semmi értelme nincs, hogy összehívják a képviselőket a mostani helyzetben.","id":"20200224_Elhalasztottak_a_kinai_parlament_ulesezeset_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec7d061-1999-47bf-9e5a-0deefec7930d","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Elhalasztottak_a_kinai_parlament_ulesezeset_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 24. 12:46","title":"Elhalasztották a kínai parlament ülésezését a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85951a6-cff3-4b02-931e-e1f3d9a7dce4","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A rendszerváltás megint távolabb került, de a rendszer talán élhetőbbé vált. 