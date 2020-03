Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A kormány a szentendrei belvárosban szeretné felépíteni a hidat, a városvezetés szerint máshol kellene. Véleménynyilvánító népszavazást írtak ki, amelynek ma este lesz eredménye.","shortLead":" A kormány a szentendrei belvárosban szeretné felépíteni a hidat, a városvezetés szerint máshol kellene...","id":"20200302_Nincs_is_engedelye_a_kormany_altal_eroltetett_szentendrei_hidnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25458344-2682-459f-a7b7-616e47e78958","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Nincs_is_engedelye_a_kormany_altal_eroltetett_szentendrei_hidnak","timestamp":"2020. március. 02. 17:10","title":"Nincs is engedélye a kormány által erőltetett szentendrei hídnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Április végéig még nem minősül Magyarország madárinfluenza-mentesnek, de a legszigorúbb korlátozásoknak vége van.","shortLead":"Április végéig még nem minősül Magyarország madárinfluenza-mentesnek, de a legszigorúbb korlátozásoknak vége van.","id":"20200302_Vege_a_madarinfluenza_miatti_korlatozasoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ebe945-88d4-47ee-a8fb-d7af3e1e7cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_Vege_a_madarinfluenza_miatti_korlatozasoknak","timestamp":"2020. március. 02. 12:48","title":"Vége a madárinfluenza miatti korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy korábban Németországban járt ember szervezetében mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Egy korábban Németországban járt ember szervezetében mutatták ki a fertőzést.","id":"20200304_koronavirus_fertozes_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8931508-a095-4b75-942f-c8cfadf288fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_koronavirus_fertozes_lengyelorszag","timestamp":"2020. március. 04. 08:56","title":"Lengyelországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b07ff53-9b22-4a5f-9b4e-97ac569361c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Takaró Mihály szavait magyarázta az író a blogján. Szerinte a magyar iskolarendszer a szenvedést adja tovább. ","shortLead":"Takaró Mihály szavait magyarázta az író a blogján. Szerinte a magyar iskolarendszer a szenvedést adja tovább. ","id":"20200303_Peterfy_Gergely_Takaro_Mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b07ff53-9b22-4a5f-9b4e-97ac569361c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f0cc4-85af-4271-a71c-aea578f91dca","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Peterfy_Gergely_Takaro_Mihaly","timestamp":"2020. március. 03. 13:23","title":"Péterfy Gergely: Aki rácseszett az életére, azt szeretné, hogy mindenki más is rácsesszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b375d79-139f-4a5f-a022-56588955a6b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki élőben követheti az eseményeket. ","shortLead":"Mindenki élőben követheti az eseményeket. ","id":"20200303_Golya_landolt_a_bekamerazott_gemenci_feszekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b375d79-139f-4a5f-a022-56588955a6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76d2ecb-6d60-4839-9655-c4b8d0579258","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Golya_landolt_a_bekamerazott_gemenci_feszekben","timestamp":"2020. március. 03. 11:21","title":"Indulhat a show: gólya landolt a bekamerázott gemenci fészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök veje azért perelte be a főpolgármestert, mert egy adónemet nevezett el róla.","shortLead":"A miniszterelnök veje azért perelte be a főpolgármestert, mert egy adónemet nevezett el róla.","id":"20200302_Majusban_indul_a_Tiborcz_kontra_Karacsony_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9b2c4f-8354-4c2d-bf37-e5756f381d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Majusban_indul_a_Tiborcz_kontra_Karacsony_per","timestamp":"2020. március. 02. 16:25","title":"Májusban indul Tiborcz István és Karácsony Gergely pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral összekötő gyalogos-kerékpáros híd.","shortLead":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral...","id":"20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7a4ec3-61aa-4a29-b9b6-55c206550202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","timestamp":"2020. március. 02. 22:29","title":"Elutasították a szentendreiek a kormány által erőltetett híd tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d3caca-51a1-4082-9171-097539ebac0f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stresszlevezetés felsőfokon.","shortLead":"Stresszlevezetés felsőfokon.","id":"20200302_Azert_zartak_ki_a_kerekparversenyzot_mert_biciklivel_dobalta_az_ellenfelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8d3caca-51a1-4082-9171-097539ebac0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3017df32-355e-4fb7-b81a-10cae59e514e","keywords":null,"link":"/sport/20200302_Azert_zartak_ki_a_kerekparversenyzot_mert_biciklivel_dobalta_az_ellenfelet","timestamp":"2020. március. 02. 12:13","title":"Azért zárták ki a kerékpárversenyzőt, mert biciklivel dobálta az ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]