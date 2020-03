Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab74e867-d13b-4409-81cd-680fac2c24d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többen megrémültek a nagy robaj miatt.","shortLead":"Többen megrémültek a nagy robaj miatt.","id":"20200311_almennyezet_halcentrum_vendeglo_bekescsaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab74e867-d13b-4409-81cd-680fac2c24d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec76dcf8-e82e-40ba-8911-d2ae79e190e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_almennyezet_halcentrum_vendeglo_bekescsaba","timestamp":"2020. március. 11. 19:12","title":"Leszakadt egy békéscsabai vendéglő mennyezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pesszimista forgatókönyvek már eddig is voltak arról, mit hozhat a koronavírus a magyar gazdaságnak, de a pénzügyminiszter most minden eddiginél durvább jóslattal állt elő.","shortLead":"Pesszimista forgatókönyvek már eddig is voltak arról, mit hozhat a koronavírus a magyar gazdaságnak, de...","id":"20200311_Varga_Akar_recesszioba_is_sullyedhet_iden_a_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6edb99-9dcf-4531-8862-c121f66b42ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200311_Varga_Akar_recesszioba_is_sullyedhet_iden_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. március. 11. 07:54","title":"Varga: Akár recesszióba is süllyedhet idén a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pécsváradnál és a XXIII. kerület közelében is tragédiával ért véget egy ütközés.","shortLead":"Pécsváradnál és a XXIII. kerület közelében is tragédiával ért véget egy ütközés.","id":"20200310_Ket_halalos_baleset_is_tortent_kedd_delutan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab73fc2-2683-43bb-bf9f-942ba10b8043","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_Ket_halalos_baleset_is_tortent_kedd_delutan","timestamp":"2020. március. 10. 19:13","title":"Két halálos baleset is történt kedd délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d1c28c-3297-4c29-9625-bf7127291420","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legkívánatosabb sportlimuzin lehet a piacon a Peugeot 508 PSE. ","shortLead":"Az egyik legkívánatosabb sportlimuzin lehet a piacon a Peugeot 508 PSE. ","id":"20200311_Peugeot_508_Peugeot_Sport_Engineered","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d1c28c-3297-4c29-9625-bf7127291420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d6f968-0995-48b5-b1d1-8a05cdab53ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Peugeot_508_Peugeot_Sport_Engineered","timestamp":"2020. március. 11. 16:21","title":"400 lovas lehet a zöld rendszámos izom Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdf7691-0b3b-473f-b44b-6724246f8db6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RB Leipzig először jutott a BL legjobb nyolc csapata közé.\r

","shortLead":"Az RB Leipzig először jutott a BL legjobb nyolc csapata közé.\r

","id":"20200310_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cdf7691-0b3b-473f-b44b-6724246f8db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dfe152-e35b-4a26-a5d9-c2fb536f2c45","keywords":null,"link":"/sport/20200310_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. március. 10. 23:19","title":"Gulácsiék kiütötték a Bajnokok Ligája-döntős Tottenhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Miközben az olasz politikusok egy része azt akarta bizonyítani, hogy milyen összetartó közösség az övék, nem vették észre, hogy a koronavírus éppen az összetartó közösségeket szereti.","shortLead":"Miközben az olasz politikusok egy része azt akarta bizonyítani, hogy milyen összetartó közösség az övék, nem vették...","id":"20200311_Minel_elobb_jonnek_a_drasztikus_intezkedesek_annal_jobban_jarunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bae82b-0ea1-4618-8121-ee2dcd90f471","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Minel_elobb_jonnek_a_drasztikus_intezkedesek_annal_jobban_jarunk","timestamp":"2020. március. 11. 13:32","title":"Minél előbb jönnek a drasztikus intézkedések, annál jobban járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Milliók okozhatnak igazán nagy járványveszélyt az országban.","shortLead":"Milliók okozhatnak igazán nagy járványveszélyt az országban.","id":"20200312_Miert_jelent_kulonosen_nagy_veszelyt_a_koronavirus_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58483d53-e8a3-47b7-a991-242466b2f051","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Miert_jelent_kulonosen_nagy_veszelyt_a_koronavirus_Amerikaban","timestamp":"2020. március. 12. 09:33","title":"Miért jelent különösen nagy veszélyt a koronavírus Amerikában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcf58f4-d41a-4c6d-b6d6-25f13e140345","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200311_Marabu_Feknyuz_Ki_var_karantenra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dcf58f4-d41a-4c6d-b6d6-25f13e140345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4d2f7-84e8-4130-bd0b-339384d6b903","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Marabu_Feknyuz_Ki_var_karantenra","timestamp":"2020. március. 11. 19:24","title":"Marabu Féknyúz: Ki vár itt karanténra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]