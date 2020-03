Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6de6af56-5478-459a-a49a-a6cccd65ecab","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Misi bácsi tanítványai kiszorulnak a tornateremből, mert az önkormányzattól nem kapják meg a folytatás lehetőségét. Közben Zolika világbajnoki meccsre készül. Gettó Balboa, negyedik rész. ","shortLead":"Misi bácsi tanítványai kiszorulnak a tornateremből, mert az önkormányzattól nem kapják meg a folytatás lehetőségét...","id":"20200314_Doku360_Getto_Balboa_negyedik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6de6af56-5478-459a-a49a-a6cccd65ecab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a39b98e-ede7-4953-914e-a480a102fb78","keywords":null,"link":"/360/20200314_Doku360_Getto_Balboa_negyedik_resz","timestamp":"2020. március. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Ha nincs hely, edzünk az utcán, csak lássák, hogy együtt vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03667966-b21a-4b47-b094-375f895205f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdasággal gyanúsítják a 38 éves K. Pétert.\r

","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják a 38 éves K. Pétert.\r

","id":"20200314_Vaskapaval_vert_eszmeletlenre_egy_fiatalt_Szolnokon_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03667966-b21a-4b47-b094-375f895205f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74d5f16-f037-4a20-8b29-d006d5d6f14d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Vaskapaval_vert_eszmeletlenre_egy_fiatalt_Szolnokon_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2020. március. 14. 22:00","title":"Vaskapával vertek eszméletlenre egy fiatalt Szolnokon, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vizsgálják, kik találkozhattak a marokkói közlekedési miniszterrel.","shortLead":"Még vizsgálják, kik találkozhattak a marokkói közlekedési miniszterrel.","id":"20200315_Onkentes_karanten_szentendre_polgarmester_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17587fa9-6be7-4f89-9488-2eb5b3713c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Onkentes_karanten_szentendre_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 13:27","title":"Önkéntes karanténba vonult a szentendrei polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831d90d-cef3-428f-8fbf-2508e65e7965","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetés elfogadása mellett módosította az SZMSZ-t, visszaállította a polgármesteri kabinetet és a városi hetilap kiadását is átvette a vagyonkezelőtől.","shortLead":"A költségvetés elfogadása mellett módosította az SZMSZ-t, visszaállította a polgármesteri kabinetet és a városi hetilap...","id":"20200313_Szekszard_fideszes_polgarmestere_egyedul_elfogadta_a_varos_koltsegvetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4831d90d-cef3-428f-8fbf-2508e65e7965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c521156-dcf3-4645-9157-afc31b6e467c","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Szekszard_fideszes_polgarmestere_egyedul_elfogadta_a_varos_koltsegvetest","timestamp":"2020. március. 13. 20:09","title":"Szekszárd fideszes polgármestere egyedül elfogadta a város költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétkor talán már lehetnek istentiszteletek, de most teljes szigor kell.","shortLead":"Húsvétkor talán már lehetnek istentiszteletek, de most teljes szigor kell.","id":"20200315_evangelikus_istentisztelet_egyhaz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f949af7b-f151-49d4-a2f9-0a42fbe778b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_evangelikus_istentisztelet_egyhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 09:51","title":"Az evangélikus egyház betiltotta az istentiszteleteket Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88bb8c-9d46-4c2a-a515-ff4e562b8222","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az, hogy Joe Biden a demokrata elnökjelöltség megszerzésének a kapujához érkezett, több taktikus és korai visszalépésnek köszönhető, amivel összpontosították számára a mérsékeltek szavazatait a balszárnyat képviselő Bernie Sandersszel szemben. Az egyik, saját esélyeit önként feladó aspiráns Pete Buttigieg, aki máris történelmet írt azzal, hogy meleg politikusként komoly pályázónak bizonyult.","shortLead":"Az, hogy Joe Biden a demokrata elnökjelöltség megszerzésének a kapujához érkezett, több taktikus és korai...","id":"202011_pete_buttigieg_amerika_leghiresebb_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af88bb8c-9d46-4c2a-a515-ff4e562b8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1cba3c-e376-4af0-9146-96439f9202f7","keywords":null,"link":"/360/202011_pete_buttigieg_amerika_leghiresebb_polgarmestere","timestamp":"2020. március. 15. 08:30","title":"A vallásos, veterán és meleg politikus, akinek az amerikaiak sem tudják kimondani a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Az iskolák bezárásának részletszabályaira még mindig várni kell. Közben világszerte arról jönnek a hírek, hogy mindenki bezárkózik. ","shortLead":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Az iskolák bezárásának részletszabályaira még mindig várni kell. Közben...","id":"20200314_Bezaro_iskolak_leallo_focielet__percrol_percre_a_koronavirusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e03fbe-b5f7-419e-b3a5-af4479f21d78","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Bezaro_iskolak_leallo_focielet__percrol_percre_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 14. 07:53","title":"Megjelent a közlönyben a rendelet az oktatási szünetről - percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 26 éves maláj férfi és a 24 éves kínai nő Németországban, Csehországban és Ausztriában is utazott.\r

","shortLead":"A 26 éves maláj férfi és a 24 éves kínai nő Németországban, Csehországban és Ausztriában is utazott.\r

","id":"20200313_Egy_kinai_es_egy_malj_fertozott_is_Magyarorszagon_jart_a_heten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839be92a-9e46-4654-bc25-e3c28eb78643","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Egy_kinai_es_egy_malj_fertozott_is_Magyarorszagon_jart_a_heten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 18:07","title":"Egy kínai és egy maláj fertőzött is Magyarországon járt a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]