[{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója szerint a színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját. ","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója szerint a színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját. ","id":"20200316_Mate_Gabor_az_Eszenyiugyrol_Nem_kivanok_reszt_venni_ebben_a_lincselesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059e83cb-da95-407b-84ca-10dc40d23a30","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Mate_Gabor_az_Eszenyiugyrol_Nem_kivanok_reszt_venni_ebben_a_lincselesben","timestamp":"2020. március. 16. 15:31","title":"Máté Gábor az Eszenyi-ügyről: Nem kívánok részt venni ebben a lincselésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és keddtől az éttermeknek is be kell zárniuk.\r

","shortLead":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és...","id":"20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61135dfd-b0df-43f6-a1da-2f60aa2f49fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","timestamp":"2020. március. 16. 05:38","title":"Tovább szigorít Ausztria: ötnél több ember nem találkozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Chile, Guatemala, Kolumbia és Venezuela is bejelentette, hogy megttiltja a belépést.","shortLead":"Chile, Guatemala, Kolumbia és Venezuela is bejelentette, hogy megttiltja a belépést.","id":"20200317_A_latinamerikai_orszagok_is_lezarjak_a_hataraikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a4a4eb-415f-48d3-9ef0-aa595943d3c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_A_latinamerikai_orszagok_is_lezarjak_a_hataraikat","timestamp":"2020. március. 17. 05:21","title":"A latin-amerikai országok is lezárják a határaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Urbán Ágnes médiakutató, egyetemi docens szerint a koronavírus okozta helyzet a sajtót is átformálhatja. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Urbán Ágnes médiakutató, egyetemi docens szerint a koronavírus okozta helyzet a sajtót is átformálhatja. Ez a Fülke...","id":"20200315_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Ilyen_a_vilaghaboru_ota_nem_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7deb8b2-f901-4982-ba67-be3d88f8133e","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Ilyen_a_vilaghaboru_ota_nem_volt","timestamp":"2020. március. 15. 15:30","title":"A koronavírusról a Fülkében: „Ilyen a világháború óta nem volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent elárult az idei karácsonyi szezonban megjelenő új konzoljáról a Microsoft. A koronavírus miatti általános termelési gondok viszont erre a gépre is hatással lehetnek.","shortLead":"Mindent elárult az idei karácsonyi szezonban megjelenő új konzoljáról a Microsoft. A koronavírus miatti általános...","id":"20200316_xbox_series_x_specifikacio_uj_xbox_2020_konzol_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e7cc51-e06b-4d38-acf6-6a27e933a896","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_xbox_series_x_specifikacio_uj_xbox_2020_konzol_microsoft","timestamp":"2020. március. 16. 16:53","title":"8 mag, 12 TFLOP: bivalyerős gép lesz az új Xbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos Google Maps alkalmazásban fotókat is láthatunk arról, hogyan néznek ki azok az ételek, amelyeket a legtöbben kedvelnek a helyen.","shortLead":"Az androidos Google Maps alkalmazásban fotókat is láthatunk arról, hogyan néznek ki azok az ételek, amelyeket...","id":"20200316_google_terkep_google_lens_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c0f288-67d8-4ac6-a636-c2af0bcd62c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_google_terkep_google_lens_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 16. 11:03","title":"Most már azt is megnézheti a Google Térképen, mit érdemes rendelnie egy-egy étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Azt már látjuk, hogy teljes szemléletváltásra van szükség a koronavírus-járvány idején. Hogyan viseljük el a felfordult életünket, és hogyan viselkedjünk okosan?\r

\r

","shortLead":"Azt már látjuk, hogy teljes szemléletváltásra van szükség a koronavírus-járvány idején. Hogyan viseljük el a felfordult...","id":"20200316_Utmutato_a_most_kezdodo_uj_eletunkhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06e1364-7bd1-46a2-8ae0-6f0bff722cc4","keywords":null,"link":"/elet/20200316_Utmutato_a_most_kezdodo_uj_eletunkhoz","timestamp":"2020. március. 16. 16:32","title":"Koronavírus-járvány: rövid útmutató a most kezdődő új életünkhöz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855980c7-cfbd-4a2b-9e1b-5f1dc75b2155","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet 11 pontos azonnali intézkedést sürget, köztük a lakhely-elhagyási tilalom bevezetését. ","shortLead":"A szervezet 11 pontos azonnali intézkedést sürget, köztük a lakhely-elhagyási tilalom bevezetését. ","id":"20200315_Az_Orvosi_Kamara_szerint_mar_tobb_mint_1000_fertozott_lehet_es_ket_het_mulva_akar_60_ezer_ha_nem_lep_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=855980c7-cfbd-4a2b-9e1b-5f1dc75b2155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54295c2-4c94-4a4c-8d5c-47b5dbd5aa11","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Az_Orvosi_Kamara_szerint_mar_tobb_mint_1000_fertozott_lehet_es_ket_het_mulva_akar_60_ezer_ha_nem_lep_a_kormany","timestamp":"2020. március. 15. 16:05","title":"Az Orvosi Kamara szerint már több mint 1000 fertőzött lehet, és két hét múlva akár 60 ezer, ha nem lép a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]