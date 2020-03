Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","shortLead":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","id":"20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2a2b1-4b26-4f98-86c7-02f2e5b8c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","timestamp":"2020. március. 16. 07:56","title":"Egy nyírábrányi ember is koronavírusos lett, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Francisco Garcia leukémiás volt, amelyre azután derült fény, hogy koronavírus okozta fertőzéssel kórházba került.","shortLead":"Francisco Garcia leukémiás volt, amelyre azután derült fény, hogy koronavírus okozta fertőzéssel kórházba került.","id":"20200316_koronavirus_spanyolorszag_fociedzo_21_ves_francisco_garcia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfaf1bd-c0a7-4a77-8dab-a324e9e6fb66","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_koronavirus_spanyolorszag_fociedzo_21_ves_francisco_garcia","timestamp":"2020. március. 16. 16:33","title":"Koronavírus: egy 21 éves spanyol fociedző is belehalt a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla-vezér maga is Apple-felhasználó, azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy erős kritikával illesse az Apple-t, pontosabban a cég iPhone-os szoftverfrissítéseit.","shortLead":"A Tesla-vezér maga is Apple-felhasználó, azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy erős kritikával illesse az Apple-t...","id":"20200316_elon_musk_ios_frissitesek_minosege_romlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc6fa3-81f3-4839-9cdf-3a5d4cbc2bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_elon_musk_ios_frissitesek_minosege_romlas","timestamp":"2020. március. 16. 10:03","title":"Egy igen ismert és befolyásos iPhone-használó, maga Elon Musk ekézi az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f975fe-c30c-4b65-a580-b270ab07c109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kézből kézbe terjesztés nagy kockázatot jelent a rikkancsokra és az olvasókra is, ezért a Pesti Hírlap önkiszolgáló tárolókra kért engedélyt a Fővárosi Önkormányzattól. ","shortLead":"A kézből kézbe terjesztés nagy kockázatot jelent a rikkancsokra és az olvasókra is, ezért a Pesti Hírlap önkiszolgáló...","id":"20200316_Felfuggeszti_utcai_terjeszteset_a_Pesti_Hirlap_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8f975fe-c30c-4b65-a580-b270ab07c109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2496166d-6d00-4ff7-86b8-d31c922d1087","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Felfuggeszti_utcai_terjeszteset_a_Pesti_Hirlap_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 10:10","title":"A Pesti Hírlap felfüggeszti a rikkancsos terjesztést a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Telibe trafálta a legeseménydúsabb időszakot a koronavírus-járvány a sportban, a fertőzés terjedése miatt sorra mondják le a különféle tornákat. Az egyik legfontosabb idei esemény, az olimpia szervezői még fogadkoznak, az UEFA azonban már látja, hogy a foci-Eb megrendezése veszélybe került. Az F1-es idénynyitó az első hivatalos edzés előtt ugrott, és senki sem tudja, mi jöhet még.","shortLead":"Telibe trafálta a legeseménydúsabb időszakot a koronavírus-járvány a sportban, a fertőzés terjedése miatt sorra mondják...","id":"20200314_elmarado_sportesemenyek_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585b40c3-b848-438d-96b8-37eed4d3f00c","keywords":null,"link":"/sport/20200314_elmarado_sportesemenyek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 14. 20:00","title":"Földbe döngölte a sportot a koronavírus, és még nem látszik a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92886734-d061-48c9-95a1-67fb106bf393","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy horgász a forgalommal szemben hajtott fel a hídra, ahol összeütközött egy másik kocsival. ","shortLead":"Egy horgász a forgalommal szemben hajtott fel a hídra, ahol összeütközött egy másik kocsival. ","id":"20200315_Halakat_mentettek_a_tuzoltok_a_Rakoczi_hidon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92886734-d061-48c9-95a1-67fb106bf393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b8b812-849f-4993-b93e-ffecdfbaa950","keywords":null,"link":"/cegauto/20200315_Halakat_mentettek_a_tuzoltok_a_Rakoczi_hidon","timestamp":"2020. március. 15. 12:06","title":"Halakat mentettek a tűzoltók a Rákóczi hídon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint a karantént többször is elhagyták, hangosan elégedetlenkedtek, az egészségügyi személyzettel szemben agresszíven léptek fel.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint a karantént többször is elhagyták, hangosan elégedetlenkedtek, az egészségügyi...","id":"20200316_Ujabb_irani_egyetemistakat_utasitottak_ki_az_orszagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c516bb92-3a66-4a23-9305-212f60cbfec0","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Ujabb_irani_egyetemistakat_utasitottak_ki_az_orszagbol","timestamp":"2020. március. 16. 08:51","title":"Újabb karanténban járt iráni egyetemistákat utasítottak ki az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","shortLead":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","id":"20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bed35fb-8062-4684-b02c-7f58aa45adac","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","timestamp":"2020. március. 15. 11:45","title":"Közel háromezerrel nőtt a koronavírusos betegek száma a világon szombat este óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]