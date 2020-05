Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap megtudta, hogy fognak kinézni a „rugalmas járványügyi menetrendek”.","shortLead":"A lap megtudta, hogy fognak kinézni a „rugalmas járványügyi menetrendek”.","id":"20200527_tavolsagi_busz_vasut_vonat_kozlekedes_megszuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7303d35-ca00-4c7b-bdca-a992879ac996","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_tavolsagi_busz_vasut_vonat_kozlekedes_megszuntetes","timestamp":"2020. május. 27. 08:53","title":"Ezektől a buszjáratoktól kell elbúcsúzni a Magyar Nemzet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amnesty International szerint több mint 1 millió felhasználó adataihoz férhettek volna hozzá illetéktelenek a katari Ehteraz nevű app biztonsági hibái miatt.","shortLead":"Az Amnesty International szerint több mint 1 millió felhasználó adataihoz férhettek volna hozzá illetéktelenek a katari...","id":"20200526_katar_applikacio_koronavirus_nyomonkovetes_kontaktkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435c046e-09fa-4cb3-8bb4-0067efbafda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_katar_applikacio_koronavirus_nyomonkovetes_kontaktkutatas","timestamp":"2020. május. 26. 18:07","title":"Csinált egy nyomkövető alkalmazást Katar a koronavírus miatt, de katasztrofálisra sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce88967-ea12-4aaf-b042-a62b5b5bfac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három pert nyert meg egy nap alatt a Helsinki Bizottság. A gyülekezési szabadságról, a rendőri erőszak kivizsgálásáról, és a magán- és családi élet tiszteletben tartásáról szóló ügyben is a jogvédő szervezetnek adott igazat az Emberi Jogok Európai Bírósága.","shortLead":"Három pert nyert meg egy nap alatt a Helsinki Bizottság. A gyülekezési szabadságról, a rendőri erőszak kivizsgálásáról...","id":"20200526_Harom_pert_is_megnyert_a_Helsinki_Bizottsag_tobb_tizezer_eurot_fizethet_a_magyar_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bce88967-ea12-4aaf-b042-a62b5b5bfac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f52ec0-6cc8-4e50-9bd1-787507170d82","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Harom_pert_is_megnyert_a_Helsinki_Bizottsag_tobb_tizezer_eurot_fizethet_a_magyar_allam","timestamp":"2020. május. 26. 15:22","title":"Összevert klarinétos és a haldokló apjához ki nem engedett rab ügyében is pert nyert a Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61335bed-463f-4d38-baac-1c469a311731","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lakner Zoltán politológus szerint nem céljuk a nagy hírportálokkal versenyezni.","shortLead":"Lakner Zoltán politológus szerint nem céljuk a nagy hírportálokkal versenyezni.","id":"20200527_lakner_zoltan_hetilap_jelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61335bed-463f-4d38-baac-1c469a311731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efce3c0-57d3-412b-99a3-cc45fcc31131","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_lakner_zoltan_hetilap_jelen","timestamp":"2020. május. 27. 11:39","title":"Új hetilapot és fizetős portált indítanak a 168 óra volt munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","shortLead":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","id":"20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db07fd9a-ed2d-4977-b6fb-8120c11f8d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","timestamp":"2020. május. 27. 14:53","title":"Orbán Viktor megsétáltatta a kovászos uborkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a jelek szerint már teszteli a sötét módot a mobilwebes keresőnél, de egyelőre még trükközni kell ahhoz, hogy előcsaljuk a kinézetet.","shortLead":"A Google a jelek szerint már teszteli a sötét módot a mobilwebes keresőnél, de egyelőre még trükközni kell ahhoz...","id":"20200527_google_kereso_mobil_android_chrome_bongeszo_sotet_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df382c33-a818-4b2c-9f90-4b5aea962c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_google_kereso_mobil_android_chrome_bongeszo_sotet_mod","timestamp":"2020. május. 27. 09:03","title":"Így varázsolhat fekete hátteret telefonján a Google mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","shortLead":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","id":"20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca21904c-ed50-40a9-b7d3-09832d34f9b9","keywords":null,"link":"/elet/20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","timestamp":"2020. május. 28. 09:17","title":"A távoktatás veszélyei: meztelenül besétált a képbe a gyereke óráján egy anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba369b1c-57bf-473f-a6db-5a578292dffa","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely törvényjavaslata szerint közérdek a Citadella megújítása, ezzel indokolja a kiemelt státuszt.","shortLead":"Gulyás Gergely törvényjavaslata szerint közérdek a Citadella megújítása, ezzel indokolja a kiemelt státuszt.","id":"20200527_A_gellerthegyi_Citadella_megujitasa_is_kiemelt_beruhazas_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba369b1c-57bf-473f-a6db-5a578292dffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821961fd-1c5f-445d-9794-b647da9853b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_A_gellerthegyi_Citadella_megujitasa_is_kiemelt_beruhazas_lesz","timestamp":"2020. május. 27. 06:48","title":"A gellérthegyi Citadella megújítása is kiemelt beruházás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]