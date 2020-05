Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél tovább tart a koronavírus-járványt követő válság, annál nagyobb az esély arra, hogy újabb adófajtákat vezetnek be. ","shortLead":"Minél tovább tart a koronavírus-járványt követő válság, annál nagyobb az esély arra, hogy újabb adófajtákat vezetnek...","id":"20200526_Ismet_egyre_tobb_adofajta_lehet_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1e161d-8812-4729-9c8e-403fca830940","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Ismet_egyre_tobb_adofajta_lehet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 26. 16:06","title":"Egyre több adót vezetnek be itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c10517-4331-4615-ad26-54ecac675fb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több NER-közeli vállalkozó szállodai érdekeltségét is kitömték pénzzel a Kisfaludy-programban.","shortLead":"Több NER-közeli vállalkozó szállodai érdekeltségét is kitömték pénzzel a Kisfaludy-programban.","id":"20200528_Meszarosek_kirugtak_tobb_szaz_embert_mielott_milliardos_tamogatast_kaptak_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1c10517-4331-4615-ad26-54ecac675fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa20d0b-ebde-466d-ad27-589fceff2226","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_Meszarosek_kirugtak_tobb_szaz_embert_mielott_milliardos_tamogatast_kaptak_volna","timestamp":"2020. május. 28. 11:17","title":"Mészárosék kirúgtak több száz embert, mielőtt milliárdos támogatást kaptak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed30899e-9ea9-4a18-9127-5308b917b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A békediktátum centenáriumára a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a hvg360. A 13 rész szerzői csapata kiemelkedően veretes, sokuk neve meglepő Trianonnal kapcsolatban. A szövegeket az Örkény színház művészei, többek között Csákányi Eszter, Csuja Imre, Gálffi László és Mácsai Pál tolmácsolják.","shortLead":"A békediktátum centenáriumára a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből...","id":"20200527_Trianon_sorozat_promo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed30899e-9ea9-4a18-9127-5308b917b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ae1d15-bf08-4aa1-9808-678af7ed6331","keywords":null,"link":"/kultura/20200527_Trianon_sorozat_promo","timestamp":"2020. május. 27. 12:12","title":"Karinthy, Krúdy, Móricz, József Attila Trianonról – új sorozat a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a korlátozások egy részét már feloldották, a turizmus nélkül és a fogyasztói szokások megváltozása miatt komoly bajban vannak a vendéglátóhelyek.","shortLead":"Bár a korlátozások egy részét már feloldották, a turizmus nélkül és a fogyasztói szokások megváltozása miatt komoly...","id":"20200527_budapest_uzletek_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18903b65-651a-484e-8e5b-6c3963938360","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_budapest_uzletek_korlatozas","timestamp":"2020. május. 27. 09:55","title":"Az éttermek fele zárva maradt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","shortLead":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","id":"20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7055ca-00bd-4b39-8d05-b7b32601d96a","keywords":null,"link":"/360/20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"Economist: 40 százalékkal is zuhanhat Kelet-Közép-Európában a GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30442598-8606-4c03-92b2-d13d8bc02b44","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetésével kapcsolatos nemzetközi adatok lehangolók: a bevezetések fele vagy tovább tart, vagy többe kerül, vagy nem valósítja meg az elvárt funkcionalitást – és sajnos a sikertelen történetekre ezen paraméterek közül legalább kettő igaz. A helyes megoldás egyik összetevője: ismerjük fel a saját korlátainkat. Persze van itt még más tudnivaló is.","shortLead":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetésével kapcsolatos nemzetközi adatok lehangolók: a bevezetések...","id":"20200528_erp_rendszer_kivalasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30442598-8606-4c03-92b2-d13d8bc02b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198d9400-7cc3-4f4f-afdc-a0e3915410cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_erp_rendszer_kivalasztasa","timestamp":"2020. május. 28. 10:43","title":"Digitális orosz rulett: Botcsinálta ERP-rendszer-kiválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de89d441-a10c-4f9b-a75a-f65227dbd84d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak otthoni munkavégzés idején jó, ha stabil otthon a wifi-hálózat és gyors rajta az internet. Íme néhány hasznos tanács a jel erősítéséhez.","shortLead":"Nem csak otthoni munkavégzés idején jó, ha stabil otthon a wifi-hálózat és gyors rajta az internet. Íme néhány hasznos...","id":"20200527_wifi_jelerositesi_tanacsok_gyorsabb_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de89d441-a10c-4f9b-a75a-f65227dbd84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31ca46a-80ee-4f84-badd-2fdaab869caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_wifi_jelerositesi_tanacsok_gyorsabb_internet","timestamp":"2020. május. 27. 08:03","title":"Így erősíthet ingyen otthon a wifin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f563b2b-3eb9-4484-8055-6fea8e75e127","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különlegességnek számított az összehajtható telefonok között a felújított Motorola Razr, ugyanis a régi kagylóformát hozta vissza az új világba. Még ebben az évben érkezhet az utód is, javított specifikációkkal.","shortLead":"Különlegességnek számított az összehajtható telefonok között a felújított Motorola Razr, ugyanis a régi kagylóformát...","id":"20200528_osszehajthato_telefon_motorola_razr_2020_specifikaciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f563b2b-3eb9-4484-8055-6fea8e75e127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4eee2ef-a531-4804-bc05-a2c06bf9e0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_osszehajthato_telefon_motorola_razr_2020_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 28. 14:33","title":"Hajtogatják: kiszivárogtak az új Motorola Razr utódjának specifikációi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]