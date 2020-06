Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepődtek a szakképzésben dolgozók, amikor átvették szerződéstervezetüket.","shortLead":"Meglepődtek a szakképzésben dolgozók, amikor átvették szerződéstervezetüket.","id":"20200603_30_szazalekos_beremelest_igert_a_kormany_a_szakszervezetek_szerint_jo_ha_20_szazalekot_kaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1ba23b-4261-42ed-b3ce-29706d2c0381","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_30_szazalekos_beremelest_igert_a_kormany_a_szakszervezetek_szerint_jo_ha_20_szazalekot_kaptak","timestamp":"2020. június. 03. 06:12","title":"30 százalékos béremelést ígért a kormány, a szakszervezetek szerint jó, ha 20 százalékot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi legveszélyesebb kirohanását.","shortLead":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi...","id":"20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df615f56-eee4-4233-8d74-667bc9d33c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","timestamp":"2020. június. 03. 09:20","title":"Távozik a Facebooktól Zuckerberg két embere a Trump-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3931 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"3931 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20200603_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_tizzel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286586d1-0bda-47bd-a23d-fb9b7a6dc47c","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_tizzel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 03. 08:45","title":"Koronavírus: meghalt két beteg, tízzel nőtt az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c72bc11-de12-4cd7-b9d0-ec01f3341d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók szerint van, akinek azzal kellett szembesülnie, hogy tíz nap alatt 12 zárthelyit, 4 jegyzőkönyvet és 4 házi feladatot kellene megoldania.\r

","shortLead":"A hallgatók szerint van, akinek azzal kellett szembesülnie, hogy tíz nap alatt 12 zárthelyit, 4 jegyzőkönyvet és 4 házi...","id":"20200601_tavoktatas_muegyetem_bme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c72bc11-de12-4cd7-b9d0-ec01f3341d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33424fe-28d1-4ba7-b8a7-34889b531e83","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_tavoktatas_muegyetem_bme","timestamp":"2020. június. 01. 12:52","title":"Akadozott a távoktatás, aztán jött a kemény számonkérés a Műegyetem egyik karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében – jelentette be az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA). ","shortLead":"Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében –...","id":"20200601_3500_eves_agyagtabla_izrael_regeszeti_lelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65901dc5-cd73-4b66-8dcd-9d5087a36f2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_3500_eves_agyagtabla_izrael_regeszeti_lelet","timestamp":"2020. június. 01. 12:03","title":"3500 éves táblát talált egy hatéves kisfiú Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre nyolc verseny dátuma tűnik biztosnak a naptárban.","shortLead":"Egyelőre nyolc verseny dátuma tűnik biztosnak a naptárban.","id":"20200602_f1_magyar_nagydij_datum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdd0d55-1815-496e-88c0-548d65d9ff8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_f1_magyar_nagydij_datum","timestamp":"2020. június. 02. 11:30","title":"Megvan az idei F1-es Magyar Nagydíj időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfab3d9-b5ab-41ab-ab20-8435bebfa2a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben ugyancsak megújult Cadillac Escalade fő riválisa 27 centiméter híján 6 méter hosszú.","shortLead":"A nemrégiben ugyancsak megújult Cadillac Escalade fő riválisa 27 centiméter híján 6 méter hosszú.","id":"20200602_mar_kaphato_a_62_literes_v8assal_szerelt_uj_chevrolet_suburban_terepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cfab3d9-b5ab-41ab-ab20-8435bebfa2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6bc93-761d-45d6-8563-4205aca10fa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_mar_kaphato_a_62_literes_v8assal_szerelt_uj_chevrolet_suburban_terepjaro","timestamp":"2020. június. 02. 17:48","title":"Már kapható a 6,2 literes V8-assal szerelt hatalmas új Chevrolet Suburban terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával.","id":"20200602_kasler_miklos_emmi_koronavirus_trianon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c05ea-d673-4fc6-9492-bc49c774ba1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_kasler_miklos_emmi_koronavirus_trianon","timestamp":"2020. június. 02. 13:29","title":"Kásler Miklós: A magyarság egészen brutális szellemi választ adott Trianonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]