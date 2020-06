Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"937fc079-7fe9-4778-ae40-3b8ce2ba90cc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"És mi az az HBO Max? Ezekre a kérdésekre is válaszokat adunk heti streaming ajánlónkban. Megnéztük a Netflix nagy dobásnak szánt új vígjátéksorozatát és az HBO könnyedebb műfajú alkotásainak első hírnökét. ","shortLead":"És mi az az HBO Max? Ezekre a kérdésekre is válaszokat adunk heti streaming ajánlónkban. Megnéztük a Netflix nagy...","id":"20200603_Stream360_Miert_nem_vicces_az_Urhadosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937fc079-7fe9-4778-ae40-3b8ce2ba90cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf61a688-a718-4a18-8b5a-6a4aac73e6d1","keywords":null,"link":"/360/20200603_Stream360_Miert_nem_vicces_az_Urhadosztaly","timestamp":"2020. június. 04. 17:00","title":"Stream360: Miért nem vicces az Űrhadosztály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d97f90-e289-4e2a-9abd-844b15df37d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy bővíteni tudja saját vasércbányáját, a Rio Tinto angol-ausztrál bányaipari óriáscég tervezett robbantásokat hajtott végre Ausztráliában. Ezzel önmagában még nem lenne gond, ám a bővítésre egy igen régi, több mint 46 ezer éves régészeti lelőhelyen került sor. Amely egyben Ausztrália egyik legősibb ilyen területe. ","shortLead":"Hogy bővíteni tudja saját vasércbányáját, a Rio Tinto angol-ausztrál bányaipari óriáscég tervezett robbantásokat...","id":"20200603_regeszeti_lelohely_vas_banyaszat_ausztralia_bennszulottek_oslakos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21d97f90-e289-4e2a-9abd-844b15df37d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a96ffd-739e-447a-abe4-6c6ed16718d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_regeszeti_lelohely_vas_banyaszat_ausztralia_bennszulottek_oslakos","timestamp":"2020. június. 03. 20:03","title":"Vasat akartak bányászni, porig rombolták a 46 ezer éves régészeti lelőhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videón az egyperces fővárosi megemlékezés. ","shortLead":"Videón az egyperces fővárosi megemlékezés. ","id":"20200604_tomegkozlekedes_autoforgalom_Budapest_trianon_evfordulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe56777-d3e0-40f3-ad10-5ac2179259e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_tomegkozlekedes_autoforgalom_Budapest_trianon_evfordulon","timestamp":"2020. június. 04. 16:44","title":"A tömegközlekedés leállt Trianon évfordulóján Budapesten, az autók nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c378fd1e-d8fc-4909-9cee-ae675d57f3a5","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Magyarországot kifacsarta az első világháború és a spanyolnátha, a végső tőrdöfést pedig a trianoni békeszerződés jelentette száz évvel ezelőtt. Ám ahány ember, annyiféle Trianon létezik – a korabeli naplók ennek a legjobb bizonyítékai. Mit éltek át az anyaországba menekülők, hogy élte meg egy vagonlakó gyerek vagy egy budapesti hivatalnok a felgyorsuló eseményeket? Schmidt Anikó főlevéltárossal kutattunk a százéves emlékek között. ","shortLead":"Magyarországot kifacsarta az első világháború és a spanyolnátha, a végső tőrdöfést pedig a trianoni békeszerződés...","id":"20200604_Szolgaljam_a_horvat_allamot_Hiszen_az_hazaarulas_volna__igy_forgatta_fel_Trianon_a_hetkoznapokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c378fd1e-d8fc-4909-9cee-ae675d57f3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56d1666-057f-4e63-bd71-e9919d084a51","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Szolgaljam_a_horvat_allamot_Hiszen_az_hazaarulas_volna__igy_forgatta_fel_Trianon_a_hetkoznapokat","timestamp":"2020. június. 04. 06:30","title":"„A románok követelték az esküt. Bennem ágaskodott a magyarságom, megtagadtam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korántsem nőtt olyan mértékben az álláskeresők száma áprilisban, mint amire számítani lehetett. ","shortLead":"Korántsem nőtt olyan mértékben az álláskeresők száma áprilisban, mint amire számítani lehetett. ","id":"20200603_elemzok_munkanelkuliseg_rata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28563a4f-bdc4-42ab-b2d3-3b92fec1cf9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_elemzok_munkanelkuliseg_rata","timestamp":"2020. június. 03. 15:46","title":"Egyelőre úgy tűnik, kisebbet ütött a koronavírus az európai gazdaságon, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem professzora szerint nyárra a maszkviselés is indokolatlanná válik. ","shortLead":"Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem professzora szerint nyárra a maszkviselés is indokolatlanná válik. ","id":"20200604_kollar_lajos_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d3b1b4-9590-4df3-aa75-fa41e07e6b18","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_kollar_lajos_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy","timestamp":"2020. június. 04. 20:19","title":"Kásler tanácsadója: Júliusra „az utolsó vírusnak is búcsút inthetünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ígéretének megfelelően megkezdi a Chromium alapú Edge böngésző automatikus terjesztését a Microsoft, amely ezután már a Windows Update részeként érkezik meg a számítógépekre.","shortLead":"Ígéretének megfelelően megkezdi a Chromium alapú Edge böngésző automatikus terjesztését a Microsoft, amely ezután már...","id":"20200604_microsoft_edge_chromium_motor_windows_10_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d776fbf8-ec25-43e5-8091-e617f163d070","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_microsoft_edge_chromium_motor_windows_10_frissites","timestamp":"2020. június. 04. 11:33","title":"Hamarosan mindenkihez megérkezik a Microsoft új, gyorsabb, kezesebb böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetek legnépszerűbb videobeszélgetős rendszerének üzemeltetői szerint hasznos, ha a szolgáltatás ingyenes verzióját használók beszélgetéseit nem titkosítja a rendszer.","shortLead":"Az elmúlt hetek legnépszerűbb videobeszélgetős rendszerének üzemeltetői szerint hasznos, ha a szolgáltatás ingyenes...","id":"20200603_zoom_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_felhasznaloi_adatok_vedelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70622a92-7e9f-40c7-81c0-93e3e56f699e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_zoom_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_felhasznaloi_adatok_vedelme","timestamp":"2020. június. 03. 15:03","title":"Megpróbálta megmagyarázni a Zoom, miért hagyják védtelenül azt, aki nem fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]