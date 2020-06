Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4dd7f4-3921-46d0-ab17-e132e7f84f27","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Száz év és egy nap. Direkt nem június 4-re íródott ez a cikk. Nem akart senkit sérteni, nem akarta senki megemlékezését megzavarni. De kikívánkozott.","shortLead":"Száz év és egy nap. Direkt nem június 4-re íródott ez a cikk. Nem akart senkit sérteni, nem akarta senki megemlékezését...","id":"20200605_Nagy_Ivan_Zsolt_Amikor_Trianon_nem_ugy_faj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4dd7f4-3921-46d0-ab17-e132e7f84f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca22a79-d4fe-4749-a157-a3e2bf608200","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Nagy_Ivan_Zsolt_Amikor_Trianon_nem_ugy_faj","timestamp":"2020. június. 05. 06:30","title":"Nagy Iván Zsolt: Amikor Trianon nem úgy fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63792afb-93d6-428d-97f9-78e8899e151f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 4. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200603_Trianon_Kimondva__Teleki_Pal_nemzetgyulesi_beszede","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63792afb-93d6-428d-97f9-78e8899e151f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c5f1c0-97ad-4cd5-a5f4-22c2e7b2f07b","keywords":null,"link":"/360/20200603_Trianon_Kimondva__Teleki_Pal_nemzetgyulesi_beszede","timestamp":"2020. június. 03. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Teleki Pál nemzetgyűlési beszédét megidézi Gálffi László ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ae3795-9552-43bd-861e-687a978c4919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl vagyunk a Starlink nyolcadik misszióján. Az újabb felbocsátás során 60 műholdat állított alacsony Föld körüli pályára a SpaceX.","shortLead":"Túl vagyunk a Starlink nyolcadik misszióján. Az újabb felbocsátás során 60 műholdat állított alacsony Föld körüli...","id":"20200604_starlink_muholdak_felbocsatas_spacex_elon_musk_ingyenes_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ae3795-9552-43bd-861e-687a978c4919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627e2ffc-bd71-4850-8313-3a79d82706b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_starlink_muholdak_felbocsatas_spacex_elon_musk_ingyenes_internet","timestamp":"2020. június. 04. 08:33","title":"Amíg ön aludt, Elon Musk újabb műholdsereget indított útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937fc079-7fe9-4778-ae40-3b8ce2ba90cc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"És mi az az HBO Max? Ezekre a kérdésekre is válaszokat adunk heti streaming ajánlónkban. Megnéztük a Netflix nagy dobásnak szánt új vígjátéksorozatát és az HBO könnyedebb műfajú alkotásainak első hírnökét. ","shortLead":"És mi az az HBO Max? Ezekre a kérdésekre is válaszokat adunk heti streaming ajánlónkban. Megnéztük a Netflix nagy...","id":"20200603_Stream360_Miert_nem_vicces_az_Urhadosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937fc079-7fe9-4778-ae40-3b8ce2ba90cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf61a688-a718-4a18-8b5a-6a4aac73e6d1","keywords":null,"link":"/360/20200603_Stream360_Miert_nem_vicces_az_Urhadosztaly","timestamp":"2020. június. 04. 17:00","title":"Stream360: Miért nem vicces az Űrhadosztály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","shortLead":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","id":"20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83572c6a-5007-4053-b477-138375618583","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","timestamp":"2020. június. 03. 10:39","title":"Gazdasági visszaélés miatt nyomoznak az újpesti hokicsapatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264480b7-6f68-4452-aa84-da38a3a45be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia Peugeot-Citroen konszern platformjára építik majd az olaszok a saját autójukat.","shortLead":"A francia Peugeot-Citroen konszern platformjára építik majd az olaszok a saját autójukat.","id":"20200603_Kicsit_francia_lesz_es_elektromos_az_uj_Alfa_Romeo_SUV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=264480b7-6f68-4452-aa84-da38a3a45be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d359bb3-a40a-4ead-8cb1-b7554ade568e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_Kicsit_francia_lesz_es_elektromos_az_uj_Alfa_Romeo_SUV","timestamp":"2020. június. 03. 12:26","title":"Félig francia lesz az Alfa Romeo első elektromos autója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f94862c-a21b-4c5a-95f2-4770fa429321","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minimálisra csökkenthető a fertőzésveszély, ha gépek sütik a hamburgert. De elveszik-e ezek az emberek munkáját?","shortLead":"Minimálisra csökkenthető a fertőzésveszély, ha gépek sütik a hamburgert. De elveszik-e ezek az emberek munkáját?","id":"202022_lesz_sutnivalojuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f94862c-a21b-4c5a-95f2-4770fa429321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff1ae4f-a745-4b03-82c6-7accb5e11383","keywords":null,"link":"/360/202022_lesz_sutnivalojuk","timestamp":"2020. június. 03. 11:30","title":"A mostani járvány a robotszakácsok kezére játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Száz éve nem volt annyi karbantartott csodás kastélya Magyarországnak, mint amire most van kilátás a felújítási programnak köszönhetően – és egyes üzletemberek boldogulására.","shortLead":"Száz éve nem volt annyi karbantartott csodás kastélya Magyarországnak, mint amire most van kilátás a felújítási...","id":"202022__kastelyprogram__tobb_penz__tobb_haszon__muris_urak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f3f9a4-ee68-416b-9337-73c3bf796fa5","keywords":null,"link":"/360/202022__kastelyprogram__tobb_penz__tobb_haszon__muris_urak","timestamp":"2020. június. 03. 11:00","title":"A járvány alatt is ömlik a közpénz a kastélyprogramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]