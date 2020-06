Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Később éri el Magyarországot az építőipari válság, mint Európa legnagyobb részét, de lassabb lesz a kilábalás is az Euroconstruct szerint.","shortLead":"Később éri el Magyarországot az építőipari válság, mint Európa legnagyobb részét, de lassabb lesz a kilábalás is...","id":"20200615_epitoipar_epitkezes_munkanelkuli_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812b866d-f378-4e32-acfb-06eece023363","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_epitoipar_epitkezes_munkanelkuli_jarvany","timestamp":"2020. június. 15. 11:29","title":"Másfélmillió európai vesztheti el a munkáját az építőipar összeomlása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ab190b-335a-4744-952a-7531924073a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szombatra sikerült eloltani a tüzet a Toulon kikötőjében felújítási munkák közben kigyulladt tengeralattjárón. Az esetnek nincs sérültje, és radioaktív baleset sem történt a francia védelmi minisztérium szerint.\r

","shortLead":"Szombatra sikerült eloltani a tüzet a Toulon kikötőjében felújítási munkák közben kigyulladt tengeralattjárón...","id":"20200613_perle_francia_atom_tengeralattjaro_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93ab190b-335a-4744-952a-7531924073a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d1754-2a5a-4ec0-9fab-77aa7715633c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_perle_francia_atom_tengeralattjaro_tuz","timestamp":"2020. június. 13. 13:46","title":"Tizennégy órán át lángolt egy francia atom-tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból a 17 európai országból érkeznek, amelyekben az utóbbi időben alacsony volt az újonnan észlelt koronavírus-fertőzések aránya.","shortLead":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból...","id":"20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a437aac-6755-4079-abb7-c209509438a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","timestamp":"2020. június. 13. 21:42","title":"Nem küldik elkülönítőbe Romániában a Magyarországról érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9","c_author":"","category":"vilag","description":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","shortLead":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","id":"20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8b0296-1e2b-4073-b427-cee5d01ae1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2020. június. 14. 13:20","title":"Az LMBT „ideológia” rosszabb, mint a kommunizmus a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Száraz Dénes ugrik be a helyére. A sorozatból szintén kiszálló Kovács Patrícia utódjáról még nincs hír.","shortLead":"Száraz Dénes ugrik be a helyére. A sorozatból szintén kiszálló Kovács Patrícia utódjáról még nincs hír.","id":"20200615_Megvan_Szabo_Kimmel_Tamas_utoda_a_Mintaapakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865c760d-b1cf-4541-a5eb-870b81087e4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Megvan_Szabo_Kimmel_Tamas_utoda_a_Mintaapakban","timestamp":"2020. június. 15. 09:46","title":"Megvan Szabó Kimmel Tamás utóda a Mintaapákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200614_youtube_reklam_eltuntetese_messenger_chatfejek_android_playstation_5_amperex_akkumulator_radiokitoresek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4c56f5-c0c0-470d-aa52-ba5b6a36411b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_youtube_reklam_eltuntetese_messenger_chatfejek_android_playstation_5_amperex_akkumulator_radiokitoresek","timestamp":"2020. június. 14. 12:03","title":"Ez történt: kiderült egy rejtett módszer, mellyel eltüntethetők a reklámok a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","shortLead":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","id":"20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9109fe5-12bf-4be8-8f7b-2083e4f57aeb","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","timestamp":"2020. június. 13. 14:39","title":"Vasalódeszka-oltárral reagált a megalázott tanár esetére egy pécsi lelkész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c510582-c250-426a-bbc2-7c242bfb23ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton több mint 11 ezer új fertőzést jelentettek, és ezzel az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 300 ezret.","shortLead":"Szombaton több mint 11 ezer új fertőzést jelentettek, és ezzel az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 300 ezret.","id":"20200613_Indiaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c510582-c250-426a-bbc2-7c242bfb23ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3bc8cb-b018-44f6-a3a3-a29ed02c9e82","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Indiaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekedese","timestamp":"2020. június. 13. 18:01","title":"Indiában ismét rekordot döntött a fertőzöttek számának napi növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]