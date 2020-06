Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","shortLead":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","id":"20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ddebd-3e9e-4c86-9d98-5f5ee50c110b","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","timestamp":"2020. június. 15. 16:30","title":"Egykori besúgótól rendelt filmet a közmédia a romániai rendszerváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetbiztonsági tanács már december óta vizsgálja John Bolton könyvét, amit most bírósági ítélettel tartanának vissza a megjelenéstől.","shortLead":"A nemzetbiztonsági tanács már december óta vizsgálja John Bolton könyvét, amit most bírósági ítélettel tartanának...","id":"20200617_trump_bolton_konyv_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d25a5d3-d180-4e92-ab30-ad3250a11bb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_trump_bolton_konyv_per","timestamp":"2020. június. 17. 05:08","title":"A Trump-kormány beperelte a volt nemzetbiztonsági tanácsadóját, hogy ne jelenhessen meg a könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztráliai partoknál elképesztő felvételen örökítette meg a nagy találkozást néhány tinédzser.","shortLead":"Az ausztráliai partoknál elképesztő felvételen örökítette meg a nagy találkozást néhány tinédzser.","id":"20200617_Az_igazi_nyari_kaland_egyszer_csak_feltunt_egy_capa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a71cd-f46a-4ef3-b0cb-bb15f478eb82","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Az_igazi_nyari_kaland_egyszer_csak_feltunt_egy_capa","timestamp":"2020. június. 17. 12:44","title":"Az igazi nyári kaland: egyszer csak feltűnt egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d13744-0969-4619-9093-b3dbd0575af9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Mennyivel kevesebbet mos fogat, aki jól keres? Mi az összefüggés az alsógatya-vásárlás, a fodrászhoz járás és a GDP alakulása között? Merre megy a tőzsde a miniszoknyától? A világ legjobb közgazdászaival is megtörténik, hogy olyan témákat kezdenek el vizsgálni, amelyeket első ránézésre nem érdemes komolyan venni.","shortLead":"Mennyivel kevesebbet mos fogat, aki jól keres? Mi az összefüggés az alsógatya-vásárlás, a fodrászhoz járás és a GDP...","id":"20200617_kozgazdasag_gazdasag_elmeletek_ruha_fenysebesseg_fogmosas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84d13744-0969-4619-9093-b3dbd0575af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7168ecc-c817-4420-aba9-1a40d039430a","keywords":null,"link":"/360/20200617_kozgazdasag_gazdasag_elmeletek_ruha_fenysebesseg_fogmosas","timestamp":"2020. június. 17. 07:00","title":"Intergalaktikus szállítás és rossz szájszagú tanárok – majdnem komoly gazdasági elméletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé tévő 5G a Telekom hálózatán. De javulni fog a 4G-s telefonnal rendelkezők felhasználói élménye is.","shortLead":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé...","id":"20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06570ea3-6c40-40ad-9a2e-7dd620160ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","timestamp":"2020. június. 16. 15:03","title":"Gyorsabb lesz a net a Balatonnál, és nem is csak azért, mert jön az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik pécsi gimnázium munkatársa a szakszervezet segítségével bírósághoz fordult.","shortLead":"Az egyik pécsi gimnázium munkatársa a szakszervezet segítségével bírósághoz fordult.","id":"20200617_egeszsegi_ok_fertotlenites_oktatas_kirugas_pdsz_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d498b79-e83f-48be-95d5-622db6632856","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_egeszsegi_ok_fertotlenites_oktatas_kirugas_pdsz_szakszervezet","timestamp":"2020. június. 17. 12:07","title":"Kirúgták, mert egészségi okokra hivatkozva nem akart fertőtleníteni az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná az intézményt, az egyházmegye pedig akár át is venné.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná...","id":"20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089f48d7-0191-40d7-a797-03c961c50c79","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","timestamp":"2020. június. 17. 08:22","title":"Újabb botrány a \"vasalódeszkás\" tankerületben: szokatlan hirtelenséggel bezárnának egy iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét.\r

","shortLead":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes...","id":"20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c5f605-d312-45ff-af49-d2b3c9dc67e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","timestamp":"2020. június. 16. 11:48","title":"Hétmillió forintra bírságolta az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]