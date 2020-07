Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július 1-jén éjfélig ingyenes a közterületi parkolás.","shortLead":"Július 1-jén éjfélig ingyenes a közterületi parkolás.","id":"20200630_fizetos_parkolas_bevezetese_nem_egyertelmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c29af93-207f-42bf-8914-3d2782371e1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_fizetos_parkolas_bevezetese_nem_egyertelmu","timestamp":"2020. június. 30. 17:11","title":"Csütörtöktől kell ismét fizetni a parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva fia. A HVG-nek adott interjújában Janikovszky János mesél a könyvműhely privatizációjáról is, és elárulja azt is, hogy milyen üzleti sikereket hozott számukra a digitális oktatás.","shortLead":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva...","id":"202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fea8fcb-032c-42db-8585-eba72659f187","keywords":null,"link":"/360/202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","timestamp":"2020. június. 30. 19:00","title":"Mint a mesében: a vírus ellen is van csodaszere a gyerekkönyvkiadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e79be31-f0ee-48a2-a83f-ea5bff38cc51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla közel 10 százalékkal növelte a már meglévő napelemei hatékonyságát, miközben az árukat egymillió forintnyi összeggel vitte lejjebb.","shortLead":"A Tesla közel 10 százalékkal növelte a már meglévő napelemei hatékonyságát, miközben az árukat egymillió forintnyi...","id":"20200630_tesla_napelem_hatekonysag_aram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e79be31-f0ee-48a2-a83f-ea5bff38cc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e61faa-5afd-48bd-a5b2-450f4e89fd3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_tesla_napelem_hatekonysag_aram","timestamp":"2020. június. 30. 08:03","title":"A Tesla egymillióval olcsóbban ad 10 százalékkal jobb napelemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta a néhány hete beharangozott gyorsbeállítások funkciót az asztali, vagyis böngészőkben elérhető Gmail.","shortLead":"Megkapta a néhány hete beharangozott gyorsbeállítások funkciót az asztali, vagyis böngészőkben elérhető Gmail.","id":"20200629_gmail_gyorsbeallitas_olvasopanel_postaladatipus_suruseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f05599b-8f00-4525-8372-cf21ec233dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_gmail_gyorsbeallitas_olvasopanel_postaladatipus_suruseg","timestamp":"2020. június. 29. 09:42","title":"Nyissa meg a Gmailt, bekerült egy új gomb, amit csakis szeretni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az F1-es csapat pilótája – a sportág egyetlen színes bőrű versenyzője –, Lewis Hamilton az utóbbi időben szószólója lett a feketékkel szembeni igazságtalanságok ellen küzdőknek.","shortLead":"Az F1-es csapat pilótája – a sportág egyetlen színes bőrű versenyzője –, Lewis Hamilton az utóbbi időben szószólója...","id":"20200629_mercedes_f1_lewis_hamilton_toto_wolff","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4da8ae7-4cbc-4420-80c6-9abd56262dd8","keywords":null,"link":"/elet/20200629_mercedes_f1_lewis_hamilton_toto_wolff","timestamp":"2020. június. 29. 16:56","title":"Feketére festi versenyautóit a Mercedes a fekete életekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szomorú Szilárd nem részletezte, hogy mi vezetett a lemondásához.","shortLead":"Szomorú Szilárd nem részletezte, hogy mi vezetett a lemondásához.","id":"20200630_lemondott_balatonszemes_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da54819-5aa6-4dd0-b447-1a4afa31bd58","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_lemondott_balatonszemes_polgarmestere","timestamp":"2020. június. 30. 14:55","title":"„Nem csatába készültem” – lemondott Balatonszemes fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kímélte a vihar a vasutat.","shortLead":"Nem kímélte a vihar a vasutat.","id":"20200630_fakidoles_vonat_vasut_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0251dc3a-23b8-4a7f-9383-2ab4cf45b99f","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_fakidoles_vonat_vasut_mav","timestamp":"2020. június. 30. 06:04","title":"Kidőlt fák miatt nem jár több vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d0c206-4383-49fb-ac95-55453c1d8ec5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb főhajtás az egészségügyi dolgozók előtt. ","shortLead":"Újabb főhajtás az egészségügyi dolgozók előtt. ","id":"20200629_Kongoan_ures_stadionban_enekelte_el_Miley_Cyrus_a_Helpet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d0c206-4383-49fb-ac95-55453c1d8ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaeb584-ec23-4677-8e66-3699d036d473","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Kongoan_ures_stadionban_enekelte_el_Miley_Cyrus_a_Helpet","timestamp":"2020. június. 29. 14:05","title":"Kongóan üres stadionban énekelte el Miley Cyrus a Helpet (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]