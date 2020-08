Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8006d3d2-e828-4d87-abad-5e97764f4fd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kötelezővé teszi a görög kormány a szájmaszk viselését minden beltéri nyilvános helyen, miután újra megugrott a koronavírusos esetek száma.\r

","shortLead":"Kötelezővé teszi a görög kormány a szájmaszk viselését minden beltéri nyilvános helyen, miután újra megugrott...","id":"20200731_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8006d3d2-e828-4d87-abad-5e97764f4fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278327d7-1c6b-473d-b92a-fa1852b7f89d","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_szigoritas","timestamp":"2020. július. 31. 21:47","title":"Görögországba készül? Vigyen magával maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08acc8ef-66c9-4a3e-98a0-55d0d136bc3c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"De a magyarok még így is kevesebbet pazarolnak, mint a többi EU-s ország lakója – hangzott el az M1-en.","shortLead":"De a magyarok még így is kevesebbet pazarolnak, mint a többi EU-s ország lakója – hangzott el az M1-en.","id":"20200731_kidobott_elelmiszer_etelpazarlas_pazarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08acc8ef-66c9-4a3e-98a0-55d0d136bc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b8061d-651b-42f8-8130-b9308b8382ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_kidobott_elelmiszer_etelpazarlas_pazarlas","timestamp":"2020. július. 31. 09:34","title":"A magyarok évente fejenként 68 kiló ételt dobnak a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","shortLead":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","id":"20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c77c7dd-275e-4264-a081-143ccdb6ed32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","timestamp":"2020. július. 31. 11:42","title":"Akkorát zuhant az EU GDP-je, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c8320-1758-4cec-a4df-9a19cd579743","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Több tízmillió forint bírságot is kaphat a tulajdonos.\r

","shortLead":"Több tízmillió forint bírságot is kaphat a tulajdonos.\r

","id":"20200731_bolt_etkezde_lejart_elelmiszer_ellenorzes_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20c8320-1758-4cec-a4df-9a19cd579743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15808411-b47f-482c-beed-b73e9b813f4d","keywords":null,"link":"/kkv/20200731_bolt_etkezde_lejart_elelmiszer_ellenorzes_birsag","timestamp":"2020. július. 31. 17:04","title":"Több száz kilónyi veszélyes élelmiszert találtak egy fővárosi boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af6feb-96bb-4114-9cbd-99604760e3e7","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Lóth Balázs kétségtelenül nagy hittel és szívvel, mindenféle cinizmus nélkül, de aggasztóan kevés forgatókönyvírói és rendezői tehetséggel elkészített heist-film paródiájának(?) kellene még a Tenet előtt rávenni a magyarokat, hogy nagy számban visszatérjenek a multiplexekbe. Nehéz megtippelni, sikerül-e neki, mindenesetre, ha a minőségen múlna, üresek maradnának a széksorok. Kritika.","shortLead":"Lóth Balázs kétségtelenül nagy hittel és szívvel, mindenféle cinizmus nélkül, de aggasztóan kevés forgatókönyvírói és...","id":"20200730_A_Pesti_balheval_az_a_legkisebb_baj_hogy_nem_lehet_belole_a_magyar_Oceans_Eleven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01af6feb-96bb-4114-9cbd-99604760e3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a3e0ed-db86-4746-84b7-ea12709221f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_A_Pesti_balheval_az_a_legkisebb_baj_hogy_nem_lehet_belole_a_magyar_Oceans_Eleven","timestamp":"2020. július. 30. 20:00","title":"A Pesti balhéval az a legkisebb baj, hogy nem lehet belőle a magyar Ocean’s Eleven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanfolyamok egy hónaposak lesznek, az őrök szeptember 1-jén állhatnak munkába.","shortLead":"A tanfolyamok egy hónaposak lesznek, az őrök szeptember 1-jén állhatnak munkába.","id":"20200730_Pedagogia_pszichologia_konfliktuskezeles_kepzes_iskolaor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84188464-9b30-4aca-8a14-b854fa24d3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Pedagogia_pszichologia_konfliktuskezeles_kepzes_iskolaor","timestamp":"2020. július. 30. 16:59","title":"120 órás tanfolyamon képzik az iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809e0984-df62-4aa6-a967-2a26afc19787","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BKK pályázatot hirdetett a formaruhák megtervezésére, az első helyezett félmillió forintot nyerhet.","shortLead":"A BKK pályázatot hirdetett a formaruhák megtervezésére, az első helyezett félmillió forintot nyerhet.","id":"20200731_BKK_ellenor_formaruha_plyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=809e0984-df62-4aa6-a967-2a26afc19787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958772b3-29fb-4d95-abe3-020eeb934ffc","keywords":null,"link":"/elet/20200731_BKK_ellenor_formaruha_plyzat","timestamp":"2020. július. 31. 20:37","title":"Ön is eldöntheti, milyen ruhában legyenek a budapesti jegyellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni másokra.","shortLead":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni...","id":"20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936648ed-8c18-4fd7-868d-a5ea4c85e48d","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","timestamp":"2020. július. 30. 17:25","title":"A lengyel igazságügyi miniszter szerint sérti Lengyelországot, ha nem szabad elítélni a melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]