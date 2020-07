Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17c744ed-8cc0-47f8-9ec5-851f924bf6f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Virtuális bejáráson mutatták meg kedden a Virgin Galactic VSS Unity nevű utasszállító űrhajójának belsejét.","shortLead":"Virtuális bejáráson mutatták meg kedden a Virgin Galactic VSS Unity nevű utasszállító űrhajójának belsejét.","id":"20200729_virgin_galactic_vss_unity_spaceship_two","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17c744ed-8cc0-47f8-9ec5-851f924bf6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320d8aa4-5f5d-471e-ba68-2dbc1781d98b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_virgin_galactic_vss_unity_spaceship_two","timestamp":"2020. július. 29. 13:03","title":"Így néz ki a repülőgép, amivel turistákat visznek majd az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostani ügy szereplői közül többekre, valószínűleg Simonka Györgyre is várhat egy újabb büntetőper a Narancs.hu szerint.","shortLead":"A mostani ügy szereplői közül többekre, valószínűleg Simonka Györgyre is várhat egy újabb büntetőper a Narancs.hu...","id":"20200729_simonka_per_oktober","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a42097-c870-4f1f-90c4-9fdea1e8b175","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_simonka_per_oktober","timestamp":"2020. július. 29. 15:34","title":"Simonka Györgyék pere októberben folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szélsőjobboldali Breitbart News egy olyan videót tett közzé a Facebookon, ami tele volt a koronavírusról szóló összeesküvés-elméletekkel és a gyógyításra vonatkozó téves információkkal. Ez volt az az anyag, ami miatt még Donald Trump fiát is letiltotta a Twitter.","shortLead":"Az amerikai szélsőjobboldali Breitbart News egy olyan videót tett közzé a Facebookon, ami tele volt a koronavírusról...","id":"20200729_facebook_koronavirus_osszeeskuves_elmelet_alhir_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97cb162-d57d-405d-bcf4-4597b4132588","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_facebook_koronavirus_osszeeskuves_elmelet_alhir_video","timestamp":"2020. július. 29. 09:03","title":"Olyan sokáig tartott egy kamu videó törlése, hogy már a Facebook is vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106115e6-80c6-4261-933a-340dcef8cd15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A biztosítók szerint többen csak a következő napokban jelzik majd a veszteségeiket, így a teljes kárösszeg még magasabb lehet.","shortLead":"A biztosítók szerint többen csak a következő napokban jelzik majd a veszteségeiket, így a teljes kárösszeg még magasabb...","id":"20200729_felmilliard_kar_biztosito_esozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=106115e6-80c6-4261-933a-340dcef8cd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d6a16f-f4be-412a-a312-378205c97382","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_felmilliard_kar_biztosito_esozes","timestamp":"2020. július. 29. 15:21","title":"Több mint félmilliárd forintos kárt okozhattak a hétvégi esőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg kell ismételni a másodfokú eljárást a Szeviép vezetői ellen indított perben – döntött a Pécsi Ítélőtábla.","shortLead":"Meg kell ismételni a másodfokú eljárást a Szeviép vezetői ellen indított perben – döntött a Pécsi Ítélőtábla.","id":"20200730_Most_sem_lett_itelet_a_Szeviepugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1849bbfe-68e3-46ff-8560-cd11275f4d38","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_Most_sem_lett_itelet_a_Szeviepugyben","timestamp":"2020. július. 30. 13:06","title":"Most sem lett ítélet a Szeviép-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok az átláthatóság jegyében megnyitja a videók rangsorolásához szükséges algoritmus forráskódját, és arra biztatja a konkurenciáit, hogy ők is tegyék meg ugyanezt.","shortLead":"A TikTok az átláthatóság jegyében megnyitja a videók rangsorolásához szükséges algoritmus forráskódját, és arra...","id":"20200730_tiktok_algoritums_forraskod_kina_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7d426c-06b4-4cbc-ba25-4c99235af4fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_tiktok_algoritums_forraskod_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 30. 17:03","title":"Kiteregeti a kártyáit a TikTok, hogy bebizonyítsa ártatlanságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47323ef2-c137-43bd-9bff-16ec3e1fd03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának környezettudatos modelljei fejlett Alexa-támogatással rendelkeznek.","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának környezettudatos modelljei fejlett Alexa-támogatással rendelkeznek.","id":"20200729_hangparanccsal_indithato_az_uj_skodak_toltese_klimaja_amazon_alexa_google_home","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47323ef2-c137-43bd-9bff-16ec3e1fd03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2096da71-f680-4f97-96d3-2e13dcf01957","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_hangparanccsal_indithato_az_uj_skodak_toltese_klimaja_amazon_alexa_google_home","timestamp":"2020. július. 29. 11:28","title":"Hangparanccsal indítható az új Skodák töltése, klímája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","shortLead":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","id":"20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc3fc28-f3bc-4406-8d27-487940064a58","keywords":null,"link":"/kultura/20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","timestamp":"2020. július. 29. 12:23","title":"Andrea Bocelli simán megszegte a karantén szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]