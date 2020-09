Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember 28-án tartják majd az Apple kontra Epic Games-ügy első bírósági tárgyalását, de a felek addig sem ülnek ölbe tett kézzel. Ezúttal az Apple szólt be a fejlesztőcégnek.","shortLead":"Szeptember 28-án tartják majd az Apple kontra Epic Games-ügy első bírósági tárgyalását, de a felek addig sem ülnek ölbe...","id":"20200918_apple_epic_games_fortnite","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3635b6f-195e-4c24-8933-08ec782b9d20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_apple_epic_games_fortnite","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:03","title":"Az Apple szerint azért perli őket az Epic Games, hogy reklámozza a Fortnite-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","shortLead":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","id":"20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9663713-d615-4ee6-9c5b-dc6640ac4e44","keywords":null,"link":"/kultura/20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 17. 05:23","title":"Koronavírusos az Edda billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lesznek olcsóak a PlayStation 5-höz készült hivatalos kiegészítők, és néhány szoftver esetében is szélesebbre kell majd nyitniuk a pénztárcájukat a játékosoknak.","shortLead":"Nem lesznek olcsóak a PlayStation 5-höz készült hivatalos kiegészítők, és néhány szoftver esetében is szélesebbre kell...","id":"20200917_sony_playstation_5_ps5_konzoljatek_konzol_jatekszoftver_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63d42cf-9a9b-4d40-8180-e21874d23a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_sony_playstation_5_ps5_konzoljatek_konzol_jatekszoftver_videojatek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:03","title":"Itt vannak az árak: ennyibe kerülnek majd a PS5-ös játékok és kiegészítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Nem sikerült támogató nyilatkozatot elfogadni a Magyar Teátrumi Társaságnak elnökük, Vidnyánszky Attila mellett. Egy néhány mondatos szöveget ugyan elkészítettek, de maga a kuratórium elnöke kérte, hogy ne adják ki. ","shortLead":"Nem sikerült támogató nyilatkozatot elfogadni a Magyar Teátrumi Társaságnak elnökük, Vidnyánszky Attila mellett...","id":"20200916_Vidnyanszky_mellol_leghusegesebb_hivei_is_kifarolnanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f75009-1e3e-4e8d-b178-a427f8a03d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Vidnyanszky_mellol_leghusegesebb_hivei_is_kifarolnanak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:59","title":"Vidnyánszky mellől leghűségesebb hívei is kifarolnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A veszélyes bozóttüzek egy órán belüli észlelésére és eloltására dolgoztak ki tervet Ausztráliában, ahol 2025-re épülhet ki teljesen az egyebek között drónokra, műholdakra és mesterséges intelligenciára épülő rendszer.","shortLead":"A veszélyes bozóttüzek egy órán belüli észlelésére és eloltására dolgoztak ki tervet Ausztráliában, ahol 2025-re...","id":"20200917_fire_shield_mission_bozottuzek_megfekezese_eloltasa_egy_oran_belul_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094470d3-c8c2-433c-aafd-07735dee2594","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_fire_shield_mission_bozottuzek_megfekezese_eloltasa_egy_oran_belul_ausztralia","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:03","title":"Kitalálták, hogyan lehet a fellobbanás után egy órán belül eloltani egy bozóttüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint, mivel a lakosság most sokkal kevésbé türelmes, és jóval kevésbé tartja be a járványügyi szabályokat.\r

","shortLead":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint...","id":"20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb00d8d0-1cc3-4939-b7f7-58465ca87300","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:27","title":"Kórházszövetség: Jóval nagyobb nyomás nehezedik most a kórházakra, mint tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár alvásproblémák is állhatnak annak hátterében, ha nehezen kontrollálja valaki a dühét – erősítették meg tudományosan a régóta élő feltételezést amerikai kutatók.","shortLead":"Akár alvásproblémák is állhatnak annak hátterében, ha nehezen kontrollálja valaki a dühét – erősítették meg...","id":"202038_duhfokozo_alvashiany_hangadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6294d9-f6d4-4644-8460-b37ab8ddbca0","keywords":null,"link":"/360/202038_duhfokozo_alvashiany_hangadok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:00","title":"Idegesíti egy hang? Lehet, hogy csak nem aludt eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Magyarországgal szomszédos országokban és a V4-es csoport tagjai között is csúcsokat dönt a járvány terjedése. Koronavírus-körkép.","shortLead":"A Magyarországgal szomszédos országokban és a V4-es csoport tagjai között is csúcsokat dönt a járvány terjedése...","id":"20200917_koronavirus_korkep_ausztria_csehorszag_szlovakia_lenygelorszag_szerbia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0e9bc0-23ac-424e-a31c-71fee0770e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_koronavirus_korkep_ausztria_csehorszag_szlovakia_lenygelorszag_szerbia","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:31","title":"Gyorsan nő a fertőzöttek száma a környező országokban, Csehországban két rekord is megdőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]