[{"available":true,"c_guid":"ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Zsolt színész a BKK videójában a \"bunkó módon közlekedő pestiek\" sztereotípiáját figurázza ki, aztán ad egy jó tanácsot. ","shortLead":"Nagy Zsolt színész a BKK videójában a \"bunkó módon közlekedő pestiek\" sztereotípiáját figurázza ki, aztán ad egy jó...","id":"20201005_Nagy_Zsolt_szinesz_BKK_budapesti_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a7e127-8b13-4ae5-9e25-324f512a7fef","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Nagy_Zsolt_szinesz_BKK_budapesti_kozlekedes","timestamp":"2020. október. 05. 16:05","title":"Hogy közlekedjünk Budapesten, ha a bunkóság úgy terjed, mint a ragály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn belül a publikus változatba is bekerülhet.","shortLead":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn...","id":"20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d16d96-c4c8-4196-9bf2-e50eb78f1add","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 05. 09:40","title":"Elege van egy csoportból a WhatsAppon? Örökre elnémíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint. A talpra állást segítő keretből 5-150 milliót kaphat majd egy-egy cég.","shortLead":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint...","id":"20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46f7b78-c7a7-407d-9ca3-836b0bc01628","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","timestamp":"2020. október. 05. 07:25","title":"10 milliárdos támogatást kaphat a divatipar és a kreatív szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d348d811-9a22-4507-9df6-71cd428c10f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyalogsági ásóval rátámadt egy katonai ruhát viselő férfi egy zsidó diákra vasárnap délután egy hamburgi zsinagóga előtt.","shortLead":"Gyalogsági ásóval rátámadt egy katonai ruhát viselő férfi egy zsidó diákra vasárnap délután egy hamburgi zsinagóga...","id":"20201004_Tamadas_ert_egy_zsido_diakot_Hamburgban_egy_zsinagoga_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d348d811-9a22-4507-9df6-71cd428c10f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc85d26-a6f0-434d-8011-e55313a9719c","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Tamadas_ert_egy_zsido_diakot_Hamburgban_egy_zsinagoga_elott","timestamp":"2020. október. 04. 21:55","title":"Támadás ért egy zsidó diákot Hamburgban egy zsinagóga előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyrészt nem csak az orvosokra van szükség az egészségügyben, és nem csak őket terheli a járvány, másrészt bérfeszültséget szül, ha csak az orvosok kapnak jelentős béremelést.","shortLead":"Egyrészt nem csak az orvosokra van szükség az egészségügyben, és nem csak őket terheli a járvány, másrészt...","id":"20201004_Az_Egeszsegugyi_Szakszervezet_az_orvosokeval_aranyos_beremelest_ker_minden_dolgozonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78135b09-9f90-4a52-bafe-44736983725c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_Az_Egeszsegugyi_Szakszervezet_az_orvosokeval_aranyos_beremelest_ker_minden_dolgozonak","timestamp":"2020. október. 04. 16:03","title":"Az Egészségügyi Szakszervezet az orvosokéval arányos béremelést kér minden dolgozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20201004_koronavirus_jarvanyterkep_favipiravir_hatekonysaga_abouthungary_twitter_elektromos_fogkefe_kornyezeti_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d990432-92b0-44dc-bc46-f8dc5c7cebef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_koronavirus_jarvanyterkep_favipiravir_hatekonysaga_abouthungary_twitter_elektromos_fogkefe_kornyezeti_hatasa","timestamp":"2020. október. 04. 12:03","title":"Ez történt: sok betegnél bevált a favipiravir, magyar betegek is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Jogállamiságról és uniós pénzekről volt szó hétfőn az Európai Parlamentben, így aztán gyakran lehetett hallani Magyarországról és Orbán Viktorról. Az EP egy új mechanizmust javasol az alapértékek tiszteletben tartására. Határozottan támogatják a képviselők a EU-s források és a jogállamiság összekapcsolását.","shortLead":"Jogállamiságról és uniós pénzekről volt szó hétfőn az Európai Parlamentben, így aztán gyakran lehetett hallani...","id":"20201005_Fajdalmas_felismeres_hogy_a_jogallamisag_nem_osszekot_hanem_kulonvalaszt_minket__vita_az_EPben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0508bc-16e0-4457-bbea-8b3f9cde6a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Fajdalmas_felismeres_hogy_a_jogallamisag_nem_osszekot_hanem_kulonvalaszt_minket__vita_az_EPben","timestamp":"2020. október. 05. 21:25","title":"“Fájdalmas felismerés, hogy a jogállamiság nem összeköt, hanem különválaszt minket” - vita az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","shortLead":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","id":"20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffffb9a-89b0-4c62-ae9d-445e88c7bc52","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","timestamp":"2020. október. 04. 15:11","title":"Hackerek lopták el svájci egyetemek dolgozóinak bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]