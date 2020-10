2020. október. 03. 17:00 Balla Györgyi Gazdaság

Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada most is zárva van, de akadnak, akik egy pillanatra sem csuktak be, illetve időközben újra kinyitottak. Körbenéztünk Ferihegyen, hogyan fest a reptér a járvány második hullámának idején.