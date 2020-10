Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső és szél miatt is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Eső és szél miatt is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20201013_Szerdan_mar_havazasra_is_szamitani_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60f37a9-339e-462c-8c10-5a3f6c8b537e","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Szerdan_mar_havazasra_is_szamitani_kell","timestamp":"2020. október. 13. 16:59","title":"Szerdán már havazhat is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Óbaroknál ütközött két autó, egy sávon lehet csak haladni az autópályán.","shortLead":"Óbaroknál ütközött két autó, egy sávon lehet csak haladni az autópályán.","id":"20201013_M1_autopalya_baleset_torlodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d4cb7f-2e8c-488b-a2cc-3da21eca9c82","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_M1_autopalya_baleset_torlodas","timestamp":"2020. október. 13. 09:40","title":"Több kilométeres a torlódás egy baleset után az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2000 és 2019 között 7348 olyan természeti katasztrófa történt, amelyet a klímaváltozás okozott: ez kétszer annyi, mint az ezredforduló előtti 20 évben. ","shortLead":"2000 és 2019 között 7348 olyan természeti katasztrófa történt, amelyet a klímaváltozás okozott: ez kétszer annyi, mint...","id":"20201014_ENSZ_Milliok_szamara_valhat_elhetetlen_pokolla_a_Fold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101c425-a836-486e-8795-00fb9191c7e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201014_ENSZ_Milliok_szamara_valhat_elhetetlen_pokolla_a_Fold","timestamp":"2020. október. 14. 10:58","title":"ENSZ: Milliók számára válhat élhetetlen pokollá a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","shortLead":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","id":"20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b68d552-e841-495d-a646-a19e0caa94b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 13. 15:26","title":"A WHO főigazgatója szerint erkölcstelen, ahogy a politikusok hajszolják a nyájimmunitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c42384d-b4d7-4c02-afcf-1564e9d23a98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudtak megegyezni a nagytarcsai képviselők, hogy fegyelmit indítsanak-e a polgármester ellen, aki 190 millió forintot nem a járvány elleni védekezésre költött el, így feloszlatták a testületet.","shortLead":"Nem tudtak megegyezni a nagytarcsai képviselők, hogy fegyelmit indítsanak-e a polgármester ellen, aki 190 millió...","id":"20201013_nagytarcsa_testulet_feloszlas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c42384d-b4d7-4c02-afcf-1564e9d23a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2318ee-9f89-4d10-ade7-567867d2cadf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_nagytarcsa_testulet_feloszlas_jarvany","timestamp":"2020. október. 13. 11:08","title":"190 milliót tapsolt el Nagytarcsa a veszélyhelyzet ürügyén, feloszlatta magát a képviselő-testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az álláshalmozó rendező nagyon is beleillene a Macbeth 4. felvonásába – nyilatkozta Csáki Judit a tekintélyes amerikai külpolitikai szaklapnak, a Foreign Policy-nek.","shortLead":"Az álláshalmozó rendező nagyon is beleillene a Macbeth 4. felvonásába – nyilatkozta Csáki Judit a tekintélyes amerikai...","id":"20201014_Csaki_Judit_Vidnyanszky_Orban_Macbethje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a26e52f-529e-4019-b4aa-ede479a4766f","keywords":null,"link":"/360/20201014_Csaki_Judit_Vidnyanszky_Orban_Macbethje","timestamp":"2020. október. 14. 07:37","title":"Csáki Judit: Vidnyánszky Orbán Macbeth-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor a rendszerszintű rasszizmusból fakadó problémák mellett a járvánnyal is meg kell küzdeni.","shortLead":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor...","id":"20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecfdc19-99a5-41af-9950-2021fad92468","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","timestamp":"2020. október. 14. 10:43","title":"Összefogást kér Stevie Wonder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint van esély arra, hogy a javaslataikból bekerüljön valami az orvosok bérét is rendező törvénybe. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint van esély arra, hogy a javaslataikból bekerüljön valami az orvosok bérét is...","id":"20201013_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_belugyminiszter_megbeszeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bac3fd-c3c7-4a1e-ae11-379bbecb0766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_belugyminiszter_megbeszeles","timestamp":"2020. október. 13. 19:50","title":"MOK-elnök: A kormány is érzi, hogy a törvényen módosítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]