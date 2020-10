Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt kérik az emberektől, hogy bármi is történik, fizikailag ne avatkozzanak be. ","shortLead":"Azt kérik az emberektől, hogy bármi is történik, fizikailag ne avatkozzanak be. ","id":"20201016_SZFE_sajtotajekoztato_Titkos_Egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169d013b-1e56-429d-a4cd-3fb7f408fddf","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_SZFE_sajtotajekoztato_Titkos_Egyetem","timestamp":"2020. október. 16. 15:15","title":"Hatkor kiderül, mit lépnek az SZFE hallgatói, a támogatók már szervezkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is épül.","shortLead":"A 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is épül.","id":"20201016_felcsut_iskola_meszaros_lorinc_gyerekei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c77134-4137-4d8a-83a6-3b156720704d","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_felcsut_iskola_meszaros_lorinc_gyerekei","timestamp":"2020. október. 16. 10:04","title":"Még drágábban épül az új felcsúti iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430196c0-0f2b-4c85-80af-8dc40829ba8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világrekordot állított fel egy kis goda, amely több mint 12 ezer kilométert repült megszakítás nélkül Alaszkától Új-Zélandig 11 nap alatt.","shortLead":"Világrekordot állított fel egy kis goda, amely több mint 12 ezer kilométert repült megszakítás nélkül Alaszkától...","id":"20201015_4bbrw_kis_goda_repules_12_ezer_km","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=430196c0-0f2b-4c85-80af-8dc40829ba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b872f549-8e62-481e-bfad-6ceab1d7d5ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_4bbrw_kis_goda_repules_12_ezer_km","timestamp":"2020. október. 15. 07:33","title":"Több mint 12 000 kilométert repült megállás nélkül egy kis goda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38394403-b419-42da-894c-a11093da64e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pataki Ádám több napig feküdt kórházban Covid–19-cel, szerdán engedték haza.","shortLead":"Pataki Ádám több napig feküdt kórházban Covid–19-cel, szerdán engedték haza.","id":"20201015_koronavirus_fertozes_liptai_claudia_pataki_adam_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38394403-b419-42da-894c-a11093da64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f504850-c007-4652-9383-7ceff832d8c6","keywords":null,"link":"/elet/20201015_koronavirus_fertozes_liptai_claudia_pataki_adam_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. október. 15. 16:57","title":"Intenzív osztályon ápolták Liptai Claudia koronavírusos férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett megszerezte a kórházi ágyfelszabadítások adatait.","shortLead":"Szél Bernadett megszerezte a kórházi ágyfelszabadítások adatait.","id":"20201016_szel_bernadett_korhazkiurites_agyfelszabaditas_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55875851-85b2-47bf-a1f9-40872fc0257d","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szel_bernadett_korhazkiurites_agyfelszabaditas_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 16. 15:37","title":"Egy hónap alatt közel 20 ezer beteget küldtek haza a magyar kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy több mint száz éve épült angyalföldi hőerőmű épületéhez jutott hozzá a Dunától néhány lépésre Mészáros Lőrinc földijének üzlettársa. ","shortLead":"Egy több mint száz éve épült angyalföldi hőerőmű épületéhez jutott hozzá a Dunától néhány lépésre Mészáros Lőrinc...","id":"202042_river_part_projekt_muemlek_vida_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c7c870-faa0-4e61-b36e-f8c84c0d14f1","keywords":null,"link":"/360/202042_river_part_projekt_muemlek_vida_kozeleben","timestamp":"2020. október. 15. 14:00","title":"Nem akármilyen Duna-parti műemlék került a takarékbankos Vida közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem vihetnek gyerekkórházakba, kiderült, hogy ebben az esetben van kivétel.","shortLead":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem...","id":"20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b9fbcd-e396-4d39-8213-8be9e3ba517b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","timestamp":"2020. október. 16. 16:04","title":"Emmi: Öt kórházban látnak el koronavírusos gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e7d38d-73f6-403b-ba4f-5b4f09c9be96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan kipróbálhatják majd a brit utak mentén azt a szélturbinát, amit a lámpaoszlopokra szerelnének fel. Az egységeket az autók által generált menetszéllel hajtatnák meg.","shortLead":"Hamarosan kipróbálhatják majd a brit utak mentén azt a szélturbinát, amit a lámpaoszlopokra szerelnének fel...","id":"20201016_szelenergia_autozas_menetszel_alpha_311_szelturbina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e7d38d-73f6-403b-ba4f-5b4f09c9be96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14068b3a-fd55-4ff4-81e5-663924229b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_szelenergia_autozas_menetszel_alpha_311_szelturbina","timestamp":"2020. október. 16. 15:33","title":"Videó: Zseniális ötlettel termeltetne ingyenáramot az autósokkal egy brit feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]