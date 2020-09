Havi húszezer forintnak megfelelő adót fizetett Donald Trump, amikor elnök lett, a jogi és pénzügyi kiskapukat kihasználva pedig több százmillió dolláros nyereségeket titkolt el az adóhatóság elől - állítja a The New York Times. Azt korábban is lehetett sejteni, hogy az amerikai elnök adóügyeivel valami nincs rendben, most azonban egy élet adóelkerülési trükkjeit gyűjtötte össze a lap. Ha igazuk van, akkor Trump feje felett sötét felhők gyülekeznek: 2022-ig 421 millió dollárt követelhetnek tőle.

750 dollár, azaz napi árfolyamon 233 ezer forint. Egy kicsit kevesebb ez, mint a magyar nettó átlagbér, de az USA-ban ennek több mint a másfélszerese kell havi bevételként ahhoz, hogy egy egyedül élő ember már ne a szegénységi küszöb alatt legyen.

És ennyi adót fizetett Donald Trump az első évben, amikor az Egyesült Államok elnöke volt.

Egész pontosan így néznek ki a számok, amelyeket a The New York Times publikált: 2016-ban, amikor Trump elnök lett, 750 dollár adót fizetett be, 2017-ben újabb 750-et. Az ezt megelőző 16 év közül 10-ben egy dollárt sem adózott.

Hogy mindez miért fontos az amerikainak, ahhoz azt érdemes tudni: a politikusoknak nem kötelező ott nyilvánosságra hozniuk az adóbevallásukat, de 1976 óta mindenki, aki egy nagy párt elnökjelöltje lett, megtette ezt. Ráadásul nem lehet úgy kamuzni, mint a magyar vagyonnyilatkozatokkal, ott az adóbevallásokat tették nyilvánossá, ahol következménye van annak, ha hazudnak. Így tudjuk, hogy George W. Bush és Barack Obama is évente 100 ezer dollár fölötti összeget fizetett az adóhivatalnak elnökként, vagy hogy Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje a feleségével együtt 2018-ban másfél millió dollárt adózott. 44 év után 2016-ban Trump volt az első, aki nem tette közzé az adatait. Most azonban a The New York Times ezt megtette, így láthatjuk, hogyan alakultak Trump pénzügyei, mielőtt elnök lett volna, illetve az elnöksége első évében. A hosszú és bonyolult összeállítást hosszasan fogják még boncolgatni - nagyon leegyszerűsítve azonban a lényege az:

Donald Trump könyvelői évtizedeken keresztül azt hozták ki, hogy a cégbirodalom masszív veszteségeket termel, így Trump szinte teljesen kikerülte az adófizetést.

© AFP / Brendan Smialowski

A kezdetek

Azt a New York Times már 2018-ban megírta, hogy Donald Trump mai árfolyamon számolva évente 200 ezer dollárnak megfelelő összeget kapott a családi üzletből 1949-től kezdve - valószínűleg nem kellett túl keményen dolgoznia érte, hiszen abban az évben töltötte be a hármat. Nem sikerült azóta sem bizonyítani, hogy miért, de minden bizonnyal köze volt ennek ahhoz, hogy az apja, Fred Trump az ingatlanüzletei után megpróbálta csökkenteni papíron a profitját. Az 1960-as évek közepétől a már felnőtt Donald az apja cégének fizetett alkalmazottja lett, ezzel párhuzamosan az apja tanácsadóként is fizette őt. A lap szerint Trump abban is segített a szüleinek, hogy az ingatlanjaikat több százmillió dollárral becsüljék értéktelenebbre. Így aztán amikor Fred Trump 1999-ben, felesége, Mary Trump pedig 2000-ben meghalt, a gyerekeik úgy kapták meg az egymilliárd dollárosnál is nagyobb örökséget, hogy 550 millió helyett 52 millió dollár adót kellett befizetniük. Ez az a pont, ahol a most közzétett NYT-cikk felveszi a fonalat, és megvizsgálja, mi történt 2000 után a vagyonnal.

Ekkorra a Trump család, élén Donalddal, már megtalálta azt a technikát, amely később is a nullás adóbevallások egyik kulcsa lett. Az amerikai adórendszer lehetővé teszi, hogy ha egy cég nagy veszteséget termel, akkor bizonyos feltételekkel több évre elosztva lehessen azt elkönyvelni, vagyis hosszú ideig kevesebb adót kelljen fizetni. Trump 1995-ben 916 millió dollár veszteséget jelentett, ezzel pedig 18 éven át tudta csökkenteni az adófizetési kötelezettségét, gyakran a nulláig.

Megérte a veszteség

Donald Trump feleségével, Melaniával és fiával, Barronnal 2007-ben © AFP / Gabriel Bouys

Trump számára az igazi aranybányát az NBC valóságshowja, A gyakornok (The Apprentice) jelentette. A műsor producereivel egy szokatlan szerződést kötött, ebben úgy állapodtak meg, hogy a profit fele az övé - ez az összeg végül 197 millió dollár lett, azaz egymaga több, mint az a 178 millió dollár, amelyet más cégekbe történt befektetéseivel nyert. Még többet jelentett az, hogy a műsor sikerét és Trump személyes hírnevét látva különböző, leginkább az ingatlanpiacon mozgó cégek összesen 230 millió dollárt fizettek, hogy a Trump brandet használhassák.

Csakhogy ezek a pénzek eltűntek, az adópapírok szerint Trump csupa olyan befektetésre fordította őket, amelyek nem jöttek be neki. Összességében ugyanis papíron 174,5 millió dollár veszteséggel zárta a cégbirodalom a 2000 és 2018 közötti éveket. A golfpályái 315 millió dollár veszteséget termeltek, de a washingtoni luxushoteljén is bukott 55 milliót, a Trump Corporation ingatlanvállalat pedig 134 milliós mínuszt jelentett - legalábbis papíron. Eközben mégis sorra vásárolta az újabb golfpályákat és építtette a szállodákat, ami arra enged következtetni, hogy valamiért mégis megérte ez neki.

A New York Times szerint a módszer az volt: ezekbe a befektetésekbe áttolták a más üzletekből megszerzett pénzeket, majd kihozták a veszteséget jelző papírokat.

A gyakornok akkora pénzügyi sikert jelentett Trumpnak 2005 után, hogy hosszú időt követően először képtelen volt mínuszosra kihozni a cégeit. 2005-2007-ben összesen több, mint 70 millió dollár adót fizetett. Ez nem maradhatott így: 2008-ban és 2009-ben összesen 1,4 milliárd dollár veszteséget jelentett, nagyrészt a kaszinóbefektetései miatt. Az pedig nem volt elég, hogy ettől újra adómentessé vált, még vissza is igényelt 72,9 millió dollár már befizetett adót. Az adóhatóság, az IRS ez után kezdte el alaposabban vizsgálni a pénzügyeit - a vizsgálat még mindig tart.

Megjelennek a papírokban egyéb pénzügyi trükkök is. 2010 és 2018 között nagyjából 26 millió dollárt fizetett Trump tanácsadói díjként, amit le lehet írni az adókötelezettségből. Azt nem kell közzétenni, hogy ezeket a díjakat kik kapják, de egy ponton azért léket kapott a titokzatoskodás. A Trump Organization ugyanis egy vancouveri és egy hawaii hotelprojekt tanácsadásáért 747 622 dollárt fizetett ki valakinek - az összeg azért szúrt szemet az újságíróknak, mert a elnök lányának, Ivanka Trumpnak a cége épp ugyanebben az évben 747 622 dollárt kapott két tanácsadói munkáért.

Az is rendszeres, hogy Trump az utazásait vagy étkezéseit üzleti költségként írja le, de a hajvágásaiért kifizetett 70 ezer dollárt is így könyvelték el. Trump frizuráját elnézve nehéz elképzelni, mire ment el a pénz, igaz, még így is kevesebb volt, mint az Ivanka Trump fodrászszámláira kifizetett közel 100 ezer dollár.

© AFP / Mandel Ngan

Kellett az elnökjelöltség

Az adóhatóság vizsgálata és A gyakornok egyre szerényebb bevételei a 2010-es évek közepére anyagilag kellemetlen helyzetbe hozták Trumpot. A személyes brandjének elkelt egy kis marketing - ha másra nem is lett volna jó az, hogy elnöknek jelölteti magát, erre mindenképpen. Hogy melyik volt a pillanat, amikor rájött, sokkal több lehetőség van a kampányában, mint egy politikai valóságshow eljátszása, nem tudni. Az tűnik biztosnak az adóbevallások alapján, hogy amerikai elnökként ő maga és a családja is sok olyan üzletben volt benne, amelyből egy politikusnak etikusabb volna kimaradnia.

A Trump Organization több luxusszállodát is üzemeltet külföldön, ahol diplomáciai rendezvényeket tartottak, nem kevés bevétellel, és az amerikai szállodákban és golfpályákon is sokan megfordulnak, akik személyesen szeretnének lobbizni az elnöknél. Trump Mar-a-lago-i klubjának tagsági díja a 2014-es 664 ezer follár után 2017-ben már 12 milliós bevételt hozott. A Wall Streeten lévő irodaház bérleti díjából származó bevétel közel másfélszeresére nőtt ekkor, a NYT szerint pedig nem csak a bevétel, hanem a bérlők száma is megugrott, miután Trump elnök lett.

Mar-a-lago © AFP / Mandel Ngan

Fenyegetnek az adósságok

A 2009 után megindított adóhatósági vizsgálat a végéhez közeledik. Ha úgy ítélik meg, hogy Trump jogtalanul vette fel a 72,9 millió dollárt, akkor kamatokkal és büntetéssel együtt kell visszafizetnie, így 100 millió fölötti lehet a végösszeg.

De ez csak egy kis része annak az adósságtoronynak, amely Trumpra szakadhat a következő években. 2012-ben 100 millió dollár hitelt vett fel a Trump Tower hirdetési felületei után, és szinte a teljes összeget ki is vette. Azóta a kamatok aktuálissá vált részleteit, 15 millió dollárt kifizette, de 2022-ben a teljes tőketartozást, 100 millió dollárt vissza kell fizetnie majd.

És ha mindez nem volna elég: az adópapírjai szerint összesen 421 millió dollár hitelt vettek fel a cégei úgy, hogy a pénz visszafizetéséért ő személyesen felel, ezeknek a nagy részét 2022-ig kell visszaadnia. Ha nem teszi, végrehajtást lehet indítani ellene. Nem állíthatjuk azt, hogy ezt egy hivatalban lévő elnökkel szemben nehezebb végigvinni, de hogy precedens nélküli lenne, az biztos.

Mi jöhet most?

Alan Garten, a Trump Organization ügyvédje azt közölte a New York Times-szal: Donald Trump több millió dollár "személyes adót fizetett be". Ez az állítása minden bizonnyal igaz, csakhogy ez nem az, amiről a NYT cikke szólt. Amiről az ügyvéd beszél, az azt jelenti, hogy az elnök fizet egészségbiztosításért, vagy épp a háztartási alkalmazottjai után befizeti az adókat. A NYT nem ezekről írt, hanem arról, hogy Trump cégei a szövetségi adóhivatal elől elrejtik a bevételeiket.

Nixon lelkes követője lett Trump Az amerikai elnökjelöltek nem véletlenül 1976 óta teszik közzé az adóbevallásaikat. 1973-ban Richard Nixonnak volt nagyobb baja is, mint az adóügyei, de a Watergate-botrány egyik mellékszálaként kiderült, hogy 1970-ben csupán 792 dollár 81 cent adót fizetett be. Ez kicsivel több, mint amennyit Trump 46-47 évvel később fizetett.

Trump fake newst kiált, és azt állítja, hogy amíg tart az IRS vizsgálata, nem adhatja ki a papírjait - ez nem igaz. A NYT kevesebb, mint negyven nappal a választás előtt dobta be a vádakat, két nappal az előtt, hogy Trump és Biden első elnökjelölti vitájukra állnának ki. 2016-ban már kellett Trumpnak ilyen vádakra felelnie, még ha akkor nem is voltak meg a részletes számok az adóelkerülésről. Akkor volt, hogy azt mondta, ő ennyire ügyes üzletember, hogy magánál tud tartani bevételt, máskor azt válaszolta, hogy hazugság minden, ő rendesen adózik - a lelkes támogatóit nem zavarta az, hogy a két állítás közül nyilvánvalóan valamelyikkel hazudott.

Az nem valószínű most sem, hogy aki elnézi Trumpnak az elmúlt négy éve botrányait és azt, hogy a koronavírust jelentéktelennek nevezte, az majd elfordul tőle egy komplikált adóügy miatt, az amerikai választók 38-40 százaléka Trumpra fog szavazni, akármi is történjen. De csak velük nem lehet választást nyerni. Joe Biden népszerűségét azokban az államokban, ahol el fog dőlni a választás, most 50-52 százalékosra mérik, Trumpét pedig 46-48-ra, vagyis ha Trump a bizonytalan szavazókat megnyerné magának, még az sem volna elég, Biden mostani szimpatizánsai közül is többeket át kellene csábítani a saját táborába, az ilyen botrányok ezt teszik nehezebbé.