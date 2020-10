Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a093e21d-6171-40db-b908-3bcfd152e960","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tavasz óta népszerű videókonferenciák mostanra ellaposodott világába emelne be pluszdimenziót a Spatial. ","shortLead":"A tavasz óta népszerű videókonferenciák mostanra ellaposodott világába emelne be pluszdimenziót a Spatial. ","id":"202042_virtualisvalosagiroda_melo_amatrixban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a093e21d-6171-40db-b908-3bcfd152e960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6d109d-b42b-444e-a262-cd3e77b9af8d","keywords":null,"link":"/360/202042_virtualisvalosagiroda_melo_amatrixban","timestamp":"2020. október. 18. 11:10","title":"Ha már unják a cégnél a videós beszélgetést, lenne itt más, amit ki lehet próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt Vietnámban.","shortLead":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt...","id":"20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bc8d83-a414-4d2a-82a3-d1c423175887","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","timestamp":"2020. október. 18. 12:36","title":"Árvíz és földcsuszamlás sújtja Vietnámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18778d5-19cd-481e-83e2-f0a83c50d916","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Isten nem ver bottal – üzente a tudósító a banknak. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Isten nem ver bottal – üzente a tudósító a banknak. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201017_transzferabilis_rubel_1990_oktober_18","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f18778d5-19cd-481e-83e2-f0a83c50d916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33582efd-8a00-480e-8eec-7ce0d5107dde","keywords":null,"link":"/360/20201017_transzferabilis_rubel_1990_oktober_18","timestamp":"2020. október. 17. 16:30","title":"Puha rubelből kemény márka: oltári lehúzás a nagy valutaunióban – 1990. október 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1025b817-540d-492e-b628-526f27731182","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem kétszer olyan gyorsan nőtt Kelet-Közép-Európában a digitális gazdaság a pandémia első öt hónapjában, mint az elmúlt két évben – olvasható a McKinsey legfrissebb elemzésében. A globális tanácsadó cég adatai szerint 2020 januárja és májusa között a térségben több mint 14 százalékos növekedési ütemet mutatott fel a digitális gazdaság, megközelítve a 2019-es egész éves bővülés mértékét.","shortLead":"Majdnem kétszer olyan gyorsan nőtt Kelet-Közép-Európában a digitális gazdaság a pandémia első öt hónapjában, mint...","id":"20201017_Minden_korabbinal_gyorsabban_terjed_a_digitalizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1025b817-540d-492e-b628-526f27731182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e41a9dc-7bb2-4337-bbdb-bc29fac98a86","keywords":null,"link":"/kkv/20201017_Minden_korabbinal_gyorsabban_terjed_a_digitalizacio","timestamp":"2020. október. 17. 16:50","title":"Minden korábbinál gyorsabban terjed a digitalizáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27062c14-fd43-4a99-81eb-1a4806f3a1d9","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Kijárási tilalmat, üzletek bezárását és más korlátozásokat jelentett be a belga kormány a járvány miatt, miközben az Európai Parlament plenáris ülésre készül Brüsszelben. Igaz, a képviselők távolról vesznek részt az üléseken és a szavazásokon is.","shortLead":"Kijárási tilalmat, üzletek bezárását és más korlátozásokat jelentett be a belga kormány a járvány miatt, miközben...","id":"20201019_Plenaris_ules_a_jarvanykozpontban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27062c14-fd43-4a99-81eb-1a4806f3a1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab3156d-5ae1-485f-8ea6-866123a501eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Plenaris_ules_a_jarvanykozpontban","timestamp":"2020. október. 19. 13:23","title":"A súlyos belga járványhelyzet sem állítja meg az Európai Parlament ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában, ami miatt települések és népszerű turistacélpontok is veszélyben vannak.","shortLead":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában...","id":"20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178931c6-6c0e-4577-a68e-12c98293cc13","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. október. 18. 11:52","title":"Újabb katasztrófa: cunamik is fenyegethetik Alaszkát a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d2629f-04ec-4fbd-9fe4-250c6d9126f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a minisztérium szerint a házi gyerekorvosok megalapozatlanul aggódnak, az egyesületük elnöke szerint hosszú távon többet ronthat a helyzeten a rendszer átalakítása.","shortLead":"Bár a minisztérium szerint a házi gyerekorvosok megalapozatlanul aggódnak, az egyesületük elnöke szerint hosszú távon...","id":"20201018_Aggodnak_a_gyerekorvosok_akar_a_teljes_hazi_gyermekorvosi_rendszert_megszuntetheti_a_kormany_atalakitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d2629f-04ec-4fbd-9fe4-250c6d9126f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27341ba1-8a23-405e-9aeb-32aa075495a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Aggodnak_a_gyerekorvosok_akar_a_teljes_hazi_gyermekorvosi_rendszert_megszuntetheti_a_kormany_atalakitasa","timestamp":"2020. október. 18. 08:51","title":"Aggódnak a gyermekorvosok: akár a teljes házi gyermekorvosi rendszert megszüntetheti a kormány átalakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fd5675-8a71-48bc-b8c4-6364914e3bdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royal Navy által nemrég bemutatott szerkezettel még egy mozgásban lévő hajót is könnyű becserkészni.","shortLead":"A Royal Navy által nemrég bemutatott szerkezettel még egy mozgásban lévő hajót is könnyű becserkészni.","id":"20201019_brit_haditengereszet_hatiraketa_jetpack_royal_navy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21fd5675-8a71-48bc-b8c4-6364914e3bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0e5ba-37a2-4095-b7e7-18d441933c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_brit_haditengereszet_hatiraketa_jetpack_royal_navy","timestamp":"2020. október. 19. 13:03","title":"Repülő Iron Maneket csinál katonáiból a brit haditengerészet, így szállnak át az ellenséges hajókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]