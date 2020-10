Gucci, Hermes, Louis Vuitton: meglepően jól állnak a luxusmárkák

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sztrájkbizottság vezetői az elsőfokú ítélet szerint jogellenesen hajszolták sztrájkba a dolgozókat.","shortLead":"A sztrájkbizottság vezetői az elsőfokú ítélet szerint jogellenesen hajszolták sztrájkba a dolgozókat.","id":"20201023_szfe_sztrajk_jogellenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9844b53b-092c-4e9f-9d01-f110e8270876","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_szfe_sztrajk_jogellenes","timestamp":"2020. október. 23. 12:09","title":"Jogellenes a Színművészeti dolgozóinak sztrájkja a Fővárosi Törvényszék szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637ae360-8e48-4c23-afc9-7bf1e076ad2d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egy ország Kapája, bár sokan azt se tudják, honnan valók azok a jelenetek, amikben olyan viccesen káromkodik. Mucsi Zoltán abonyi szakmunkásból, vasutasból, postásból lett ismert és kedvelt színész, ahogy mondja, őt „megette a színház”. Most vaskos beszélgetőkönyvben vall életéről, dilemmáiról, a Kapa-Pepe duóról, a szakmájáról.","shortLead":"Egy ország Kapája, bár sokan azt se tudják, honnan valók azok a jelenetek, amikben olyan viccesen káromkodik. Mucsi...","id":"20201022_mucsi_zoltan_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=637ae360-8e48-4c23-afc9-7bf1e076ad2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2277359-6102-45fb-b20e-41a16fd3a8bb","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_mucsi_zoltan_konyv","timestamp":"2020. október. 22. 20:00","title":"Mucsi Zoltán elmeséli, hogyan született a fékevesztett káromkodásba torkolló villanyszerelős jelenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c987b2-4ab4-4977-b11f-25a2b63e45d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal osztálykiránduláson vett részt a kalandparkban.","shortLead":"A fiatal osztálykiránduláson vett részt a kalandparkban.","id":"20201023_kalandpark_gyongyosfalu_kidolt_fa_kotelpalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c987b2-4ab4-4977-b11f-25a2b63e45d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e1443c-ba41-4853-a95a-cb33d90c891e","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_kalandpark_gyongyosfalu_kidolt_fa_kotelpalya","timestamp":"2020. október. 23. 19:45","title":"A nyár közepén ellenőrizték legutóbb a kalandparkot, ahol szörnyethalt egy 15 éves diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azért orvosokhoz lehet menni. ","shortLead":"Azért orvosokhoz lehet menni. ","id":"20201024_Kijarasi_tilalom_van_Szlovakiaba_szinte_csak_munkaba_lehet_menni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8833bca4-3fd9-4a21-9729-1a7ba2cc7fd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Kijarasi_tilalom_van_Szlovakiaba_szinte_csak_munkaba_lehet_menni","timestamp":"2020. október. 24. 12:08","title":"Kijárási tilalom van Szlovákiában, szinte csak munkába lehet járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99f6967-451a-4076-9acc-53edc9e4b0ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazsó L. Ferenc és Császár Attila kitüntetéseit Semjén Zsolt adta át. Az '56-os forradalom alkalmából kitüntetettek között voltak még újságírók, a kormánymédiában kedvelt megmondóember, színész, volt miniszterek, egy képviselő, egy mézeskalács-múzeumos és egy vadászkürtös is.\r

\r

\r

","shortLead":"Gazsó L. Ferenc és Császár Attila kitüntetéseit Semjén Zsolt adta át. Az '56-os forradalom alkalmából kitüntetettek...","id":"20201022_lovagkereszt_gazso_l_ferenc_csaszar_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c99f6967-451a-4076-9acc-53edc9e4b0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80db983-6bbe-4f5d-804f-b8498fd2581a","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_lovagkereszt_gazso_l_ferenc_csaszar_attila","timestamp":"2020. október. 22. 15:32","title":"Lovagkeresztet kapott a Hír Tv tévéostromos riportere, és az MTI volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101c1737-711f-4fe6-a284-e1892011778c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden részletre kitér a szabályzás, nem mindegy hogyan szállnak a vendégek a liftbe, de az sem, hogy mikor akarnak enni.","shortLead":"Minden részletre kitér a szabályzás, nem mindegy hogyan szállnak a vendégek a liftbe, de az sem, hogy mikor akarnak...","id":"20201024_koronavirus_hotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101c1737-711f-4fe6-a284-e1892011778c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e6ea73-02c5-4f34-8184-e52e07f6f5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_koronavirus_hotel","timestamp":"2020. október. 24. 10:33","title":"Egy kézikönyvvel veszi fel a harcot a koronavírus ellen a turisztikai ügynökség a hotelekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efabdc38-f96f-4b3f-b9e7-039294b15f52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az örmény és az azeri fél szerint is messze a békemegállapodás lehetősége.","shortLead":"Az örmény és az azeri fél szerint is messze a békemegállapodás lehetősége.","id":"20201024_washington_targyalas_harc_hegyikarabah","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efabdc38-f96f-4b3f-b9e7-039294b15f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58eab6f0-6229-4488-bbf8-136a6a1fcd98","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_washington_targyalas_harc_hegyikarabah","timestamp":"2020. október. 24. 13:35","title":"A washingtoni tárgyalás után is folytatódott a harc Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb11d5b-e13f-47d0-b5cf-45e564a2da12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megállt az élet Phenjan városában, miután az észak-koreai vezetés arra kérte a lakosságot, maradjanak otthon, mert Kína felől gyanús, sárga porfelhő jön.","shortLead":"Megállt az élet Phenjan városában, miután az észak-koreai vezetés arra kérte a lakosságot, maradjanak otthon, mert Kína...","id":"20201023_sarga_por_porfelho_eszak_korea_kina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb11d5b-e13f-47d0-b5cf-45e564a2da12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e9ffdd-4f98-4af6-8f72-c239b7dee0ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_sarga_por_porfelho_eszak_korea_kina_koronavirus","timestamp":"2020. október. 23. 17:33","title":"Kínából érkező, veszélyes porfelhőre figyelmeztet Észak-Korea, ki is ürültek az utcák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]