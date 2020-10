Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kijevi külügyminisztérium a választási folyamatba való közvetlen beavatkozással vádolta meg Budapestet vasárnap este kiadott nyilatkozatában, \"kemény reakciót\" helyezve kilátásba.","shortLead":"A kijevi külügyminisztérium a választási folyamatba való közvetlen beavatkozással vádolta meg Budapestet vasárnap este...","id":"20201025_Kijev_kemeny_valaszlepeseket_iger_Magyarorszag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f70b40b-efd1-4e87-8c24-dea80455a9e5","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Kijev_kemeny_valaszlepeseket_iger_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2020. október. 25. 21:37","title":"Kijev kemény válaszlépéseket ígér Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b8b2a6-81c9-49ba-8b7c-818358ed40ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A független DXOMark tesztlabor bejelentette, további szempontokat is figyelembe vesz, ha megkap egy okostelefont. A kamerák és az audio-képesség vizsgálata után a kijelzőket is górcső alá teszi.","shortLead":"A független DXOMark tesztlabor bejelentette, további szempontokat is figyelembe vesz, ha megkap egy okostelefont...","id":"20201027_dxomark_kepernyok_tesztelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4b8b2a6-81c9-49ba-8b7c-818358ed40ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c10716c-6be0-4439-bc77-c3468d8ad8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_dxomark_kepernyok_tesztelese","timestamp":"2020. október. 27. 10:33","title":"Hogy könnyebb legyen telefont választani: a képernyőket is értékelni fogja a független tesztlabor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9495ee2f-8800-4670-8361-ed9d296309ad","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1990. október 25-én kezdődött és három napig tartott a taxisblokád. Pár hónappal az első szabad választások után az ország képes volt úrrá lenni egy válsághelyzeten. A politikusok (egy része) és a tárgyaló felek olyan erényeket gyakoroltak, amelyek azóta csaknem kipusztultak a magyar közéletből.","shortLead":"1990. október 25-én kezdődött és három napig tartott a taxisblokád. Pár hónappal az első szabad választások után...","id":"20201025_taxisblokad_1990","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9495ee2f-8800-4670-8361-ed9d296309ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7a8220-9877-4b8f-a533-0fd03dc94e30","keywords":null,"link":"/360/20201025_taxisblokad_1990","timestamp":"2020. október. 25. 16:00","title":"Így állta ki első nagy próbatételét az új magyar demokrácia – 30 éve tört ki a taxisblokád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c7f8af-e6be-4762-a7b9-1d195db7be21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi díva végakarata az volt, hogy magyar földben nyugodjon, de ez négy évvel a halála után sem valósult meg. A koronavírus közbeszólt ebbe is.","shortLead":"A hollywoodi díva végakarata az volt, hogy magyar földben nyugodjon, de ez négy évvel a halála után sem valósult meg...","id":"20201027_Egyelore_egy_nemetorszagi_bank_szefjeben_vannak_Gabor_Zsazsa_hamvai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c7f8af-e6be-4762-a7b9-1d195db7be21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079af178-b843-467b-b046-dfe134d0d682","keywords":null,"link":"/elet/20201027_Egyelore_egy_nemetorszagi_bank_szefjeben_vannak_Gabor_Zsazsa_hamvai","timestamp":"2020. október. 27. 09:11","title":"Gábor Zsazsa hamvai egy németországi bank széfjében vannak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hajléktalanként élő férfi ezután felmászott az egyik vagonra. Az ügyészség vádat emelt ellene.","shortLead":"A hajléktalanként élő férfi ezután felmászott az egyik vagonra. Az ügyészség vádat emelt ellene.","id":"20201027_vonat_tabla_sinek_vagany_gyor_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244394e4-0b9e-4099-bc39-e5794a9b31a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_vonat_tabla_sinek_vagany_gyor_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. október. 27. 10:52","title":"Értelmetlennek találta a jelzőtáblát, inkább az érkező vonat elé rakta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6758d-9427-4924-a03f-3c39a395f5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya még akkor is félig öntudatlan volt, amikor kiérkezett megvizsgálni egy állatorvos.","shortLead":"A kutya még akkor is félig öntudatlan volt, amikor kiérkezett megvizsgálni egy állatorvos.","id":"20201026_allatkinzas_apc_kutya_postas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6758d-9427-4924-a03f-3c39a395f5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2dfd8e-38c5-475f-ace5-ee0205df41e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_allatkinzas_apc_kutya_postas","timestamp":"2020. október. 26. 12:05","title":"Láncra kötve vonszoltak egy félholt kutyát Apcon, a postás mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","shortLead":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","id":"20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04735a78-908d-4f56-87bc-f4da077bab5d","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","timestamp":"2020. október. 27. 13:15","title":"Százmilliós osztalékot fizetett Rákay Philip tanácsadó cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok – panaszolják a járművezetők. A BKV állítja: csak néhány konfliktushelyzet van havonta.","shortLead":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok – panaszolják a járművezetők...","id":"20201027_busz_sofor_maszk_bkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f62b324-7f6d-4cb2-bfb0-f74c5a1b2b9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_busz_sofor_maszk_bkv","timestamp":"2020. október. 27. 09:05","title":"Több buszsofőr is segítséget kért, mert maszktagadó utasok fenyegetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]