Walter Wallace halála után a városban zavargások törtek ki, harminc rendőr megsérült. Nem dobta el a kést, agyonlőttek egy fekete férfit a rendőrök Philadelphiában A rendszerváltással hirtelen új megvilágításba került a 20. századi magyar történelem. Az 1956-os forradalom tabuja megdőlt, Horthy, Kádár történelmi szerepe átértékelődött. A történészek mellett a politikusok is nekiláttak, hogy narratívává formálják a közelmúlt történelmét – egy idő után magának a rendszerváltásnak a történetét is. Az 1956-os forradalom tabuja...
Újraírt történeteink: társadalom, emlékezet, politika – Drótvágó sorozat 6. rész A rendőrség az esetek töredékét tudja felderíteni, az ebből származó illegális jövedelemnek pedig egy csak egy százalékát képesek lefoglalni a szervezett bűnözői csoportoktól.
Magyarország is az emberkereskedők egyik célpontja Boncolás „kegyeleti okokból" nem történt. Agrármininsztérium: Szállítással összefüggésbe hozható baleset okozhatta a magyar cirkuszi elefántok halálát Egyik hasznosabb, mint a másik, a céljuk pedig közös: egyszerűbb használatot hoznak. Egyik hasznosabb, mint a másik, a céljuk pedig közös...
Nyissa meg a YouTube-ot a mobilján, öt új funkciót is talál benne Ez persze aprópénz a Belgrád–Budapest vasúti építkezés 700 milliárdos összegéhez képest, amelynek jelentős része szintén Mészáros cégeihez csordogál.
Mészáros Lőrinc most éppen 18 kilométeres vasútépítésre nyert 45 milliárd forintot