[{"available":true,"c_guid":"b159592b-fba4-4c03-ab2c-977804b44297","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek szerint a környéken nappal is gyakoriak az illegális gyorsulások.","shortLead":"A helyiek szerint a környéken nappal is gyakoriak az illegális gyorsulások.","id":"20201030_illegalis_versenyzes_gyorsulas_ozd_baleset_gyalogos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b159592b-fba4-4c03-ab2c-977804b44297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7e92c7-dd64-44b2-b3dd-130af6855294","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_illegalis_versenyzes_gyorsulas_ozd_baleset_gyalogos","timestamp":"2020. október. 30. 09:11","title":"Illegális versenyzés közben gázolhattak halálra egy gyalogost Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6a75da-c015-40ae-872e-148db681de02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Az elhalt és súlyosan károsult magzatok kihordatása és megszülesztése kegyetlen testi és lelki kínzás. Semmi más célt nem szolgál. Lengyelországban a tilalom alól egyedül az jelent kivételt, ha a terhesség nemi erőszak következménye. Képzeljük el, mekkora esély van azt időben bebizonyítani egy nőgyűlölő országban\" – a lengyelországi abortusztörvény szigorítása miatt tartottak demonstrációt Budapesten. ","shortLead":"\"Az elhalt és súlyosan károsult magzatok kihordatása és megszülesztése kegyetlen testi és lelki kínzás. Semmi más célt...","id":"20201029_Azok_tesznek_ugy_mintha_a_vilag_az_ovek_lenne_akik_tele_akarjak_szuleszteni_azt_a_nokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6a75da-c015-40ae-872e-148db681de02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034b8c7-6ebd-4b77-8571-1a0e688ccf9a","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Azok_tesznek_ugy_mintha_a_vilag_az_ovek_lenne_akik_tele_akarjak_szuleszteni_azt_a_nokkel","timestamp":"2020. október. 29. 12:06","title":"\"Azok tesznek úgy, mintha a világ az övék lenne, akik tele akarják szüleszteni a nőkkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Salvini szerint az olasz belügy hibája, hogy a merénylő eltűnhetett az országból a kiutasítása után.","shortLead":"Matteo Salvini szerint az olasz belügy hibája, hogy a merénylő eltűnhetett az országból a kiutasítása után.","id":"20201030_Tagadja_az_olasz_felelosseget_az_olasz_belugyminiszter_a_nizzai_keselesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03dff585-2d7a-412b-9c3f-5108434a6c58","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_Tagadja_az_olasz_felelosseget_az_olasz_belugyminiszter_a_nizzai_keselesben","timestamp":"2020. október. 30. 15:10","title":"Tagadja az olasz felelősséget a nizzai késelésben az ország belügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült sikeresnek. A folyamat egy dolog miatt viszont mégis hangsúlyos: ettől a pillanattól számítjuk az internetes kapcsolat létezését, mely éppen ma 51 esztendős. Az újabb mérföldkő apropóján érdekes statisztikákat mutatunk.","shortLead":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült...","id":"20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ef355-632c-4ac3-b20f-0c586246c23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","timestamp":"2020. október. 29. 13:10","title":"51 éves lett az internet, a hely, ahol egy perc alatt is felfoghatatlanul sok minden történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három nő hagyta el az intézményt, később az otthonukban találta meg őket a rendőrség.","shortLead":"Három nő hagyta el az intézményt, később az otthonukban találta meg őket a rendőrség.","id":"20201030_Megszokott_koronavirus_orvos_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaf3e25-bec0-4d28-a387-ba58ac766eb4","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Megszokott_koronavirus_orvos_Romania","timestamp":"2020. október. 30. 15:42","title":"Megszökött három koronavírusos orvos egy romániai kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség, vagy mástól (is) kell tartani a cigaretta kapcsán? Utánajártunk, hogyan – és mennyit – dohányzik a világ, valamint, hogy miként tehetünk az ártalmak csökkentéséért.","shortLead":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb...","id":"fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaa87a-6a6a-4066-9490-d58ff30f57fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","timestamp":"2020. október. 29. 16:30","title":"Tények és tévhitek a dohányzás körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","shortLead":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","id":"20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e7b5c9-8c9d-4733-84dc-63c7c973873f","keywords":null,"link":"/sport/20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Bántalmazással vádolja volt barátnője a US Open döntősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hét múlva lejár az egykor népszerű, mai napig rengeteg számítógépen észrevétlen szolgálatot teljesítő Flash Player támogatása. Azután a szoftvert érdemes törölni az eszközökről. A folyamatban a Microsoft is segít.","shortLead":"Néhány hét múlva lejár az egykor népszerű, mai napig rengeteg számítógépen észrevétlen szolgálatot teljesítő Flash...","id":"20201029_adobe_flash_player_tamogatas_lejarta_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d744003-9cf9-4f6a-b390-6f3629e3c3a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_adobe_flash_player_tamogatas_lejarta_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2020. október. 29. 09:03","title":"Fontos frissítés érkezett a gépére, már most törölheti vele a hamarosan veszélyessé váló Flasht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]