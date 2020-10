Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c80fe561-bf58-4d8b-aaa3-7e597e6bcd61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveres férfi járókelőket fenyegetett az utcán Avignonhoz közel. A hírek szerint senki sem sérült meg.","shortLead":"Egy fegyveres férfi járókelőket fenyegetett az utcán Avignonhoz közel. A hírek szerint senki sem sérült meg.","id":"20201029_franciaorszag_fegyveres_avignon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c80fe561-bf58-4d8b-aaa3-7e597e6bcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8197364d-267a-42e8-bc6c-c3997ac398ed","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_franciaorszag_fegyveres_avignon","timestamp":"2020. október. 29. 14:21","title":"Újabb incidens Franciaországban: agyonlőttek egy fegyverest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három férfit, köztük egy apa-fia párost kapcsolt le a rendőrség kábítószer terjesztése miatt. ","shortLead":"Három férfit, köztük egy apa-fia párost kapcsolt le a rendőrség kábítószer terjesztése miatt. ","id":"20201029_drog_kiskunhalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33c506d-ac0d-49e2-a6a7-d9b06aba21be","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_kiskunhalas","timestamp":"2020. október. 29. 10:46","title":"Drogterjesztőket fogtak el Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a világ egyik fele a koronavírus második hullámával küzd, van egy ország, ahol jó ideje igen hatékonyan védekeznek.","shortLead":"Míg a világ egyik fele a koronavírus második hullámával küzd, van egy ország, ahol jó ideje igen hatékonyan védekeznek.","id":"20201029_Szinte_hihetetlen_Tajvanon_200_napja_egyetlen_uj_koroanvirusesetet_sem_regisztraltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1875683-07ab-4e96-b643-4f5089c4c578","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_Szinte_hihetetlen_Tajvanon_200_napja_egyetlen_uj_koroanvirusesetet_sem_regisztraltak","timestamp":"2020. október. 29. 14:10","title":"Szinte hihetetlen: Tajvanon 200 napja egyetlen új koronavírus-esetet sem regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29239bf7-7321-42d4-b361-9e6f3f662af4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia illetékes szerint a merénylő nem volt a terrorelhárítók látókörében.","shortLead":"A francia illetékes szerint a merénylő nem volt a terrorelhárítók látókörében.","id":"20201030_nizza_keseles_terrorista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29239bf7-7321-42d4-b361-9e6f3f662af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3719c62-7f2d-41f4-a730-e394a6671008","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_nizza_keseles_terrorista","timestamp":"2020. október. 30. 05:05","title":"Válságos állapotban van a nizzai késelés 21 esztendős elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tunéziai külügy határozottan elítélte a merényletet, elutasította a terrorizmus és a szélsőségesség minden formáját, egyúttal óvott a vallások ideológiai és politikai kihasználásától is.","shortLead":"A tunéziai külügy határozottan elítélte a merényletet, elutasította a terrorizmus és a szélsőségesség minden formáját...","id":"20201029_tunezia_eliteli_a_terroristat_vizsgalat_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f78b8e-04c7-4e1c-88cf-7e19407b00a8","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_tunezia_eliteli_a_terroristat_vizsgalat_indul","timestamp":"2020. október. 29. 21:10","title":"Hazája is elítéli a nizzai merénylő tettét, vizsgálat indul Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök új szigorítást nem jelentett be, de közölte, hétfőtől \"erővel lép fel\" a rendőrség a maszkviselési szabályok betartása érdekében. Arról is beszélt, az első adag vakcina év végén megérkezhet, első körben a krónikus betegeket és a leginkább veszélyeztetett időseket oltják majd be. Tömegesen áprilisra lehet itthon koronavírus elleni oltás, Orbán szerint addig kell kitartani.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök új szigorítást nem jelentett be, de közölte, hétfőtől \"erővel lép fel\" a rendőrség...","id":"20201030_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429c2d39-cff5-49a7-89e9-87035951db1e","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Orban","timestamp":"2020. október. 30. 07:37","title":"Orbán: Decemberre lehet oltás, hétfőtől szigorúan büntetik a maszkviselésre vonatkozó szabályok megszegését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi fesztiválon drogot áruló holland férfiakat.","shortLead":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi...","id":"20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff8bf5-51e2-4eb0-bbd1-09f14b0367e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","timestamp":"2020. október. 29. 12:22","title":"Nyolc és fél évet kaptak a fesztiválon drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b38fb7-ccf8-4832-bbfb-df15e5f9dead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Colin Josttal a Saturday Night Live forgatásán ismerkedett meg a színésznő.","shortLead":"Colin Josttal a Saturday Night Live forgatásán ismerkedett meg a színésznő.","id":"20201030_Scarlett_Johansson_a_jarvany_kozepen_ferjhez_ment_es_ezt_egy_szokatlan_helyrol_tudtuk_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12b38fb7-ccf8-4832-bbfb-df15e5f9dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d980592-66c7-4b30-b7c0-09bb0f0a135e","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Scarlett_Johansson_a_jarvany_kozepen_ferjhez_ment_es_ezt_egy_szokatlan_helyrol_tudtuk_meg","timestamp":"2020. október. 30. 09:37","title":"Scarlett Johansson a járvány közepén férjhez ment, és ezt egy szokatlan helyről tudtuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]