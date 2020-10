Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d1eb636-bda9-4113-8485-b73a6e60a303","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több lengyelországi városban, köztük Varsóban vasárnap is folytatódtak tiltakozások a beteg magzatok művi vetélését tiltó alkotmánybírósági döntés ellen. Egyes városokban több ezer tüntető gyűlt össze.","shortLead":"Több lengyelországi városban, köztük Varsóban vasárnap is folytatódtak tiltakozások a beteg magzatok művi vetélését...","id":"20201025_Folytatodnak_az_uj_abortuszszabalyok_ellenti_tuntetesek_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1eb636-bda9-4113-8485-b73a6e60a303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299cc032-a443-4245-9b5b-57bf57f11e69","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Folytatodnak_az_uj_abortuszszabalyok_ellenti_tuntetesek_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 20:41","title":"Folytatódnak az új abortuszszabályok ellenti tüntetések Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfit a helyszínen elfogták. ","shortLead":"A negyvenéves férfit a helyszínen elfogták. ","id":"20201026_Bejelentes_rendorseg_emberoles_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782a1408-7da8-4e7c-9923-59ac88c772a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Bejelentes_rendorseg_emberoles_Budapest","timestamp":"2020. október. 26. 20:26","title":"Megölte anyját és nevelőapját egy férfi Budapesten, majd betelefonált a rendőrségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kétszer nagyobb eséllyel küzdenek mentális betegségekkel azok, akik szennyezett levegőjű területeken élnek. ","shortLead":"Kétszer nagyobb eséllyel küzdenek mentális betegségekkel azok, akik szennyezett levegőjű területeken élnek. ","id":"20201026_depresszios_legszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef27173f-7e57-47a4-bc4e-7667ea6dd700","keywords":null,"link":"/zhvg/20201026_depresszios_legszennyezes","timestamp":"2020. október. 26. 10:17","title":"Depresszióval küzd? A légszennyezés is lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c8709-1754-4820-afba-78ffb923e129","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Eddig kérdéses volt, mi lesz a szerepe a szerb parlamentben és a szerb politikában az Aleksandar Šapić vezette patriótáknak. Már nem az.","shortLead":"Eddig kérdéses volt, mi lesz a szerepe a szerb parlamentben és a szerb politikában az Aleksandar Šapić vezette...","id":"20201027_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Egypartrendszerbol_egypartrendszerbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c8709-1754-4820-afba-78ffb923e129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ce8510-3fda-4aee-aba1-8ba022a40d49","keywords":null,"link":"/360/20201027_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Egypartrendszerbol_egypartrendszerbe","timestamp":"2020. október. 27. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Egypártrendszerből egypártrendszerbe lépett Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekre szóló együttműködést kötött az Airbnb és Jony Ive, az Apple-nél kiteljesedett legendás formatervező. Azt még nem tudni, pontosan mit csinálnak majd együtt.","shortLead":"Évekre szóló együttműködést kötött az Airbnb és Jony Ive, az Apple-nél kiteljesedett legendás formatervező. Azt még nem...","id":"20201026_jony_ive_airbnb_ingatlan_dizajner_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c2c839-a901-4c66-97d9-f50d231b1657","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_jony_ive_airbnb_ingatlan_dizajner_apple","timestamp":"2020. október. 26. 07:03","title":"Az Apple egykori tervezőzsenije, Jony Ive átszabja az Airbnb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ffbc6b-c94c-48fd-bdd7-b4772febd7fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VCS nevű eszközt novemberben állítja csatasorba a gyártó, kimondottan a PlayStation 5 ellen.","shortLead":"A VCS nevű eszközt novemberben állítja csatasorba a gyártó, kimondottan a PlayStation 5 ellen.","id":"20201027_atari_vcs_jatekkonzol_megjelenes_ps5_playstation","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ffbc6b-c94c-48fd-bdd7-b4772febd7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ad480a-f630-41a9-9aab-084d54254f60","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_atari_vcs_jatekkonzol_megjelenes_ps5_playstation","timestamp":"2020. október. 27. 10:03","title":"100 játék lesz rajta, de PC-ként is működik majd az Atari új konzolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e137272-a8e2-417c-a97f-c713a72e2a64","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Egymás után bukkannak fel a városaikat, tavaikat, területeiket megvédeni kész, párt- és világnézeti határokon átívelő civil csoportok, lassan már egyfajta hálózatot alkotnak. ","shortLead":"Egymás után bukkannak fel a városaikat, tavaikat, területeiket megvédeni kész, párt- és világnézeti határokon átívelő...","id":"202043__civil_szervezetek__kornyezetvedok__szolidaritas__helyi_erok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e137272-a8e2-417c-a97f-c713a72e2a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec10fab-d192-4375-84f7-77f26a431ddf","keywords":null,"link":"/360/202043__civil_szervezetek__kornyezetvedok__szolidaritas__helyi_erok","timestamp":"2020. október. 26. 07:00","title":"Sorosozhatnak annak, akitől elveszik a tóparti sétányát vagy a strandját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99beb165-7e55-4140-acaa-bfa27ed0abd6","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: összefogás, lejtmenet, készletezés, szemezgetés, kinyilatkoztatás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201025_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_kilepett_Magyarorszagrol_es_megszunt_korulotte_a_gyulolet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99beb165-7e55-4140-acaa-bfa27ed0abd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b34dfa-7ace-4211-a3e3-193dcdd6af83","keywords":null,"link":"/360/20201025_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_kilepett_Magyarorszagrol_es_megszunt_korulotte_a_gyulolet","timestamp":"2020. október. 25. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely kilépett Magyarországról és megszűnt körülötte a gyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]