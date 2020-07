Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ahogy tavaly, most is tévesen címezte fellebbezését a párt.","shortLead":"Ahogy tavaly, most is tévesen címezte fellebbezését a párt.","id":"20200710_ab_jobbik_per_allami_szamvevoszek_asz_allamkincstar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abb9ff-bb2b-409e-a9f5-57a0ce2a1e56","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_ab_jobbik_per_allami_szamvevoszek_asz_allamkincstar","timestamp":"2020. július. 10. 16:02","title":"Ab: A Jobbik még mindig nem érti, kit perelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életveszélyesen megsérült.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült.","id":"20200710_Kiesett_egy_kislany_a_masodik_emeletrol_Koszegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721214af-b88a-4e9b-9629-ede215425f96","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Kiesett_egy_kislany_a_masodik_emeletrol_Koszegen","timestamp":"2020. július. 10. 11:42","title":"Kiesett egy kislány a második emeletről Kőszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel egyáltalán nem lesz szükség vezetőre, a jármű mindent magától csinál.","shortLead":"Ezzel egyáltalán nem lesz szükség vezetőre, a jármű mindent magától csinál.","id":"20200709_elon_musk_onvezeto_technologia_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab516a4-b48a-4833-b0e6-6fbdb3d7a816","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_elon_musk_onvezeto_technologia_tesla","timestamp":"2020. július. 09. 12:09","title":"Elon Musk szerint rövidesen elkészülnek a teljesen önvezető technológiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az emberi erőforrások minisztere bejelentette, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere bejelentette, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre.","id":"20200710_kasler_miklos_arpad_haz_dinasztia_afganisztan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7512c1-bea1-42dd-8060-88b09bcdf8af","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_kasler_miklos_arpad_haz_dinasztia_afganisztan","timestamp":"2020. július. 10. 15:43","title":"Kásler: Az Árpád-házi dinasztia 4500 éve, a mai Afganisztánban alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5ebc62-ca5d-4700-824a-dd70d44410a5","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Szép kijelző, minőségi készülékház, korrekt kamerák, remek üzemidő, barátságos árcédula – papíron minden adott a sikerhez. Megnéztük, mit tud a gyakorlatban a kínai gyártó új középkategóriás okostelefonja, a Redmi Note 9 Pro.","shortLead":"Szép kijelző, minőségi készülékház, korrekt kamerák, remek üzemidő, barátságos árcédula – papíron minden adott...","id":"20200710_kiprobaltuk_a_xiaomi_uj_arertek_bajnok_mobiljat_a_redmi_note_9_prot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c5ebc62-ca5d-4700-824a-dd70d44410a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a67d105-531e-4bcf-9294-04782f28c1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_kiprobaltuk_a_xiaomi_uj_arertek_bajnok_mobiljat_a_redmi_note_9_prot","timestamp":"2020. július. 10. 11:00","title":"Kipróbáltuk a Xiaomi új ár-érték bajnok mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83195154-7230-4c34-8047-d5798d0024bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kétüléses roadstert terveztek a cseh autógyártó gyakornokai házi feladatként.","shortLead":"Egy kétüléses roadstert terveztek a cseh autógyártó gyakornokai házi feladatként.","id":"20200709_A_legizgalmasabb_Skoda_lenne_a_Slavia_de_nem_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83195154-7230-4c34-8047-d5798d0024bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2df9c5-b992-47e4-ade0-33cfa5de6f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_A_legizgalmasabb_Skoda_lenne_a_Slavia_de_nem_lesz","timestamp":"2020. július. 10. 09:18","title":"A legizgalmasabb új Skoda lenne a Slavia, de nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

\r

","shortLead":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

\r

","id":"20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e3525c-e751-49c6-9913-8ceeed959456","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","timestamp":"2020. július. 10. 09:40","title":"Váratlanul megjelent egy ütős, új Rolling Stones-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tóth István polgármester semmilyen hivatalos értesítést sem kapott a bontásról.","shortLead":"Tóth István polgármester semmilyen hivatalos értesítést sem kapott a bontásról.","id":"20200710_Lebontottak_a_keritest_a_gardonyi_szabadstrandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdac3b7-5508-4a03-a27b-d620b0f44871","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Lebontottak_a_keritest_a_gardonyi_szabadstrandon","timestamp":"2020. július. 10. 20:05","title":"Lebontották a kerítést a gárdonyi szabadstrandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]