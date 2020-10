A világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata felfüggesztette rádiós reklámjait, ugyanakkor francia honlapján szombaton még mindig szerepeltek az első fekete pénteki kedvezmények.



Agnes Pannier-Runacher gazdasági államtitkár kérte meg az Amazont a kampány felfüggesztésére, mert az nem lett volna tisztességes egy olyan időszakban, amikor 200 ezer üzletnek kell bezárnia.



Franciaországban immár másodszor hirdettek országos vesztegzárat a koronavírus-járvány alatt a fertőzések visszaszorítása érdekében. Az általános karantén idejére a nem létszükségletű áruk kereskedelmével foglalkozó boltoknak be is kell zárniuk, ahogy az éttermek, és a kávézók is zárva maradtak. A korlátozások országszerte felzúdulást váltottak ki, különösen a könyvesboltok körében, amelyek nyitva maradását ellenzéki politikusok és értelmiségiek is követelték.