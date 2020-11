Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","shortLead":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","id":"20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda067d9-fbfa-4724-b467-4e8d9718fd2a","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","timestamp":"2020. október. 30. 17:54","title":"Hamarosan indul a kormányközeli gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgást Athéntól Isztambulig érezni lehetett.","shortLead":"A földmozgást Athéntól Isztambulig érezni lehetett.","id":"20201030_Foldrenges_Gorogorszag_Torokorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae154e4d-2d2c-452c-8556-e0ad1ac05c7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_Foldrenges_Gorogorszag_Torokorszag","timestamp":"2020. október. 30. 17:08","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg az Égei-tengert, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89e8a22-ab5f-4a2e-8d1c-332e19d51fc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan az állatok is kivehetik a részüket a szemétgyűjtésből.","shortLead":"Hamarosan az állatok is kivehetik a részüket a szemétgyűjtésből.","id":"20201030_Kupakokkal_fizetnek_a_szarkak_az_etelautomatanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f89e8a22-ab5f-4a2e-8d1c-332e19d51fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ea946c-e194-4aa7-b66a-2f07a2431523","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Kupakokkal_fizetnek_a_szarkak_az_etelautomatanal","timestamp":"2020. október. 30. 16:54","title":"Kupakokkal fizetnek a szarkák az ételautomatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi maradványaiként azonosítottak a kutatók néhány fosszíliát, amelyet még az 1980-as években fedeztek fel az Antarktiszon.","shortLead":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi...","id":"20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a4f5d4-a739-49c2-8f4b-2f5a358c0124","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","timestamp":"2020. október. 31. 10:03","title":"50 millió évesek az Antarktiszon talált madárcsontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4258da-a961-4d4c-abda-dbbaaa3f0042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ficsor Ádámtól ismert üzletemberek vették meg a Tokaj Spirit Kft.-t.","shortLead":"Ficsor Ádámtól ismert üzletemberek vették meg a Tokaj Spirit Kft.-t.","id":"202044_tokaj_spirit_gyurcsany_kabinetfonoke_kilepett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae4258da-a961-4d4c-abda-dbbaaa3f0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c84e36-2a4f-4a37-b25e-16df14843eb2","keywords":null,"link":"/360/202044_tokaj_spirit_gyurcsany_kabinetfonoke_kilepett","timestamp":"2020. október. 30. 16:00","title":"Gyurcsány volt kabinetfőnöke végleg otthagyta pálinkacégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros vezetése kérdőíven méri fel, a lakosság alapvetően milyennek szeretné látni a Nagykörutat, a konkrét átalakítási terveket ez alapján fogják elkészíteni.","shortLead":"A főváros vezetése kérdőíven méri fel, a lakosság alapvetően milyennek szeretné látni a Nagykörutat, a konkrét...","id":"20201030_On_milyen_Nagykorutat_szeretne_Az_onkormanyzat_online_kerdoiven_elmondhatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b50fa22-9eef-4fed-89eb-e7a3ed18a94b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_On_milyen_Nagykorutat_szeretne_Az_onkormanyzat_online_kerdoiven_elmondhatja","timestamp":"2020. október. 30. 13:06","title":"Ön milyen Nagykörutat szeretne? Az önkormányzat online kérdőívén elmondhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Inflációkövetővé tették az útdíjak meghatározását.","shortLead":"Inflációkövetővé tették az útdíjak meghatározását.","id":"20201101_Automatikusan_dragulhat_jovo_evtol_az_utdij_a_fuvarozoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb0bc91-654d-400a-8033-2d28cd5bc4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Automatikusan_dragulhat_jovo_evtol_az_utdij_a_fuvarozoknak","timestamp":"2020. november. 01. 10:40","title":"Automatikusan drágulhat jövő évtől az útdíj a fuvarozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály egy konferencián elpöttyentette, hogy kisebb gazdasági növekedést várnak 2021-re, mint korábban – ráadásul nagyobb 2020-as visszaeséshez képest.","shortLead":"Varga Mihály egy konferencián elpöttyentette, hogy kisebb gazdasági növekedést várnak 2021-re, mint korábban – ráadásul...","id":"20201030_A_kormany_mar_2021tol_sem_var_annyit_mint_korabban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376b231d-2234-4bcc-b9a6-1be545325a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_A_kormany_mar_2021tol_sem_var_annyit_mint_korabban","timestamp":"2020. október. 30. 13:35","title":"A kormány már 2021-től sem vár annyit, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]