Illett volna azt mondani legalább, hogy te bolond, ezt akarjuk

– mondta a hvg.hu-nak Balogh József, Szabadkígyós fideszes polgármestere. Állítása szerint nem aludt egész éjszaka, mert a 22 évből, amelyet polgármesterként töltött a faluban, húsz azzal telt, hogy megoldást találjon a Wenckheim-kastély kezelésére, felújítására, hasznosítására. „Ezzel az erővel Koszovóhoz is csatolhattak volna bennünket” – utalt a békési polgármester arra, hogy turisztikai szempontból a település mindig Békéscsabával és Gyulával közösen tervezett, hiszen ezektől 5-10 kilométerre van Szabadkígyós, míg Mezőhegyesig 52 kilométert kell autózni.

A több tucat törvényjavaslattal együtt, kedden éjjel nyújtották be azt a tervezetet, amely az állami tulajdonú szabadkígyósi kastélyt, a szintén állami mezőhegyesi Ménesbirtokra testálná a tulajdonjogot. Csütörtökön írta meg a hvg.hu, hogy az impozáns, 52 szobás épület felújítása jelenleg is folyik, másfél milliárd forint uniós és ugyanennyi nemzeti támogatást kaptak a helyreállításra. A 2500 lakosú településen megdöbbentek a hírre, még a fideszes polgármester sem tudott semmit arról, hogy a tervek szerint a felújítás után már aligha kaphatja vissza a kastély kezelését Szabadkígyós.

Azt beszélték az emberek, amikor a támogatások jöttek a felújításra, hogy majd úgyis elviszi egy politikus. Most mit mondjak?

– fogalmazott.

Balogh felidézte, hogy 2004-ben a szocialisták vezette megyei közgyűlés is szerette volna megszerezni a Wenckheim-kastély tulajdonjogát, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egy Egyesült Államokban élő, de magyar származású üzletembernek eladják azt. Akkor írtak a belügyminiszternek, aki nem hagyta jóvá sem a megye, sem a falu tulajdonszerzését, de így legalább maradt az államé, és végül is a hasznosítás a településen maradt. Csütörtöki cikkünkben egy helyi portál hat évvel ezelőtti összeállításra hivatkozva azt írtuk, hogy a község évente 12 millió forintot költött a kastély és a park karbantartására, miközben 3 millió forint bevétel jött a látogatóktól. Balogh József kigyűjtötte az elmúlt évek adatait, ezek szerint 2017-19-ben a kiadások háromszorosa folyt be a kastély turisztikai hasznosításából. Ezért is ragaszkodnának hozzá, hiszen munkahelyeket és a településnek bevételt is jelentene, ha az önkormányzat visszakaphatná a felújítás kezdetekor megszüntetett kezelési jogukat.

A javaslatot még a gazdasági bizottság is megtárgyalja, ezután kerül a parlament elé, vélhetően még a jövő héten, tehát még nem dőlt el végérvényesen a kastély sorsa, ezért is írt levelet Balogh a békési parlamenti képviselőknek, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy ne kerüljön a kastély hasznosítása a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-hez. Megkérdeztük a Ménesbirtokot és az előterjesztést készítő Máger Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert is, hogy miért volt szükség a változásra, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.