42 macskaeledelt vizsgált a Nébih, 18 nem felelt meg

Minőségi hibákat tártak fel a száraz macskaeledeleknél a Szupermenta programban végzett laboratóriumi teszten a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. Azt közölték:

A 42 tesztelt termékből 18 nem felelt meg az előírásoknak.

Minőségi kifogás miatt 17, jelölési hiányosság miatt egy terméknél indult hatósági eljárás. Biztonsági szempontból mindegyik száraz macskaeledel termék megfelelő volt. Az összesített eredményeiket részletező táblázatból kiderül, hogy ez a jelölési hibás macskaeledel a Tuti Tipp Mitwisz. Csomagolási hiba miatt nem olvasható rajta az adalékanyagok, illetve a tápértékkel rendelkező adalékok listája.

A gyártók által garantált paraméterek közül a szakemberek ellenőrizték egyes aminosavak, vitaminok, valamint a makroelemek és mikroelemek mennyiségét is. Míg a termékek makro- és mikroelem tartalma minden esetben megfelelőnek bizonyult, addig

a macskák számára nélkülözhetetlen aminosav, a taurin vizsgálati eredménye 9 termékben kevesebb volt, mint ahogy azt a jelölés ígérte.

A vitamintartalom vizsgálata hét macskaeledelben A-vitamin-hiányt, további kettőben A- és E-vitamin-hiányt is kimutatott.

Csak a taurin mennyiségével a marhahúsos Whiskas és MultiFit Adult, a csirkehúsos Whiskas és Perfect Fit, illetve a halas Whiskas és Pre Vital cat food esetében volt probléma. Kevés volt az A-vitamin a marhahúsos Kitekatban, a csirkehúsos Purina Cat Chow-ban, a csirkehúsos Purina One Bifensis Dual Defense-ben és az IAMS for Vitality-ben, illetve a halas Happy Cat-ben, Authentic Gold-ban és Purina Friskies-ben. A halas IAMS for Vitality-ben az A-vitamin és a taurin is kevés volt. A csirkehúsos N&D macskaeledelnél sem az A- és E- vitaminok, sem a taurin mennyisége nem felelt meg, a halas N&D-ben csak a vitaminok mennyisége nem stimmelt.