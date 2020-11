Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Innováció, új kommunikációs eszközök, közvetlen elérés, tényleges politikai aktivitás, akciók, együttműködés, mindent feláldozó jelöltek és előválasztás – ezekre van szüksége az ellenzéknek szerzőnk szerint, és nem – például – unalmas sajtótájékoztatókra. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Innováció, új kommunikációs eszközök, közvetlen elérés, tényleges politikai aktivitás, akciók, együttműködés, mindent...","id":"20201123_Horn_Gabor_Nyerni_lehet_nyerni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16275cb-7dbc-4b7e-8dbd-4a252ce2d2a0","keywords":null,"link":"/360/20201123_Horn_Gabor_Nyerni_lehet_nyerni_kell","timestamp":"2020. november. 23. 11:00","title":"Horn Gábor: Nyerni lehet és nyerni kell, de ehhez mást és máshogy kell tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f205ae2-ba2f-4d6b-8d94-2223dcdbbcc5","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Abban mindenki egyetért, hogy a magyar hobbicukrászokat jelenleg olyan előírások elé állítják, amelyek ellehetetlenítik az otthonról való üzleti célú sütést. Ám miközben a Nébih szerint ez az egyetlen módja annak, hogy biztonságos étel kerüljön a vásárlók elé, a hobbicukrászok azt mondják, hogy ezzel csak a feketézés felé hajtják őket. A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete egyelőre feljelenti a NAV-nak azokat a Facebook-csoportokat, ahol az ügyfeleiket szerzik a hobbicukrászok, mondván azok \"érezhetően elszívnak vevőket\" a cukrászdák elől.","shortLead":"Abban mindenki egyetért, hogy a magyar hobbicukrászokat jelenleg olyan előírások elé állítják, amelyek ellehetetlenítik...","id":"20201123_cukraszat_nebih_nav_vallalkozas_inditasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f205ae2-ba2f-4d6b-8d94-2223dcdbbcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983f19fe-504f-4d5e-ad32-311ba7622ff2","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_cukraszat_nebih_nav_vallalkozas_inditasa","timestamp":"2020. november. 23. 11:20","title":"Tízből kilenc magyar hobbicukrász feketén ad el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem ez az egyetlen érv, ami a nyugdíjcélú megtakarítások mellett szól. Aki ilyen jellegű befektetést választott, gyakran 10 százalék feletti hozamot is el tudott érni, a nem mindennapi teljesítményeknek köszönhetően. A Bankmonitor megnézte, hogy az egyes biztosítók közül ki milyen eredményre volt képes az elmúlt időszakban.","shortLead":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem...","id":"20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a488176-a4fa-44fc-b748-172e3a396954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","timestamp":"2020. november. 23. 10:28","title":"Ezekre a kérdésekre nem árt tudni a választ, ha a nyugdíjas éveire akar félretenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás a jogállam körül, mert sokkal fontosabb, hogy a déli tagállamok gazdaságilag felzárkózzanak az északiakhoz és a közeljövőben ez köti majd le az EU figyelmét. ","shortLead":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás...","id":"20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc00597e-319b-4796-b2b3-8e87d8c1c9ff","keywords":null,"link":"/360/20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","timestamp":"2020. november. 24. 07:30","title":"Melvyn Krauss: Brüsszel fausti alkut kötött, Orbán fellélegezhet, de csak átmenetileg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","shortLead":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","id":"20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be06aee8-169d-40e9-8154-526f05fdf2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","timestamp":"2020. november. 23. 10:03","title":"Videót küldött fel a Mariana-árok mélyéről egy kínai tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Tévhit, hogy az európai minimálbér egységes összeg lehetne, azt minden EU-tagállam maga határozhatná meg. Brüsszel csak iránymutatást ad ahhoz, mi a megfelelő szint, s azt hogyan érdemes rögzíteni.","shortLead":"Tévhit, hogy az európai minimálbér egységes összeg lehetne, azt minden EU-tagállam maga határozhatná meg. Brüsszel csak...","id":"202047__europai_minimalber__kollektiv_szerzodesek__tagallami_sajatossagok__indul_azalku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72dad6b-3f71-4c67-92da-34707ce54b3a","keywords":null,"link":"/360/202047__europai_minimalber__kollektiv_szerzodesek__tagallami_sajatossagok__indul_azalku","timestamp":"2020. november. 23. 13:00","title":"Indul az alku az európai minimálbérről, kérdés, hogy nálunk ez mekkora emelést hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc1747-dab9-43da-83e4-bf4cf70378f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A túszejtő több órás tárgyalás után maga nyitott ajtót a rendőröknek.","shortLead":"A túszejtő több órás tárgyalás után maga nyitott ajtót a rendőröknek.","id":"20201124_Tuszejtes_Szentpetervar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11bc1747-dab9-43da-83e4-bf4cf70378f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640053b5-d8f5-4449-bd74-3ec0c20596f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_Tuszejtes_Szentpetervar","timestamp":"2020. november. 24. 16:10","title":"Megadta magát a férfi, aki túszul ejtett hat gyereket Szentpéterváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az első fagyokkal megkezdődött a madáretetési szezon, amiben sokan aktívan részt vesznek. A Magyar Madártani Egyesület abban segít, mivel, illetve mivel ne etessük a madarakat. ","shortLead":"Az első fagyokkal megkezdődött a madáretetési szezon, amiben sokan aktívan részt vesznek. A Magyar Madártani Egyesület...","id":"20201123_Semmikepp_ne_adjon_vizi_madaraknak_kenyeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2dd4a7-9046-458c-b2f4-e3812679c4cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_Semmikepp_ne_adjon_vizi_madaraknak_kenyeret","timestamp":"2020. november. 23. 14:15","title":"Ami a cinkéknek jó, az a vízi madarakra veszélyes – itt a téli etetési útmutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]