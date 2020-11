Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3139eb35-3008-4231-b68a-b3301f3d0ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány országszerte erősödik, túlfeszíti az egészségügyi rendszer kapacitásait. Van olyan kórház, ahol még a garázst is kórteremmé alakították át.\r

\r

","shortLead":"A járvány országszerte erősödik, túlfeszíti az egészségügyi rendszer kapacitásait. Van olyan kórház, ahol még a garázst...","id":"20201119_usanavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3139eb35-3008-4231-b68a-b3301f3d0ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e46e693-4df5-4d0c-9c4a-85bb12f2c2dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_usanavirus","timestamp":"2020. november. 19. 05:21","title":"Május óta nem volt annyi halott az USA-ban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak muszáj volt olyan rendeletet hoznia, amivel fenn tudja tartani a felhatalmazási törvény hatályba lépése előtt hozott intézkedéseket, de a kedden este kihirdetett jogszabály szövege félreérthető volt, és sokan félre is értették. A kormány szándékos rémhírterjesztést kiáltott, pedig valójában olyan rendelet született, amelyet ugyan december 11-ig lehet alkalmazni, de február 8-ig hatályos.","shortLead":"A kormánynak muszáj volt olyan rendeletet hoznia, amivel fenn tudja tartani a felhatalmazási törvény hatályba lépése...","id":"20201119_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_rendelet_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f28e410-4e66-4d1a-989a-36ffea74d78c","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_rendelet_orban_kormany","timestamp":"2020. november. 19. 06:04","title":"Egy félreértett rendelet: miért kellett a kormánynak belenyúlnia a veszélyhelyzet szabályozásába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe3256-8f64-4eb6-be15-35422a4445a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom kínálatában mostantól elérhetők az új generációs, Wi-Fi 6 szabványt támogató eszközök, melyek gyorsabb, stabilabb netkapcsolatot biztosítanak – közölte a szolgáltató.","shortLead":"A Magyar Telekom kínálatában mostantól elérhetők az új generációs, Wi-Fi 6 szabványt támogató eszközök, melyek...","id":"20201119_magyar_telekom_wifi_6_router_mesh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe3256-8f64-4eb6-be15-35422a4445a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e932d4e-c1e5-44d1-a8fa-1ae521b90fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_magyar_telekom_wifi_6_router_mesh","timestamp":"2020. november. 19. 11:33","title":"Gyorsabb lesz otthon a wifi: új eszközöket vezetett be a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fd8641-a6f6-4c74-9a0d-934457b02d2f","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Zárt ajtós ülésen döntött az ellenzéki többségű pécsi önkormányzat a színház igazgatói pályázatáról, miután a kormány közölte: ha nem azt választják meg, akit a minisztérium támogat, az félmilliárd forintjába fog fájni a városnak.","shortLead":"Zárt ajtós ülésen döntött az ellenzéki többségű pécsi önkormányzat a színház igazgatói pályázatáról, miután a kormány...","id":"20201118_pecs_szinhazigazgato_kinevezes_ellenzek_lipics_zsolt_fidesz_szinhazi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88fd8641-a6f6-4c74-9a0d-934457b02d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7848b080-7095-49f7-ae61-e4fa669487ca","keywords":null,"link":"/kultura/20201118_pecs_szinhazigazgato_kinevezes_ellenzek_lipics_zsolt_fidesz_szinhazi_torveny","timestamp":"2020. november. 18. 14:15","title":"A kormány újabb ellenzéki város színházában nyomta át az akaratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakdolgozók a többletmunka és a veszélyeztetettség miatt járó plusz juttatást nem kapták meg a lap szerint.","shortLead":"A szakdolgozók a többletmunka és a veszélyeztetettség miatt járó plusz juttatást nem kapták meg a lap szerint.","id":"20201118_Fizetes_jarvanykorhaz_atvezenylet_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f21d8d8-4bde-4d64-b3da-2a829bb04c64","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Fizetes_jarvanykorhaz_atvezenylet_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. november. 18. 08:01","title":"Blikk: Fél fizetést kaptak csak a járványkórházba átvezényelt egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39921cd3-f3ec-4215-a804-4e6cee85fd94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint tíz autó katalizátorát vágták ki egyetlen hónap alatt a fiatalok. ","shortLead":"Több mint tíz autó katalizátorát vágták ki egyetlen hónap alatt a fiatalok. ","id":"20201119_katalizator_tolvajokat_fogtak_a_kijarasi_korlatozas_betartatasa_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39921cd3-f3ec-4215-a804-4e6cee85fd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2331adfd-a359-450a-bae4-8fa416747b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_katalizator_tolvajokat_fogtak_a_kijarasi_korlatozas_betartatasa_kozben","timestamp":"2020. november. 19. 08:32","title":"Lopták a katalizátorokat Dunaújvárosban, a kijárási korlátozások miatt bukhattak le a tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03436605-4346-4147-b74e-5b89271665b5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Szerencsés, akinek megadatik, hogy néhányuk pályáját közelről figyelheti. Farkas Zoltán 13 szubjektív portrét foglalt kötetbe, köztük az idén 80 éves Mester Ákosét, taxisblokáddal, Göncz-interjúval és két Pulitzer-díjjal megfestve.","shortLead":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Szerencsés, akinek megadatik, hogy néhányuk pályáját közelről...","id":"20201118_Mester_Akos_a_merce__Egy_gyujto_arckepcsarnokabol_1_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03436605-4346-4147-b74e-5b89271665b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154ba32b-dec6-4a9f-8d89-7cd6dc4c7cbb","keywords":null,"link":"/360/20201118_Mester_Akos_a_merce__Egy_gyujto_arckepcsarnokabol_1_resz","timestamp":"2020. november. 18. 19:00","title":"Mester Ákos, a mérce - Egy gyűjtő arcképcsarnokából, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit nyitotta a vitát a kis túlzással üres terem előtt.","shortLead":"Varga Judit nyitotta a vitát a kis túlzással üres terem előtt.","id":"20201118_alkotmanymodositas_alaptorveny_varga_judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e265bd9-1217-4ece-8fbb-73f695aca3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_alkotmanymodositas_alaptorveny_varga_judit","timestamp":"2020. november. 18. 17:59","title":"Elkezdődött az alkotmánymódosításról szóló vita a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]