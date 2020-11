Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz megyére adtak ki figyelmeztetést a nagy köd miatt.","shortLead":"Tíz megyére adtak ki figyelmeztetést a nagy köd miatt.","id":"20201118_Kod_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7db96c-7072-404f-936d-0204c95dd8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Kod_idojaras_omsz","timestamp":"2020. november. 18. 17:50","title":"Köd borul a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre nem kell számítani, de sokfelé lesz felhős az idő. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a köd főként a keleti tájakon megmaradhat napközben is.","shortLead":"Esőre nem kell számítani, de sokfelé lesz felhős az idő. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a köd főként...","id":"20201118_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fa1a54-cb6c-42cb-bcc6-1f5cad4a5c1e","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_idojaras","timestamp":"2020. november. 18. 07:26","title":"Nyugaton napos, keleten ködös lesz a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8181af25-0453-48e6-9ea2-d4e182c3291d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy szakértő szerint nagyobb a baj, mint amit a hivatalos adatok sugallnak abban az országban, ahol a választási eredményeket is meghamisították.","shortLead":"Egy szakértő szerint nagyobb a baj, mint amit a hivatalos adatok sugallnak abban az országban, ahol a választási...","id":"20201118_Feheroroszorszag_gazdasaga_hamarosan_osszeomolhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8181af25-0453-48e6-9ea2-d4e182c3291d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6667ce2d-18e0-43f7-ac8b-f9e9224480e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Feheroroszorszag_gazdasaga_hamarosan_osszeomolhat","timestamp":"2020. november. 18. 13:14","title":"Fehéroroszország gazdasága hamarosan összeomolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több dolgozó is karanténba került a veszprémi kórházban, ezért korlátozni kellett a szülész-nőgyógyászati osztály szolgáltatásait.","shortLead":"Több dolgozó is karanténba került a veszprémi kórházban, ezért korlátozni kellett a szülész-nőgyógyászati osztály...","id":"20201118_veszpremi_korhaz_kismama_vizsgalat_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12316572-d5d7-48b0-8055-22648928d973","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_veszpremi_korhaz_kismama_vizsgalat_jarvany","timestamp":"2020. november. 18. 19:56","title":"RTL: Visszafordítják a nem sürgős és nem kötelező vizsgálatra érkező kismamákat a veszprémi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November első napja és a válsághelyzet pár nappal későbbi kihirdetése között hat intézményben jelent meg a fertőzés.","shortLead":"November első napja és a válsághelyzet pár nappal későbbi kihirdetése között hat intézményben jelent meg a fertőzés.","id":"20201118_Szocialis_otthon_koronavirus_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad9788-8b87-40ea-a12e-a906da97b58e","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Szocialis_otthon_koronavirus_november","timestamp":"2020. november. 18. 11:43","title":"Alig két hét alatt 56 szociális otthonban jelent meg a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormányrendelet létrehozza az Országos Kórházi Főigazgatóságot, de nem rendezi az egészségügyi jogállásról szóló, tiltakozásokat kiváltó törvény végrehajtását","shortLead":"A kormányrendelet létrehozza az Országos Kórházi Főigazgatóságot, de nem rendezi az egészségügyi jogállásról szóló...","id":"20201118_Egeszsegugy_valami_megjelent_de_nem_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7472d3db-0e00-4f0c-9fa9-d79504be4183","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Egeszsegugy_valami_megjelent_de_nem_az","timestamp":"2020. november. 18. 08:38","title":"Egészségügy: valami megjelent, de nem az, amit vártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ff3997-1899-4a0e-9fc6-268ad4b32532","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportgyőzelemért játszott a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában, és szép játékkal, 2-0-ra legyőzve a törököket feljutott az A-ligába, egyben esélyt szerzett a világbajnoki pótselejtezőre.","shortLead":"A csoportgyőzelemért játszott a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában, és szép játékkal, 2-0-ra legyőzve a törököket...","id":"20201118_Magyarorszag_Torokorszag__elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77ff3997-1899-4a0e-9fc6-268ad4b32532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a27d96b-9e87-4c6b-a19a-d9dda6c149c6","keywords":null,"link":"/sport/20201118_Magyarorszag_Torokorszag__elo","timestamp":"2020. november. 18. 20:42","title":"Magyarország-Törökország 2-0, csoportgyőztes a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sodró lendületű, egyik történetet a másikba öltő regény, amely sok mindent feltár az elmúlt harminc-negyven évből: a dolgozókat kisemmiző privatizációtól „az elkövéredett, vastagnyakú vágómarhákhoz” hasonlatossá vált politikusokig.","shortLead":"Sodró lendületű, egyik történetet a másikba öltő regény, amely sok mindent feltár az elmúlt harminc-negyven évből...","id":"202047_konyv__uj_vilag_uj_no_hay_janos_acegvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3dae1e-8b08-41c6-9772-12fec77f3daa","keywords":null,"link":"/360/202047_konyv__uj_vilag_uj_no_hay_janos_acegvezeto","timestamp":"2020. november. 19. 14:00","title":"Háy János: A cégvezető - Mindent szabad, amit nem tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]