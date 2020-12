Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0ac3b11-e3db-44ff-8a75-1dbe0aa1614c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tajvani hatóságok nem viccelnek, ha a járvány terjedésének megakadályozásáról van szó.\r

","shortLead":"A tajvani hatóságok nem viccelnek, ha a járvány terjedésének megakadályozásáról van szó.\r

","id":"20201207_tajvan_koronavirus_jarvany_karanten_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac3b11-e3db-44ff-8a75-1dbe0aa1614c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59a1c1b-2a25-48fd-a547-2fce8f6ab67e","keywords":null,"link":"/elet/20201207_tajvan_koronavirus_jarvany_karanten_birsag","timestamp":"2020. december. 07. 22:38","title":"Nyolc másodpercre hagyta el a karantént, egymillióra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94aac828-33d8-4820-821f-19208b9cc879","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Bár a járvány miatt sok korábban külföldi munkát vállaló magyar hazatért, sokan már most szervezik a visszatérésüket. Ha nem a lefagyott turizmusban tudnának elhelyezkedni, mennének akár „húsosnak” is. Az eddigi tapasztalatok szerint a német vágóhidakon nyáron kialakult járványgócok miatti szigorítás sem visszatartó erő. ","shortLead":"Bár a járvány miatt sok korábban külföldi munkát vállaló magyar hazatért, sokan már most szervezik a visszatérésüket...","id":"20201208_magyar_vendegmunkasok_nemetorszag_ausztria_husipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94aac828-33d8-4820-821f-19208b9cc879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3be6816-e0ae-4cd4-bc20-ea42cd207105","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_magyar_vendegmunkasok_nemetorszag_ausztria_husipar","timestamp":"2020. december. 08. 15:14","title":"Hentesnek is elmegy külföldre, aki eddig vendéglátózott, csak ne itthon kelljen munkát találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a szobi vonalon történt.\r

","shortLead":"A baleset a szobi vonalon történt.\r

","id":"20201208_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Kaposztasmegyernel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eed666-66ad-4ec0-80d0-66005f7850c5","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Kaposztasmegyernel","timestamp":"2020. december. 08. 20:46","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Káposztásmegyernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A GVH rábólintott az ügyletre.","shortLead":"A GVH rábólintott az ügyletre.","id":"20201207_4ig_dtsm_gazdasagi_versenyhivatal_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bc8511-cec8-412a-84fc-db9c38314180","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_4ig_dtsm_gazdasagi_versenyhivatal_felvasarlas","timestamp":"2020. december. 07. 19:32","title":"Megszerezte a 4iG a DTSM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók, köztük Pan Csien-vej híres kvantumfizikus bejelentették, hogy jelentős áttöréshez érkeztek a kvantum-számítástechnika területén, elérve az úgynevezett kvantumfölényt. A kutatócsoport létrehozott egy kvantumszámítógép-prototípust (Csiucsang), amely maximum 76 foton észlelésére volt képes.","shortLead":"Kínai kutatók, köztük Pan Csien-vej híres kvantumfizikus bejelentették, hogy jelentős áttöréshez érkeztek...","id":"20201207_kina_kvantumfoleny_kvantum_szamitastechnika_csiucsang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64b3daf-ae3a-4e13-865a-805430329969","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_kina_kvantumfoleny_kvantum_szamitastechnika_csiucsang","timestamp":"2020. december. 07. 14:14","title":"Kína csinált egy számítógépet, ami 3 perc alatt old meg egy 500 millió évig tartó számítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli űrprogram egykori vezetője egy interjúban mesélt róla, milyen “titkokat” ismer. Aztán bemutatta egy újabb könyvét.","shortLead":"Az izraeli űrprogram egykori vezetője egy interjúban mesélt róla, milyen “titkokat” ismer. Aztán bemutatta egy újabb...","id":"20201208_ufok_idegenek_foldonkivuli_mars_urprogram_izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0518f9d-82f7-44e3-b139-5d926cb9c7ac","keywords":null,"link":"/elet/20201208_ufok_idegenek_foldonkivuli_mars_urprogram_izrael","timestamp":"2020. december. 08. 10:36","title":"“Az ufók igenis léteznek, ott vannak a Marson az amerikaiakkal együtt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Budapest és Varsó főpolgármestere együtt jelentette be, hogy az EU segítségét kérik a magyar és a lengyel kormány felelőtlen politizálása miatt. Közben Brüsszelből mindkét vétóval fenyegető kormány egyértelmű üzenetet kapott. Az uniós források elköltését pedig már Magyarország és Lengyelország nélkül tervezik.","shortLead":"Budapest és Varsó főpolgármestere együtt jelentette be, hogy az EU segítségét kérik a magyar és a lengyel kormány...","id":"20201207_Brusszelhez_fordulnak_a_magyar_es_a_lengyel_onkormanyzatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea00fc4-8d03-4bc0-80ad-3cf83a04620b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_Brusszelhez_fordulnak_a_magyar_es_a_lengyel_onkormanyzatok","timestamp":"2020. december. 07. 14:44","title":"Keddig kapott ultimátumot a magyar és a lengyel kormány Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiküldetési irányelvvel kapcsolatos beadványról hozott ítéletet a testület.","shortLead":"A kiküldetési irányelvvel kapcsolatos beadványról hozott ítéletet a testület.","id":"20201208_Ujabb_fontos_ugyet_bukott_el_a_magyar_kormany_a_lengyelekkel_az_Europai_Birosagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a6bd87-b8d7-48c1-9c53-725619cbf121","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Ujabb_fontos_ugyet_bukott_el_a_magyar_kormany_a_lengyelekkel_az_Europai_Birosagon","timestamp":"2020. december. 08. 09:52","title":"Újabb fontos ügyet bukott el a magyar kormány a lengyelekkel az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]