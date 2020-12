Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","shortLead":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","id":"20201215_Meghalt_Ann_Reinking","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cb8b8b-2c16-4d83-afc9-85fe7cf84931","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Meghalt_Ann_Reinking","timestamp":"2020. december. 15. 08:28","title":"Meghalt Ann Reinking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376afc64-cf71-491e-b3e4-ea5de487dac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem túl bíztatóak az előrejelzések azok számára, akik szeretik a havas tájat nézegetni az ablakukból karácsony idején. ","shortLead":"Nem túl bíztatóak az előrejelzések azok számára, akik szeretik a havas tájat nézegetni az ablakukból karácsony idején. ","id":"20201213_Mi_lesz_karacsonykor_Hat_ho_nem_sok_de_esni_eshet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=376afc64-cf71-491e-b3e4-ea5de487dac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89d7c2e-c2db-4b0a-a631-2b4f1ddd2979","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mi_lesz_karacsonykor_Hat_ho_nem_sok_de_esni_eshet","timestamp":"2020. december. 13. 09:57","title":"Mi lesz karácsonykor? Hó nem sok, de eső eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai részesedés nő, különösen a ruhaboltok, könyvesboltok, számítástechnikai üzletek területén. Az élelmiszer kiskereskedelemben azonban ennek fordítottja igaz. A kormány régóta beszél a kisker-multik kiszorításáról – amit nehéz lenne kivitelezni, és a párt olyan sokat nem is nyerne vele.","shortLead":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai...","id":"20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d95ee-afec-4db2-b30a-878c80331459","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","timestamp":"2020. december. 13. 14:00","title":"Prímán halad a külföldi boltok kiszorítása Magyarországról – csak nem, ahogy Lázár gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e267cb37-50f3-4f0d-8b8e-c5d06bae6ecd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW nem tett más, mint a legmodernebb villanymotoros hajtásláncra cserélte az X3-as divatterepjáró belsőégésű motorját. Budapesten autóztunk a 460 kilométeres hatótávval kecsegtető újdonsággal.","shortLead":"A BMW nem tett más, mint a legmodernebb villanymotoros hajtásláncra cserélte az X3-as divatterepjáró belsőégésű...","id":"20201212_elektromos_bmw_ix3_suv_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e267cb37-50f3-4f0d-8b8e-c5d06bae6ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7546441-af6f-42f1-b670-f8ff3434589e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_elektromos_bmw_ix3_suv_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. december. 13. 17:00","title":"Feszültségkeltés Budapesten: kipróbáltuk az első kínai elektromos BMW-t, az iX3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kocsmázás és bulik híján alig fogyott csapolt sör, közel 40 százalékos csökkenést könyvelhetnek el a sörgyárak. Az alkoholmentes sörök még tartják magukat. A kicsik járhatnak jól. ","shortLead":"Kocsmázás és bulik híján alig fogyott csapolt sör, közel 40 százalékos csökkenést könyvelhetnek el a sörgyárak...","id":"20201213_Kinyirta_a_csapolt_sort_a_jarvany_a_kis_fozdek_meg_remenykedhetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ba0761-0e9a-4217-a4b9-5a277c21ff1b","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_Kinyirta_a_csapolt_sort_a_jarvany_a_kis_fozdek_meg_remenykedhetnek","timestamp":"2020. december. 13. 13:05","title":"Kinyírta a csapolt sört a járvány, a kis főzdék még reménykedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt heti uniós csúcsról, Soros Györgyről és a migránsokról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben, napirend előtt. A járvány sem maradt ki, ahogy az ellenzék felemlegette Szájer József botrányát is. ","shortLead":"A múlt heti uniós csúcsról, Soros Györgyről és a migránsokról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben...","id":"20201214_orbanparlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af67999-bca3-47e2-9662-a6cd1bac08fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_orbanparlament","timestamp":"2020. december. 14. 13:28","title":"Orbán Viktor: December utolsó napjaiban érkeznek az első vakcinák Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bartosz Wielinski a Süddeutsche Zeitungban figyelmezteti Európát, hogy itt az idő észbe kapni, mert Lengyelországban éppen akkor korlátozzák még tovább a sajtószabadságot, amikor az EU-ban központi téma a jogállamiság és a demokrácia megsértése.","shortLead":"Bartosz Wielinski a Süddeutsche Zeitungban figyelmezteti Európát, hogy itt az idő észbe kapni, mert Lengyelországban...","id":"20201213_Suddeutsche_Zeitung_A_lengyel_sajto_orbanizalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167e0b6f-8345-489a-9cc3-882d8a24a72d","keywords":null,"link":"/360/20201213_Suddeutsche_Zeitung_A_lengyel_sajto_orbanizalasa","timestamp":"2020. december. 13. 09:30","title":"Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese: Orbanizálódik a lengyel sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja a vezető német jobboldali lap.","shortLead":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja...","id":"20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4732ab2c-dce9-45ff-87d8-07386840ac1c","keywords":null,"link":"/360/20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","timestamp":"2020. december. 14. 08:15","title":"Amikor a bűnből erény lesz – a Szájer-ügy német konzervatív szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]