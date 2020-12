Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aec1199-7561-4625-b6d5-9ef475867301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"133 igen és 6 nem szavazat mellett született meg a döntés a fideszes politikusról.","shortLead":"133 igen és 6 nem szavazat mellett született meg a döntés a fideszes politikusról.","id":"20201216_deutsch_tamas_epp_dontes_jogfosztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aec1199-7561-4625-b6d5-9ef475867301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc317db-34a0-4e93-9453-16c0b4e16b37","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_deutsch_tamas_epp_dontes_jogfosztas","timestamp":"2020. december. 16. 21:40","title":"Deutsch Tamás jogfosztását elfogadta az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2045d31-dada-4bc6-9e61-fd21ff827206","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A külügy exportfejlesztési ügynökségénél a gazdaságvédelmi akcióterv kivitelezésénél merülhettek fel gondok. A minap útilaput kötöttek a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule volt vezetője, Kővári Ágnes vezérigazgató-helyettes talpára.\r

","shortLead":"A külügy exportfejlesztési ügynökségénél a gazdaságvédelmi akcióterv kivitelezésénél merülhettek fel gondok. A minap...","id":"202051_kofamerlegen_adiplomacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2045d31-dada-4bc6-9e61-fd21ff827206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10cb254-5f09-4d9c-9f06-161ee13286ff","keywords":null,"link":"/360/202051_kofamerlegen_adiplomacia","timestamp":"2020. december. 17. 07:10","title":"300 milliárdot elköltött a külügy, majd kitették Mészáros volt emberét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók, majd mikrofonként használhatók.","shortLead":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók...","id":"20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d01ea8c-ceae-46c8-af0f-0e609dedc6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","timestamp":"2020. december. 16. 12:03","title":"Ha van otthon robotporszívó, már az is kémkedhet: mikrofonként használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63e9e78-09e4-4c71-ba49-30aa1bd3771e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külügyminiszter szerint a BMW debreceni üzeme lesz a kulcspontja a német márka elektromobilitásra épülő stratégiájának. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a BMW debreceni üzeme lesz a kulcspontja a német márka elektromobilitásra épülő...","id":"20201216_Szijjarto_BMW_Debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63e9e78-09e4-4c71-ba49-30aa1bd3771e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4f8122-557e-4eff-8359-bb3de95dfcea","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Szijjarto_BMW_Debrecen","timestamp":"2020. december. 16. 15:59","title":"Szijjártó: Elektromos autókat fog gyártani a BMW Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal az Opus egyik leányvállalata, az R-kord nyert el egy közbeszerzést, amit a MÁV írt ki.","shortLead":"Ezúttal az Opus egyik leányvállalata, az R-kord nyert el egy közbeszerzést, amit a MÁV írt ki.","id":"20201215_Ujabb_25_milliardos_kozbeszerzest_nyert_el_Meszaros_Lorinc_egyik_erdekeltsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cf94cb-2f1e-4cb5-82ff-f4d6606bcc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Ujabb_25_milliardos_kozbeszerzest_nyert_el_Meszaros_Lorinc_egyik_erdekeltsege","timestamp":"2020. december. 15. 09:49","title":"Újabb 25 milliárdos közbeszerzést nyert el Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik a konkurenciánál.","shortLead":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik...","id":"20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496b239-8f74-4bb7-b6f2-a3b64b8be380","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","timestamp":"2020. december. 16. 06:55","title":"Orbán apjának cége akár 60–70 százalékkal árazza túl termékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen próbálják megoldani a következő napokban, hogy a járvány ellenére mégis együtt tölthessék az ünnepeket szeretteikkel. Nekik van egy rossz hírünk: az egyetlen 100 százalékig biztos védekezés a fertőzés ellen, ha idén otthon maradunk. Ha ezt mégsem tudjuk, vagy akarjuk megtenni, végigvettük, milyen lehetőségeink vannak, hogy legalább csökkentsük a kockázatot. ","shortLead":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen...","id":"20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79896275-e791-4e45-95c6-45ef23754758","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 11:12","title":"Megmentheti-e a családi karácsonyt egy PCR-teszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","shortLead":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","id":"20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1d9b7-89ab-443c-8716-f5dd26a85e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. december. 16. 07:49","title":"Meztelen gyerekekről készült képeket találtak egy budapesti férfinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]