[{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Podcast adásokat fog készíteni a sussexi hercegi pár.","shortLead":"Podcast adásokat fog készíteni a sussexi hercegi pár.","id":"20201217_Hamarosan_a_Spotifyon_hallgathatjuk_Meghan_Marklet_es_Harry_herceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b089c70-39c4-4ae6-b4fa-a27c171daf56","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Hamarosan_a_Spotifyon_hallgathatjuk_Meghan_Marklet_es_Harry_herceget","timestamp":"2020. december. 17. 10:09","title":"Hamarosan a Spotify-on hallgathatjuk Meghan Markle-t és Harry herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","shortLead":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","id":"20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21e2aa0-5a49-4f80-91f1-d431a5c0bef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","timestamp":"2020. december. 17. 05:55","title":"A jövő héten oltják be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88aba68-a6c3-4acf-93f9-c3d82a2931f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legnépszerűbb magyar Youtube-csatornává vált a Gulyás Márton alapította netes tévé, a Partizán, amely ezek után hagyományos tévécsatornákkal is szeretne együttműködni. ","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb magyar Youtube-csatornává vált a Gulyás Márton alapította netes tévé, a Partizán, amely ezek...","id":"20201217_A_masfelmillios_nezettseggel_rendelkezo_Partizan_teves_baberokra_tor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88aba68-a6c3-4acf-93f9-c3d82a2931f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0816c6-c30d-43bb-aaf6-d1530b24cf22","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_A_masfelmillios_nezettseggel_rendelkezo_Partizan_teves_baberokra_tor","timestamp":"2020. december. 17. 11:35","title":"Tévés babérokra tör a másfélmilliós nézettséggel rendelkező Partizán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7e046-dddb-4711-b9ac-4f40131f837d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a kereskedés a BÉT-en a Wizz Air részvényeivel.","shortLead":"Megkezdődött a kereskedés a BÉT-en a Wizz Air részvényeivel.","id":"20201217_wizz_air_reszveny_tozsde_bet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7e046-dddb-4711-b9ac-4f40131f837d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60927fd-4243-4eb0-91bc-560c63132d02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_wizz_air_reszveny_tozsde_bet","timestamp":"2020. december. 17. 16:55","title":"Már Wizz Air-részvényeket is lehet venni a magyar tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e28e2a-67cc-45b9-8cc8-22475d8fa047","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Jogellenesen tartották őrizet alatt a tranzitzónákban a Magyarországon keresztül az EU-ba érkezett menekülteket a magyar hatóságok, megsértve a nemzetközi védelem iránti kérelmüket és kiutasításához kapcsolódó uniós jogszabályokat – mondta ki az Európai bíróság.","shortLead":"Jogellenesen tartották őrizet alatt a tranzitzónákban a Magyarországon keresztül az EU-ba érkezett menekülteket...","id":"20201217_Europai_Birosag_a_tranzitzonakkal_es_a_visszatoloncolasokkal_is_unios_jogot_sertett_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e28e2a-67cc-45b9-8cc8-22475d8fa047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b98897b-b2dc-4232-ab6a-7381869238b6","keywords":null,"link":"/eurologus/20201217_Europai_Birosag_a_tranzitzonakkal_es_a_visszatoloncolasokkal_is_unios_jogot_sertett_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 17. 10:17","title":"Európai Bíróság: a tranzitzónákkal és a visszatoloncolásokkal is uniós jogot sértett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyértelmű győzelmet aratott Müller Cecília országos tiszti főorvos mondása.","shortLead":"Egyértelmű győzelmet aratott Müller Cecília országos tiszti főorvos mondása.","id":"20201217_A_nyunyoka_meg_a_koronavirust_is_lehagyta_a_hvgs_szavazason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd3083b-aad7-4dfa-9a4f-d475648aca7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_A_nyunyoka_meg_a_koronavirust_is_lehagyta_a_hvgs_szavazason","timestamp":"2020. december. 17. 16:35","title":"A \"nyunyóka\" még a koronavírust is lehagyta a hvg.hu év kifejezése szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főként nem vezető beosztású alkalmazottak részesültek az év végi prémiumból.","shortLead":"Főként nem vezető beosztású alkalmazottak részesültek az év végi prémiumból.","id":"20201218_Jutalom_jegybank_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12205179-08aa-4223-abaa-d247d6bfafa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_Jutalom_jegybank_MNB","timestamp":"2020. december. 18. 07:44","title":"Csaknem félmillió forintos jutalmat kapnak a jegybank dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3597263e-745f-4fe5-9a46-40773eb4a252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptemberben szűnt meg minden olyan adás, amit ezeken a csatornákon lehetett hallgatni. ","shortLead":"Szeptemberben szűnt meg minden olyan adás, amit ezeken a csatornákon lehetett hallgatni. ","id":"20201218_Hetfotol_kotelezo_a_digitalis_radio_az_uj_autokban_igaz_hogy_szeptemberben_megszunt_a_sugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3597263e-745f-4fe5-9a46-40773eb4a252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f07e7b-0e27-4b6f-80ac-0131ef0206c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Hetfotol_kotelezo_a_digitalis_radio_az_uj_autokban_igaz_hogy_szeptemberben_megszunt_a_sugarzas","timestamp":"2020. december. 18. 12:54","title":"Hétfőtől kötelező a digitális rádió az új autókban, igaz Magyarországon megszűnt a sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]