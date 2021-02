Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e4b5693-3709-4797-b381-85eac06ab417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint összekarcolta a nő autóját, levágta a kerekek szelepét és elvágta a fékcsövet.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint összekarcolta a nő autóját, levágta a kerekek szelepét és elvágta a fékcsövet.","id":"20210203_ercsi_fekcso_rendorseg_auto_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e4b5693-3709-4797-b381-85eac06ab417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63f00bf-11e0-4c37-8000-cb9328824889","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_ercsi_fekcso_rendorseg_auto_rongalas","timestamp":"2021. február. 03. 07:47","title":"Hajnalban mentek a rendőrök egy bosszúszomjas volt férjért Ercsiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MOK azt kéri, hogy hozzák nyilvánosságra az oltóanyagok engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat.","shortLead":"A MOK azt kéri, hogy hozzák nyilvánosságra az oltóanyagok engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat.","id":"20210202_Magyar_Orvosi_Kamara_orosz_kinai_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdcc149-e8c5-4ccc-9a7f-811629b99ff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_Magyar_Orvosi_Kamara_orosz_kinai_vakcina","timestamp":"2021. február. 02. 21:06","title":"A Magyar Orvosi Kamara \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf63e9d-55e2-4876-9cd3-15964a6d945a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biturbó V6-os motorral szerelt szárnyas ajtós modellnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A biturbó V6-os motorral szerelt szárnyas ajtós modellnek alaposan megkérik az árát.","id":"20210202_magyarorszagon_a_maserati_630_loeros_uj_szupersportkocsija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf63e9d-55e2-4876-9cd3-15964a6d945a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e3ec42-9eab-45b9-9965-592737b824f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_magyarorszagon_a_maserati_630_loeros_uj_szupersportkocsija","timestamp":"2021. február. 02. 06:41","title":"Magyarországon a Maserati 630 lóerős új szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","id":"20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d17ad83-9036-44f2-b7b5-1f62335307c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","timestamp":"2021. február. 03. 05:38","title":"Ónos eső miatt adtak ki riasztást a fővárosra és Észak-Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507e9a42-5163-48fd-8425-f42a22c88fd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábban Citroen DS 4 név alatt futott modell már csak DS 4-ként kínál alternatívát a német és japán prémium márkák kompakt autóival szemben. ","shortLead":"A korábban Citroen DS 4 név alatt futott modell már csak DS 4-ként kínál alternatívát a német és japán prémium márkák...","id":"20210203_Visszatert_a_francia_DS4_es_nagyon_mas_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507e9a42-5163-48fd-8425-f42a22c88fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cdeb59-562a-41d0-abee-83ac9fd62568","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Visszatert_a_francia_DS4_es_nagyon_mas_lett","timestamp":"2021. február. 03. 17:16","title":"Visszatért, de nagyon megváltozott a francia DS 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban magyar orvosok választottak szét egy bangladesi sziámi ikerpárt.","shortLead":"Korábban magyar orvosok választottak szét egy bangladesi sziámi ikerpárt.","id":"20210203_banglades_vakcina_magyarorszag_ikerpar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231f4e7b-f8da-4846-91a9-e70f6ddeb5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_banglades_vakcina_magyarorszag_ikerpar","timestamp":"2021. február. 03. 08:55","title":"Banglades 5000 vakcinával mondana köszönetet Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd89dce3-869c-4ae6-b808-cacbb3a568e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugat-ausztráliai számok nagyon kedvezőek, valószínűleg a hasonló gyors és szigorú döntések miatt.","shortLead":"A nyugat-ausztráliai számok nagyon kedvezőek, valószínűleg a hasonló gyors és szigorú döntések miatt.","id":"20210202_nyugatausztralia_koronavirus_lockdown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd89dce3-869c-4ae6-b808-cacbb3a568e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cc081e-4051-44ab-87b0-5bf9de369896","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_nyugatausztralia_koronavirus_lockdown","timestamp":"2021. február. 02. 07:00","title":"Egyetlen covidos miatt zártak be kétmillió embert otthonra Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71777742-804e-414b-871a-4800d3368e21","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Arthur Laffer legendás adóügyi illusztrációja, a szalvétára rajzolt Laffer-görbe ma egy múzeumban pihen. A közgazdász szerint azonban egy későbbi másolatról lehet szó - írja az Urbanlegends.hu.","shortLead":"Arthur Laffer legendás adóügyi illusztrációja, a szalvétára rajzolt Laffer-görbe ma egy múzeumban pihen. A közgazdász...","id":"20210201_Egy_adopolitikat_megvaltoztato_szalveta_legendaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71777742-804e-414b-871a-4800d3368e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad164a19-5ee3-4f59-a9d7-674fc0d77345","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210201_Egy_adopolitikat_megvaltoztato_szalveta_legendaja","timestamp":"2021. február. 01. 19:15","title":"Egy adópolitikát megváltoztató szalvéta legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]