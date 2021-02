Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új mutációk egyáltalán nem kedveznek a járványhelyzetnek.","shortLead":"Az új mutációk egyáltalán nem kedveznek a járványhelyzetnek.","id":"20210205_koronavirus_mutacio_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7c516-66c2-4431-b142-ddac22f01f63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_mutacio_nemetorszag","timestamp":"2021. február. 05. 16:07","title":"A német közegészségügy szerint veszélyesebbé vált a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VISA és Maestro bankkártyákat Mastercard típusúra cseréli a K&H. ","shortLead":"A VISA és Maestro bankkártyákat Mastercard típusúra cseréli a K&H. ","id":"20210205_bankkartya_csere_visa_maestro_mastercard_kh_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87e945b-08bb-46f2-a1b0-647a68bcf7f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_bankkartya_csere_visa_maestro_mastercard_kh_bank","timestamp":"2021. február. 05. 15:33","title":"Minden ügyfelet érintő változás jön a K&H-nál: eltűnik két bankkártyatípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jogvitában áll Szász János rendező a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal, ez állhat a rendezővel szemben indult eljárás hátterében - írja az Index. ","shortLead":"Jogvitában áll Szász János rendező a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal, ez állhat a rendezővel szemben...","id":"20210206_Egy_alapitvannyal_all_vitaban_Szasz_Janos_ez_allhat_az_ellene_indult_eljaras_hattereben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4dc3b4-cecd-41cb-af38-953efb099139","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Egy_alapitvannyal_all_vitaban_Szasz_Janos_ez_allhat_az_ellene_indult_eljaras_hattereben","timestamp":"2021. február. 06. 15:20","title":"Egy alapítvánnyal áll vitában Szász János, ez állhat az ellene indult eljárás hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86591c3-1b91-47c5-ae30-d5841486a19d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs könnyű helyzetben Fabrice Leggeri, az EU határait védő ügynökség, a Frontex vezetője, miután az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala vizsgálódik a szervezeténél, amely viszont éppen a növekvő migrációs nyomás miatt kér több pénzt Brüsszeltől.","shortLead":"Nincs könnyű helyzetben Fabrice Leggeri, az EU határait védő ügynökség, a Frontex vezetője, miután az Európai Unió...","id":"20210206_Sotet_felhok_a_Frontex_folott_csalasokrol_zaklatasokrol_szolnak_a_vadak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d86591c3-1b91-47c5-ae30-d5841486a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1456da-7bd0-49c8-a132-41f318642b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Sotet_felhok_a_Frontex_folott_csalasokrol_zaklatasokrol_szolnak_a_vadak","timestamp":"2021. február. 06. 13:15","title":"Sötét felhők a Frontex fölött, csalásokról, zaklatásokról szólnak a vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a következő években a napi fogyasztási cikkek irányába terjeszkednének, most újabb részleteket árultak el a HVG-nek. ","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a következő években a napi fogyasztási cikkek irányába terjeszkednének, most újabb...","id":"202105_mol_boltokban_gondolkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d778b60f-ad8b-4257-a2bd-d684a1a3b729","keywords":null,"link":"/360/202105_mol_boltokban_gondolkozik","timestamp":"2021. február. 05. 14:00","title":"Tovább mozgolódna az élelmiszerpiacon a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e1682d-a127-406c-b885-529f64edb6ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány a gazdaság újraindításával magyarázza a döntést. ","shortLead":"A kormány a gazdaság újraindításával magyarázza a döntést. ","id":"20210205_koronavirus_vakcina_Indonezia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3e1682d-a127-406c-b885-529f64edb6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f319749-7b9e-41fd-b5c7-f0bdd3a96eef","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_koronavirus_vakcina_Indonezia","timestamp":"2021. február. 05. 11:44","title":"Az idősek halnak bele, de a fiatalok kapják meg először a koronavírus elleni vakcinát Indonéziában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96098bb9-07c1-4372-8ac8-c5a8f993f664","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előző elnök nem sokkal hivatali ideje lejárta előtt tette fel őket a listára.","shortLead":"Az előző elnök nem sokkal hivatali ideje lejárta előtt tette fel őket a listára.","id":"20210206_Torolne_a_Bidenkormanyzat_a_jemeni_lazadokat_a_terroristak_listajarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96098bb9-07c1-4372-8ac8-c5a8f993f664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d0ad3e-c0ac-4736-8e0f-3f0aaafeb688","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Torolne_a_Bidenkormanyzat_a_jemeni_lazadokat_a_terroristak_listajarol","timestamp":"2021. február. 06. 13:20","title":"Törölné a Biden-kormányzat a jemeni lázadókat a terroristák listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d26d0e-bde9-4e2b-a20f-f26fdc4ffdd2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új megvilágításba helyezték a fehérje és a koleszterin öregedésre gyakorolt hatását ausztrál kutatók, legalábbis legyeken végzett kísérleteikben. ","shortLead":"Új megvilágításba helyezték a fehérje és a koleszterin öregedésre gyakorolt hatását ausztrál kutatók, legalábbis...","id":"202105_etkezes_es_elethossz_tobbet_esszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59d26d0e-bde9-4e2b-a20f-f26fdc4ffdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a36061-91c2-4604-b0a2-335e1ea1006a","keywords":null,"link":"/360/202105_etkezes_es_elethossz_tobbet_esszel","timestamp":"2021. február. 06. 16:15","title":"Nem a kevesebb evés a hosszabb élet titka, állítják legyeken vizsgálódó tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]