[{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aljakszandr Lukasenka komoly veszélyt lát az olyan okoseszközökben, mint például az iPhone-ok.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka komoly veszélyt lát az olyan okoseszközökben, mint például az iPhone-ok.","id":"20210212_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_nyomogombos_telefon_lehallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a511d62-42c2-4a15-94e6-18bf4e318fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_nyomogombos_telefon_lehallgatas","timestamp":"2021. február. 12. 15:03","title":"A fehérorosz elnök szerint az okos emberek a nyomógombos telefonokat keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fce132-4464-45aa-b612-061c7a6542ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 4.0-ás programverzióhoz közeledik az itthon is népszerű VLC. A frissítés legalább egy szemmel látható újdonságot is hoz.","shortLead":"A 4.0-ás programverzióhoz közeledik az itthon is népszerű VLC. A frissítés legalább egy szemmel látható újdonságot is...","id":"20210212_vlc_medialejatszo_frissites_videolan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54fce132-4464-45aa-b612-061c7a6542ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63862378-e22d-499c-aa16-ba42612f1461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_vlc_medialejatszo_frissites_videolan","timestamp":"2021. február. 12. 16:03","title":"Vadonatúj külsőt kap az egyik legnépszerűbb médialejátszó, a VLC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Újraindítási akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség; azt kérik a kormánytól , hogy az újraindítási gyorskölcsönt terjesszék ki a fürdőkre.","shortLead":"Újraindítási akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség; azt kérik a kormánytól , hogy az újraindítási gyorskölcsönt...","id":"20210213_A_magyar_furdok_elhasznaltak_utolso_tartalekaikat_a_kormanyhoz_fordulnak_a_nyitas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a71129-3c01-412e-ae29-9f9077429fb8","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_A_magyar_furdok_elhasznaltak_utolso_tartalekaikat_a_kormanyhoz_fordulnak_a_nyitas_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 10:21","title":"A magyar fürdők elhasználták utolsó tartalékaikat, a kormányhoz fordulnak a nyitás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","shortLead":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","id":"20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228c35d5-719a-4369-8e8c-71094a120f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","timestamp":"2021. február. 11. 21:45","title":"Felrúgta az útátadási hagyományokat Tibolddarócon Tállai András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatnál március 1-től minimum 250.000 forint az alapbér. Az alku része egy 4 milliárd forint értékű szociális csomag is.","shortLead":"A vállalatnál március 1-től minimum 250.000 forint az alapbér. Az alku része egy 4 milliárd forint értékű szociális...","id":"20210212_tesco_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75495308-02be-49fb-8715-d4997745020a","keywords":null,"link":"/kkv/20210212_tesco_beremeles","timestamp":"2021. február. 12. 13:36","title":"5,5 százalékos béremelésről egyezett meg a Tesco a szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c99de5e-b499-48b6-a3d6-ad4fe181bbe5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A londoni csapat meccse már a harmadik nemzetközi kupameccs lesz, amit a Puskásban játszanak.","shortLead":"A londoni csapat meccse már a harmadik nemzetközi kupameccs lesz, amit a Puskásban játszanak.","id":"20210212_tottenham_Europa_liga_budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c99de5e-b499-48b6-a3d6-ad4fe181bbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c392e5e8-9e27-48e5-af54-d37fe92685bb","keywords":null,"link":"/sport/20210212_tottenham_Europa_liga_budapesten","timestamp":"2021. február. 12. 21:46","title":"A Tottenham Európa-liga meccse is Budapesten lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem megerősített hírek szerint töréseket szenvedhetett.","shortLead":"Nem megerősített hírek szerint töréseket szenvedhetett.","id":"20210211_fernando_alonso_baleset_bicikli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efb633-fbb3-482d-bb8b-6da7e11f455b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_fernando_alonso_baleset_bicikli","timestamp":"2021. február. 11. 21:14","title":"Balesetezett Fernando Alonso, biciklizés közben elgázolhatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem szeretné. ","shortLead":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem...","id":"202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99cc1a-a8f6-40d0-93b0-acdabefb6024","keywords":null,"link":"/360/202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","timestamp":"2021. február. 12. 06:30","title":"Felemel, ejt, visszaemel – ez Orbán Viktor személyzeti politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]