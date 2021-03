Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Magyarország után immár Ausztria, Dánia, Csehország, Szlovákia valamint Lengyelország is unión kívüli vakcinaforrást keres, hogy minél gyorsabban beoltassa a lakosságát – írja a Politico.","shortLead":"Magyarország után immár Ausztria, Dánia, Csehország, Szlovákia valamint Lengyelország is unión kívüli vakcinaforrást...","id":"20210304_Vakcinadiplomacia_egyre_tobb_tagallam_kezd_besokallni_az_EU_lassusaga_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab53e39-3426-4277-b7c0-e05797255a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Vakcinadiplomacia_egyre_tobb_tagallam_kezd_besokallni_az_EU_lassusaga_miatt","timestamp":"2021. március. 04. 13:18","title":"Vakcinadiplomácia: egyre több tagállam kezd besokallni az EU lassúsága miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a hatalmas, A-74 névre keresztelt jéghegy természetes folyamat, nem pedig a globális felmelegedés eredményeként vált le a Brunt-selfjégről.","shortLead":"A kutatók szerint a hatalmas, A-74 névre keresztelt jéghegy természetes folyamat, nem pedig a globális felmelegedés...","id":"20210305_antarktisz_brunt_selfjeg_a_74_jeghegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767d08db-d792-4bf2-96ca-b81ef1936e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_antarktisz_brunt_selfjeg_a_74_jeghegy","timestamp":"2021. március. 05. 08:33","title":"Már a műholdképeken is látni a London méretű jéghegyet, ami leszakadt az Antarktiszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31012f3b-1b05-431f-a932-ebf0ce4af0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök újabb videós összeállításban emlékeznek meg a szabálytalan autósokról.","shortLead":"A veszprémi rendőrök újabb videós összeállításban emlékeznek meg a szabálytalan autósokról.","id":"20210304_piros_lampa_rendorseg_veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31012f3b-1b05-431f-a932-ebf0ce4af0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace6273a-7712-4819-b516-b30f0b98e5b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_piros_lampa_rendorseg_veszprem","timestamp":"2021. március. 04. 16:16","title":"Videó: A rendőrök előtt hajtottak át az autók a piroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbeed99-f15a-47e7-806e-2e3fdd07e893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két darab turbóval megfújt V8-as benzinmotorban találtak még 50 lóerőt a fejlesztőmérnökök.","shortLead":"A két darab turbóval megfújt V8-as benzinmotorban találtak még 50 lóerőt a fejlesztőmérnökök.","id":"20210305_789_loero_meg_erosebb_lett_a_valaha_keszult_legerosebb_v8as_mercedesamg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbbeed99-f15a-47e7-806e-2e3fdd07e893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569c825d-24d3-421e-8207-72fc409b5524","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_789_loero_meg_erosebb_lett_a_valaha_keszult_legerosebb_v8as_mercedesamg","timestamp":"2021. március. 05. 11:21","title":"789 lóerő: még komolyabb lett a valaha készült legerősebb V8-as Mercedes-AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgatóság szerint a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét.\r

