Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját még nem tudta megmondani, ahhoz kötik ugyanis, hogy legyen 2,5 millió beoltott ember. Közben minden eddiginél több, 213 koronavírusos beteg hunyt el egy nap alatt.","shortLead":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját...","id":"20210319_Orban_Egy_hetig_biztos_maradnak_a_jelenlegi_szabalyok_husvetrol_jovo_heten_dontenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb522ad-f012-45db-9e2c-3b4175d56239","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_Egy_hetig_biztos_maradnak_a_jelenlegi_szabalyok_husvetrol_jovo_heten_dontenek","timestamp":"2021. március. 19. 09:11","title":"Orbán: Egy hétig biztos maradnak a jelenlegi szabályok, húsvétról jövő héten döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","shortLead":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","id":"20210319_havazas_ho_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b31c30b-e86c-434e-bc21-c0d9441f335a","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_havazas_ho_budapest","timestamp":"2021. március. 19. 11:59","title":"Az ország több pontján is havazni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékok újabb elhalasztásáról egyelőre nincs szó.","shortLead":"A játékok újabb elhalasztásáról egyelőre nincs szó.","id":"20210320_Nem_engednek_be_kulfoldi_nezoket_a_tokioi_olimpiara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb8ec5f-6014-4aa9-85fc-a6deea53f9e8","keywords":null,"link":"/sport/20210320_Nem_engednek_be_kulfoldi_nezoket_a_tokioi_olimpiara","timestamp":"2021. március. 20. 12:00","title":"Nem engednek be külföldi nézőket a tokiói olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt arra az újságírói kérdésre, gyilkosnak tartja-e Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Oroszország konzultációra hazarendelte washingtoni nagykövetét, az USA pedig valószínűleg már a jövő héten újabb szankciókat vezet be Oroszország ellen a 2020-as amerikai elnökválasztásba való állítólagos beavatkozás miatt.","shortLead":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt...","id":"20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0326114-bd5c-4928-b011-4053ca7a58f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","timestamp":"2021. március. 18. 16:45","title":"Párját ritkítja, ami most történik az USA és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos ország a zöld törekvések helyett inkább a környezetkárosító beruházások mellett döntött a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"Számos ország a zöld törekvések helyett inkább a környezetkárosító beruházások mellett döntött a koronavírus-járvány...","id":"20210319_Nagyon_betett_a_termeszetvedelmi_erofesziteseknek_a_vilagjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b0b560-c19b-40bd-8781-723fa2071382","keywords":null,"link":"/zhvg/20210319_Nagyon_betett_a_termeszetvedelmi_erofesziteseknek_a_vilagjarvany","timestamp":"2021. március. 19. 16:10","title":"Nagyon betett a természetvédelmi erőfeszítéseknek a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36609fc4-358f-47f3-a859-cc03da372ed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövetség szerint nem lehet eltekinteni a versenyzők egyéni felelősségétől sem, de ettől függetlenül a verseny mintaként szolgál a vívóélet újraindításában.","shortLead":"A szövetség szerint nem lehet eltekinteni a versenyzők egyéni felelősségétől sem, de ettől függetlenül a verseny...","id":"20210319_koronavirus_vivas_vilagkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36609fc4-358f-47f3-a859-cc03da372ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de2564f-80ee-489b-b717-090e08b552f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_vivas_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 19. 19:43","title":"30 résztvevő fertőződhetett meg a budapesti kardvívó-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Franciaország lakosságának közel harmadát érinti a járványügyi szigorítás.","shortLead":"Franciaország lakosságának közel harmadát érinti a járványügyi szigorítás.","id":"20210318_Meg_szigorubb_kijarasi_korlazotast_vezetnek_be_Parizsban_es_15_francia_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702eb5aa-6ec5-4846-a9c8-41b44abeeb4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_Meg_szigorubb_kijarasi_korlazotast_vezetnek_be_Parizsban_es_15_francia_megyeben","timestamp":"2021. március. 18. 20:44","title":"Még szigorúbb kijárási korlátozást vezetnek be Párizsban és 15 francia megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ae77a0-e0da-4619-ab94-99bade36b439","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona magyar kosarasát egy éjszakára tartották bent, másnap viszont már edzeni is tudott.","shortLead":"A Barcelona magyar kosarasát egy éjszakára tartották bent, másnap viszont már edzeni is tudott.","id":"20210318_hanga_adam_korhazban_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ae77a0-e0da-4619-ab94-99bade36b439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b58bdb6-5ec5-4dc0-9f35-8cbdb6e6c7cc","keywords":null,"link":"/sport/20210318_hanga_adam_korhazban_volt","timestamp":"2021. március. 18. 16:25","title":"Kórházban volt Hanga Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]