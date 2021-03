Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajszálra járt a történelmi mélypontjától a forint.","shortLead":"Hajszálra járt a történelmi mélypontjától a forint.","id":"20210318_forint_euro_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb353ff4-4460-40a4-8bab-2c05051f234b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2021. március. 18. 17:59","title":"369 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2a2a4d-818d-4c41-a684-1300b2a3e194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egzotikus ételkülönlegességként árulta a cápákat.","shortLead":"Egzotikus ételkülönlegességként árulta a cápákat.","id":"20210319_vedett_capak_egy_new_yorki_pinceben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a2a4d-818d-4c41-a684-1300b2a3e194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352bc895-47c4-41ab-bc7c-45d5c2b513d8","keywords":null,"link":"/elet/20210319_vedett_capak_egy_new_yorki_pinceben","timestamp":"2021. március. 19. 12:54","title":"A pincéjében tenyésztett cápákat egy New York-i férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Próbálják az intézmények között megosztani a dolgozókat és hallgatókat, hogy minden ágy mellé jusson ember. 